https://ria.ru/20211224/moskva-1765261468.html

Ракова заявила, что в Москве не планируется вводить новые ограничения

Ракова заявила, что в Москве не планируется вводить новые ограничения - РИА Новости, 24.12.2021

Ракова заявила, что в Москве не планируется вводить новые ограничения

Вводить новые ограничения из-за коронавируса в Москве не планируется, в нерабочих днях перед Новым годом нет необходимости, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T06:24

2021-12-24T06:24

2021-12-24T07:32

общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Вводить новые ограничения из-за коронавируса в Москве не планируется, в нерабочих днях перед Новым годом нет необходимости, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Уже примерно понятно, что "дельта"-штамм не сможет поднять волну заболеваемости аналогично той, что он поднимал осенью этого года или летом. Сформировалась иммунная прослойка, растет количество вакцинированных, ревакцинированных, и мы видим, что город в принципе живет полноценной жизнью с какими-то совершенно минимальными ограничениями, а заболеваемость падает", - сказала она.По словам Раковой, это говорит о том, что сейчас нет никакой необходимости в нерабочих днях.

https://ria.ru/20211222/pogoda-1764863632.html

москва

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общество, москва, анастасия ракова