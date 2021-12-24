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Мантуров объявил о завершении летной сертификации МС-21
Мантуров объявил о завершении летной сертификации МС-21 - РИА Новости, 24.12.2021
Мантуров объявил о завершении летной сертификации МС-21
Летная сертификация новейшего российского самолета МС-21 завершена, планируется, что в ближайшее время лайнер получит сертификат типа, сообщил глава... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:48
2021-12-24T10:48
2021-12-24T12:25
денис мантуров
экономика
иркут (корпорация)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
мс-21
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Летная сертификация новейшего российского самолета МС-21 завершена, планируется, что в ближайшее время лайнер получит сертификат типа, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Мы завершили летную сертификационную программу по самолету МС-21 и рассчитываем в ближайшее время получить сертификат типа", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24". Мантуров также отметил, что в ближайшие дни планируется полет МС-21 уже с российским композитным крылом.МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, разработку которого ведет ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Первый полет МС-21 совершил 28 мая 2017 года.
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денис мантуров, экономика, иркут (корпорация), объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мс-21, россия
10:48 24.12.2021 (обновлено: 12:25 24.12.2021)
Мантуров объявил о завершении летной сертификации МС-21
Глава Минпромторга Мантуров: летная сертификация самолета МС-21 завершена