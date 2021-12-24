https://ria.ru/20211224/lvov-1765302885.html

Неизвестный бросил коктейль Молотова в забор генконсульства во Львове

Неизвестный бросил коктейль Молотова в забор генконсульства во Львове - РИА Новости, 24.12.2021

Неизвестный бросил коктейль Молотова в забор генконсульства во Львове

Неизвестный в ночь на пятницу бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение генерального консульства Российской Федерации во Львове,... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T12:05

2021-12-24T12:05

2021-12-24T12:05

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КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. Неизвестный в ночь на пятницу бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение генерального консульства Российской Федерации во Львове, пострадавших нет, сообщила полиция Львовской области."Сегодня около 3.00 (4.00 мск) неустановленное лицо бросило бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение генерального консульства Российской Федерации во Львове", - говорится в сообщении. По данным полиции, пострадавших нет, повреждений зданию диппредставительства не нанесено. Правоохранители возбудили дело по статье "хулиганство".В октябре неизвестный облил краской ворота генерального консульства РФ в Одессе.

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в мире, украина, львов, россия