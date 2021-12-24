https://ria.ru/20211224/meta-1765393321.html

Суд назначил Meta оборотный штраф на сумму почти два миллиарда рублей

Суд назначил Meta оборотный штраф на сумму почти два миллиарда рублей - РИА Новости, 24.12.2021

Суд назначил Meta оборотный штраф на сумму почти два миллиарда рублей

Вслед за наказанием для Google российский суд наложил оборотный штраф на второй IT-гигант: с Meta (бывший Facebook) взыщут почти два миллиарда рублей за... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T18:01

2021-12-24T18:01

2021-12-24T20:30

происшествия

технологии

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Вслед за наказанием для Google российский суд наложил оборотный штраф на второй IT-гигант: с Meta (бывший Facebook) взыщут почти два миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации."Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района <...> Meta Platforms Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП России. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 990 984 950 рублей пять копеек", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы.Ранее, без учета сегодняшнего решения, общая сумма штрафов Meta Platforms выросла до 106 миллионов рублей. Их выписали за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в стране.Несколько часов назад за аналогичные нарушения американская компания Google получила оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей. В IT-гиганте заявили, что изучат решение суда и определят дальнейшие шаги.В Роскомнадзоре подчеркнули, что у Facebook и Instagram, принадлежащих Meta, и Google осталось 4,6 тысячи неудаленных запрещенных материалов — им грозят повторные оборотные штрафы.Оборотный штраф — максимальное наказание по статье КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". Прежде этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям. Оборотные штрафы назначают за повторное нарушение по этой статье.Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Суды уже рассмотрели большую часть протоколов, а с платформ взыскали несколько десятков миллионов рублей.

https://ria.ru/20211216/meta-1764023563.html

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происшествия, технологии, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram (приложение), facebook, россия, meta (метавселенная)