https://ria.ru/20211224/moskva-1765261468.html
Ракова заявила, что в Москве не планируется вводить новые ограничения
Ракова заявила, что в Москве не планируется вводить новые ограничения - РИА Новости, 24.12.2021
Ракова заявила, что в Москве не планируется вводить новые ограничения
Вводить новые ограничения из-за коронавируса в Москве не планируется, в нерабочих днях перед Новым годом нет необходимости, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T06:24
2021-12-24T06:24
2021-12-24T07:32
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Вводить новые ограничения из-за коронавируса в Москве не планируется, в нерабочих днях перед Новым годом нет необходимости, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Уже примерно понятно, что "дельта"-штамм не сможет поднять волну заболеваемости аналогично той, что он поднимал осенью этого года или летом. Сформировалась иммунная прослойка, растет количество вакцинированных, ревакцинированных, и мы видим, что город в принципе живет полноценной жизнью с какими-то совершенно минимальными ограничениями, а заболеваемость падает", - сказала она.По словам Раковой, это говорит о том, что сейчас нет никакой необходимости в нерабочих днях.
https://ria.ru/20211222/pogoda-1764863632.html
москва
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общество, москва, анастасия ракова
06:24 24.12.2021 (обновлено: 07:32 24.12.2021)
Ракова заявила, что в Москве не планируется вводить новые ограничения
Заммэра Москвы Ракова заявила, что в столице не планируется вводить новые ограничения