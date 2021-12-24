https://ria.ru/20211224/ms-21-1765283374.html

Мантуров объявил о завершении летной сертификации МС-21

Мантуров объявил о завершении летной сертификации МС-21 - РИА Новости, 24.12.2021

Мантуров объявил о завершении летной сертификации МС-21

Летная сертификация новейшего российского самолета МС-21 завершена, планируется, что в ближайшее время лайнер получит сертификат типа, сообщил глава... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T10:48

2021-12-24T10:48

2021-12-24T12:25

денис мантуров

экономика

иркут (корпорация)

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

мс-21

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Летная сертификация новейшего российского самолета МС-21 завершена, планируется, что в ближайшее время лайнер получит сертификат типа, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Мы завершили летную сертификационную программу по самолету МС-21 и рассчитываем в ближайшее время получить сертификат типа", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24". Мантуров также отметил, что в ближайшие дни планируется полет МС-21 уже с российским композитным крылом.МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, разработку которого ведет ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Первый полет МС-21 совершил 28 мая 2017 года.

https://ria.ru/20211217/ms21-1764161603.html

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денис мантуров, экономика, иркут (корпорация), объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мс-21, россия