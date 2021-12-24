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Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию в морге Люберецкого района
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию в морге Люберецкого района - РИА Новости, 24.12.2021
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию в морге Люберецкого района
Роспотребнадзор Московской области, комментируя ситуацию в морге Люберецкого района, где по данным СМИ, биоматериалы хранят в холодильниках с едой, а в... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:26
2021-12-24T16:26
2021-12-24T16:26
происшествия
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор Московской области, комментируя ситуацию в морге Люберецкого района, где по данным СМИ, биоматериалы хранят в холодильниках с едой, а в раковинах производят вскрытие, заявил, что не регулирует этическую сторону деятельности моргов"Роспотребнадзор не регулирует деятельность моргов в части выполнения норм морали и этики. Санитарные правила устанавливают требования к набору помещений, приспособленных для обеспечения деятельности моргов", - сказали в пресс-службе РИА Новости.В СМИ появилась информация, что в Люберецком морге тела недоношенных детей вскрывают в раковинах, а биоматериалы хранят в холодильниках с едой. Санитары морга жаловались в Роспотребнадзор на неработающие холодильники, отсутствие специальных контейнеров для утилизации тел. Кроме того, биоматериалы онкобольных, которые необходимо направлять на экспертизу, хранят в обычном холодильнике, рядом с едой, сообщали СМИ со ссылкой на санитаров.
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происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию в морге Люберецкого района
Роспотребнадзор Подмосковья прокомментировал ситуацию с биоматериалами в Люберецком морге