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Неизвестный бросил коктейль Молотова в забор генконсульства во Львове
Неизвестный бросил коктейль Молотова в забор генконсульства во Львове - РИА Новости, 24.12.2021
Неизвестный бросил коктейль Молотова в забор генконсульства во Львове
Неизвестный в ночь на пятницу бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение генерального консульства Российской Федерации во Львове,... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T12:05
2021-12-24T12:05
2021-12-24T12:05
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КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. Неизвестный в ночь на пятницу бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение генерального консульства Российской Федерации во Львове, пострадавших нет, сообщила полиция Львовской области."Сегодня около 3.00 (4.00 мск) неустановленное лицо бросило бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение генерального консульства Российской Федерации во Львове", - говорится в сообщении. По данным полиции, пострадавших нет, повреждений зданию диппредставительства не нанесено. Правоохранители возбудили дело по статье "хулиганство".В октябре неизвестный облил краской ворота генерального консульства РФ в Одессе.
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в мире, украина, львов, россия
Неизвестный бросил коктейль Молотова в забор генконсульства во Львове
Неизвестный бросил коктейль Молотова в забор российского генконсульства во Львове