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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20211224/metallolom-1765341254.html
В Архангельской области рассказали об отчистке арктических территорий
В Архангельской области рассказали об отчистке арктических территорий - РИА Новости, 24.12.2021
В Архангельской области рассказали об отчистке арктических территорий
Волонтеры в Архангельской области намерены продолжать очистку арктических территорий в следующем году в рамках проекта "Чистая арктика", только с архипелага... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T14:51
2021-12-24T14:51
архангельская область
общество
архангельск
совет федерации рф
весна
волонтеры
земля франца-иосифа
россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 24 дек – РИА Новости. Волонтеры в Архангельской области намерены продолжать очистку арктических территорий в следующем году в рамках проекта "Чистая арктика", только с архипелага Новая Земля планируется вывезти порядка 600 тонн металлолома, сообщил замгубернатора региона Михаил Ипатов в ходе рабочего совещания под председательством министра РФ по развитию Арктики и Дальнего Востока Алексея Чекункова.Как рассказал Ипатов, в Архангельской области в этом году силами волонтеров проведена уборка территории Новодвинской крепости, острова Южный архипелага Новая Земля, берегов реки Онега, а также в Архангельске и Северодвинске. Планы на следующий год более масштабные. Прежде всего, это организация сбора и вывоза металлолома."Только в этом году в окрестностях метеорологической станции Малые Кармакулы на острове Южный архипелага Новая Земля волонтерами собрано около 215 тонн металлолома, вопрос по его вывозу в Архангельск в настоящее время прорабатывается. В следующем году работы будут продолжены – предстоит убрать порядка 600 тонн крупногабаритного металлолома", - сообщил замгубернатора.Он добавил, что для извлечения металлолома и перевозки его к побережью потребуется привлечение тяжелой техники, данный вопрос решается совместно с министерством обороны России. Аналогичная ситуация складывается в северо-восточной части острова Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа, где, по предварительным оценкам, находится от 150 до 200 тонн металлолома.По данным архангельских властей, уже ведутся работы по поиску организаций-партнеров, силами которых могут быть обеспечены сбор и вывоз крупногабаритного металлолома из арктических широт. В качестве одного из наиболее оптимальных вариантов в настоящее время рассматривается привлечение к вывозу мусора научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов". Уже есть предварительная договоренность с Северным управлением гидрометеорологической службы.Как отметил Чекунков, в каждом из девяти субъектов Арктической зоны РФ будут обозначены территории и объекты для проведения работ в следующем году. "Для очистки предложено 52 территории с объемом загрязнения более 140 миллионов тонн. За один год весь мусор, конечно, убрать не удастся, но это только подчеркивает масштаб стоящей перед нами задачи", - сообщил Чекунков.Глава Минвостокразвития России также отметил, что Совет Федерации совместно с профильными ведомствами рассмотрит предложения по внесению изменений в действующее законодательство, регулирующее транспортировку, переработку и утилизацию отходов, собранных на арктических территориях волонтерами и коммерческими организациями в рамках проекта "Чистая Арктика".По данным пресс-службы регионального правительства, Еще одним направлением реализации проекта станет расчистка территории бывшего сельхозкооператива "Весна" в Новодвинске. Сейчас на месте ликвидированного предприятия расположены разрушенные здания и металлические каркасы теплиц. На объекте планируется выполнить демонтаж, расчистку участка, а в дальнейшем создать лесопитомник для выращивания саженцев.Будут продолжены и работы по уборке территории Новодвинской крепости. В следующем году, помимо волонтеров, планируется привлечь студенческие отряды, а в рамках сотрудничества с министерством обороны РФ на территории объекта культурного наследия будут проводиться военно-патриотические мероприятия. Кроме этого, в рамках общественных инициатив запланированы работы по охране и благоустройству соснового бора на Яграх в Северодвинске.Всего в этом году в рамках проекта "Чистая Арктика" в арктических регионах волонтерами было собрано более 1,5 тысячи тонн отходов. Вместе с экологическим эффектом у проекта появилась гуманитарная миссия по развитию Арктики и укреплению статуса России как ведущей арктической державы.
https://ria.ru/20211221/most-1764668179.html
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архангельск
земля франца-иосифа
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общество, архангельск, совет федерации рф, весна, волонтеры, земля франца-иосифа, россия
14:51 24.12.2021
 
В Архангельской области рассказали об отчистке арктических территорий

В Архангельской области заявили, что вывезут 600 тонн металлолома с архипелага Новая Земля

© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкСоловецкий Кремль
Соловецкий Кремль - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Василий Батанов
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АРХАНГЕЛЬСК, 24 дек – РИА Новости. Волонтеры в Архангельской области намерены продолжать очистку арктических территорий в следующем году в рамках проекта "Чистая арктика", только с архипелага Новая Земля планируется вывезти порядка 600 тонн металлолома, сообщил замгубернатора региона Михаил Ипатов в ходе рабочего совещания под председательством министра РФ по развитию Арктики и Дальнего Востока Алексея Чекункова.
Как рассказал Ипатов, в Архангельской области в этом году силами волонтеров проведена уборка территории Новодвинской крепости, острова Южный архипелага Новая Земля, берегов реки Онега, а также в Архангельске и Северодвинске. Планы на следующий год более масштабные. Прежде всего, это организация сбора и вывоза металлолома.
"Только в этом году в окрестностях метеорологической станции Малые Кармакулы на острове Южный архипелага Новая Земля волонтерами собрано около 215 тонн металлолома, вопрос по его вывозу в Архангельск в настоящее время прорабатывается. В следующем году работы будут продолжены – предстоит убрать порядка 600 тонн крупногабаритного металлолома", - сообщил замгубернатора.
Он добавил, что для извлечения металлолома и перевозки его к побережью потребуется привлечение тяжелой техники, данный вопрос решается совместно с министерством обороны России. Аналогичная ситуация складывается в северо-восточной части острова Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа, где, по предварительным оценкам, находится от 150 до 200 тонн металлолома.
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По данным архангельских властей, уже ведутся работы по поиску организаций-партнеров, силами которых могут быть обеспечены сбор и вывоз крупногабаритного металлолома из арктических широт. В качестве одного из наиболее оптимальных вариантов в настоящее время рассматривается привлечение к вывозу мусора научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов". Уже есть предварительная договоренность с Северным управлением гидрометеорологической службы.
Как отметил Чекунков, в каждом из девяти субъектов Арктической зоны РФ будут обозначены территории и объекты для проведения работ в следующем году. "Для очистки предложено 52 территории с объемом загрязнения более 140 миллионов тонн. За один год весь мусор, конечно, убрать не удастся, но это только подчеркивает масштаб стоящей перед нами задачи", - сообщил Чекунков.
Глава Минвостокразвития России также отметил, что Совет Федерации совместно с профильными ведомствами рассмотрит предложения по внесению изменений в действующее законодательство, регулирующее транспортировку, переработку и утилизацию отходов, собранных на арктических территориях волонтерами и коммерческими организациями в рамках проекта "Чистая Арктика".
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По данным пресс-службы регионального правительства, Еще одним направлением реализации проекта станет расчистка территории бывшего сельхозкооператива "Весна" в Новодвинске. Сейчас на месте ликвидированного предприятия расположены разрушенные здания и металлические каркасы теплиц. На объекте планируется выполнить демонтаж, расчистку участка, а в дальнейшем создать лесопитомник для выращивания саженцев.
Будут продолжены и работы по уборке территории Новодвинской крепости. В следующем году, помимо волонтеров, планируется привлечь студенческие отряды, а в рамках сотрудничества с министерством обороны РФ на территории объекта культурного наследия будут проводиться военно-патриотические мероприятия. Кроме этого, в рамках общественных инициатив запланированы работы по охране и благоустройству соснового бора на Яграх в Северодвинске.
Всего в этом году в рамках проекта "Чистая Арктика" в арктических регионах волонтерами было собрано более 1,5 тысячи тонн отходов. Вместе с экологическим эффектом у проекта появилась гуманитарная миссия по развитию Арктики и укреплению статуса России как ведущей арктической державы.
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