https://ria.ru/20211224/meta-1765393321.html
Суд назначил Meta оборотный штраф на сумму почти два миллиарда рублей
Суд назначил Meta оборотный штраф на сумму почти два миллиарда рублей - РИА Новости, 24.12.2021
Суд назначил Meta оборотный штраф на сумму почти два миллиарда рублей
Вслед за наказанием для Google российский суд наложил оборотный штраф на второй IT-гигант: с Meta (бывший Facebook) взыщут почти два миллиарда рублей за... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T18:01
2021-12-24T18:01
2021-12-24T20:30
происшествия
технологии
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram (приложение)
facebook
россия
meta (метавселенная)
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Вслед за наказанием для Google российский суд наложил оборотный штраф на второй IT-гигант: с Meta (бывший Facebook) взыщут почти два миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации."Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района <...> Meta Platforms Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП России. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 990 984 950 рублей пять копеек", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы.Ранее, без учета сегодняшнего решения, общая сумма штрафов Meta Platforms выросла до 106 миллионов рублей. Их выписали за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в стране.Несколько часов назад за аналогичные нарушения американская компания Google получила оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей. В IT-гиганте заявили, что изучат решение суда и определят дальнейшие шаги.В Роскомнадзоре подчеркнули, что у Facebook и Instagram, принадлежащих Meta, и Google осталось 4,6 тысячи неудаленных запрещенных материалов — им грозят повторные оборотные штрафы.Оборотный штраф — максимальное наказание по статье КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". Прежде этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям. Оборотные штрафы назначают за повторное нарушение по этой статье.Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Суды уже рассмотрели большую часть протоколов, а с платформ взыскали несколько десятков миллионов рублей.
https://ria.ru/20211216/meta-1764023563.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, технологии, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram (приложение), facebook, россия, meta (метавселенная)
18:01 24.12.2021 (обновлено: 20:30 24.12.2021)
Суд назначил Meta оборотный штраф на сумму почти два миллиарда рублей
Суд в Москве вслед за Google назначил Meta штраф в размере 1,9 миллиарда рублей
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
Вслед за наказанием для Google российский суд наложил оборотный штраф на второй IT-гигант: с Meta (бывший Facebook
) взыщут почти два миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации.
"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района <...> Meta Platforms Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП России. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 990 984 950 рублей пять копеек", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы.
Ранее, без учета сегодняшнего решения, общая сумма штрафов Meta Platforms выросла до 106 миллионов рублей. Их выписали за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в стране.
Несколько часов назад за аналогичные нарушения американская компания Google
получила оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей. В IT-гиганте заявили, что изучат решение суда и определят дальнейшие шаги.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что у Facebook и Instagram, принадлежащих Meta, и Google осталось 4,6 тысячи неудаленных запрещенных материалов — им грозят повторные оборотные штрафы.
Оборотный штраф — максимальное наказание по статье КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". Прежде этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям. Оборотные штрафы назначают за повторное нарушение по этой статье.
Роскомнадзор
весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Суды уже рассмотрели большую часть протоколов, а с платформ взыскали несколько десятков миллионов рублей.