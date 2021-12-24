https://ria.ru/20211224/nadbavki-1765424173.html
Айсен Николаев: выплата надбавок поможет привлечь в Арктику молодых ученых
Айсен Николаев: выплата надбавок поможет привлечь в Арктику молодых ученых - РИА Новости, 24.12.2021
Айсен Николаев: выплата надбавок поможет привлечь в Арктику молодых ученых
Заявление президента России о выплате "северных" надбавок ученым, которые трудятся в Арктике, с первого месяца работы, привлечет на Крайний Север молодых... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T21:57
2021-12-24T21:57
2021-12-24T21:58
республика саха (якутия)
магаданская область
северо-восточный федеральный университет
российская академия наук
космос - риа наука
арктика
айсен николаев
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заявление президента России о выплате "северных" надбавок ученым, которые трудятся в Арктике, с первого месяца работы, привлечет на Крайний Север молодых исследователей, считает глава Якутии Айсен Николаев.Как заявил президент в пятницу на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, нужно поддержать таких исследователей, в том числе, они должны получать так называемые северные надбавки в полном объеме не через несколько лет, как сейчас, а уже с первого месяца работы.По словам Николаева, эта мера будет способствовать развитию стратегически важных исследований, которые ведут ученые на Крайнем Севере."Изменение температур в Арктике происходит в 2,5 раза быстрее, чем на остальной территории планеты, что порождает значимые инфраструктурные риски для жилых и промышленных зданий из-за деградации вечной мерзлоты. Поэтому в последние годы климатические исследования на территории Арктики приобрели стратегическую важность. Решение президента о надбавках для ученых, работающих на Крайнем Севере, безусловно, дополнительно привлечет молодые кадры и даст импульс важным и востребованным для страны направлениям исследований", - сказал глава Якутии.Он напомнил, что в республике работает НОЦ "Север", который занимается исследованиями в области сохранения окружающей среды, рационального природопользования, в том числе мониторингом вечной мерзлоты."В 2021 году НОЦ "Север" выиграл конкурс и получил статус центра мирового уровня, так что Год науки и технологий стал для Якутии знаковым", - добавил Николаев.НОЦ "Север: территория устойчивого развития" действует на базе учреждений Академии наук Якутии совместно с Якутским научным центром Сибирского отделения РАН и Северо-Восточным федеральным университетом (СВФУ) для внедрения новых источников энергии, природосберегающих технологий и исследований в сферах биотехнологии и мерзлотоведения. С центром сотрудничают организации реального сектора экономики и институты развития. НОЦ "Север" объединяет пять регионов (Якутию, Сахалинскую и Магаданскую области, Камчатский край и Чукотский автономный округ).
https://ria.ru/20211214/arktika-1763636728.html
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магаданская область, северо-восточный федеральный университет, российская академия наук, космос - риа наука, арктика, айсен николаев, россия
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Заявление президента России
о выплате "северных" надбавок ученым, которые трудятся в Арктике
, с первого месяца работы, привлечет на Крайний Север молодых исследователей, считает глава Якутии Айсен Николаев
.
Как заявил президент в пятницу на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, нужно поддержать таких исследователей, в том числе, они должны получать так называемые северные надбавки в полном объеме не через несколько лет, как сейчас, а уже с первого месяца работы.
По словам Николаева, эта мера будет способствовать развитию стратегически важных исследований, которые ведут ученые на Крайнем Севере.
"Изменение температур в Арктике происходит в 2,5 раза быстрее, чем на остальной территории планеты, что порождает значимые инфраструктурные риски для жилых и промышленных зданий из-за деградации вечной мерзлоты. Поэтому в последние годы климатические исследования на территории Арктики приобрели стратегическую важность. Решение президента о надбавках для ученых, работающих на Крайнем Севере, безусловно, дополнительно привлечет молодые кадры и даст импульс важным и востребованным для страны направлениям исследований", - сказал глава Якутии.
Он напомнил, что в республике работает НОЦ "Север", который занимается исследованиями в области сохранения окружающей среды, рационального природопользования, в том числе мониторингом вечной мерзлоты.
"В 2021 году НОЦ "Север" выиграл конкурс и получил статус центра мирового уровня, так что Год науки и технологий стал для Якутии знаковым", - добавил Николаев.
НОЦ "Север: территория устойчивого развития" действует на базе учреждений Академии наук Якутии совместно с Якутским научным центром Сибирского отделения РАН
и Северо-Восточным федеральным университетом
(СВФУ) для внедрения новых источников энергии, природосберегающих технологий и исследований в сферах биотехнологии и мерзлотоведения. С центром сотрудничают организации реального сектора экономики и институты развития. НОЦ "Север" объединяет пять регионов (Якутию, Сахалинскую и Магаданскую области
, Камчатский край
и Чукотский автономный округ
).
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