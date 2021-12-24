https://ria.ru/20211224/nadbavki-1765424173.html

Айсен Николаев: выплата надбавок поможет привлечь в Арктику молодых ученых

Айсен Николаев: выплата надбавок поможет привлечь в Арктику молодых ученых - РИА Новости, 24.12.2021

Айсен Николаев: выплата надбавок поможет привлечь в Арктику молодых ученых

Заявление президента России о выплате "северных" надбавок ученым, которые трудятся в Арктике, с первого месяца работы, привлечет на Крайний Север молодых... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T21:57

2021-12-24T21:57

2021-12-24T21:58

республика саха (якутия)

магаданская область

северо-восточный федеральный университет

российская академия наук

космос - риа наука

арктика

айсен николаев

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заявление президента России о выплате "северных" надбавок ученым, которые трудятся в Арктике, с первого месяца работы, привлечет на Крайний Север молодых исследователей, считает глава Якутии Айсен Николаев.Как заявил президент в пятницу на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, нужно поддержать таких исследователей, в том числе, они должны получать так называемые северные надбавки в полном объеме не через несколько лет, как сейчас, а уже с первого месяца работы.По словам Николаева, эта мера будет способствовать развитию стратегически важных исследований, которые ведут ученые на Крайнем Севере."Изменение температур в Арктике происходит в 2,5 раза быстрее, чем на остальной территории планеты, что порождает значимые инфраструктурные риски для жилых и промышленных зданий из-за деградации вечной мерзлоты. Поэтому в последние годы климатические исследования на территории Арктики приобрели стратегическую важность. Решение президента о надбавках для ученых, работающих на Крайнем Севере, безусловно, дополнительно привлечет молодые кадры и даст импульс важным и востребованным для страны направлениям исследований", - сказал глава Якутии.Он напомнил, что в республике работает НОЦ "Север", который занимается исследованиями в области сохранения окружающей среды, рационального природопользования, в том числе мониторингом вечной мерзлоты."В 2021 году НОЦ "Север" выиграл конкурс и получил статус центра мирового уровня, так что Год науки и технологий стал для Якутии знаковым", - добавил Николаев.НОЦ "Север: территория устойчивого развития" действует на базе учреждений Академии наук Якутии совместно с Якутским научным центром Сибирского отделения РАН и Северо-Восточным федеральным университетом (СВФУ) для внедрения новых источников энергии, природосберегающих технологий и исследований в сферах биотехнологии и мерзлотоведения. С центром сотрудничают организации реального сектора экономики и институты развития. НОЦ "Север" объединяет пять регионов (Якутию, Сахалинскую и Магаданскую области, Камчатский край и Чукотский автономный округ).

https://ria.ru/20211214/arktika-1763636728.html

https://ria.ru/20211207/nikolaev-1762407741.html

магаданская область

арктика

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магаданская область, северо-восточный федеральный университет, российская академия наук, космос - риа наука, арктика, айсен николаев, россия