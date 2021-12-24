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Приморский парк спас леопарда из передвижного зоопарка
Приморский парк спас леопарда из передвижного зоопарка - РИА Новости, 24.12.2021
Приморский парк спас леопарда из передвижного зоопарка
Парк "Белый лев" в Приморском крае выкупил из передвижного зоопарка в Центральной России леопарда и планирует поселить его в просторном вольере в Подмосковье,... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T08:37
2021-12-24T09:34
хорошие новости
общество
владивосток
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дальний восток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 24 дек – РИА Новости. Парк "Белый лев" в Приморском крае выкупил из передвижного зоопарка в Центральной России леопарда и планирует поселить его в просторном вольере в Подмосковье, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Агафонов."Это метис, самец, ему семь лет. Наши друзья из хосписа для крупных кошек "Дом тигра" (Новосибирск) попросили помочь ему. Мы выкупили леопарда и уже перевезли его в Новосибирск", — сказал собеседник агентства.По его словам, хищник в плохом состоянии, у него на языке опухоль, поэтому его не повезли на Дальний Восток, чтобы не рисковать здоровьем животного. В "Доме тигра" он пробудет до тех пор, пока не соорудят вольер. Площадь постройки составит более 270 квадратов, тогда как ранее леопарда держали на участке около 12 "квадратов".Парк "Белый лев" ранее купил земли под приют в Подмосковье. Он предначен для зверей, оказавшихся в сложных ситуациях, при которых их нельзя будет транспортировать в Приморье.Все процедуры, в том числе пожизненное содержание и уход за хищником парк обеспечит на свои средства. При этом руководство учреждения из-за низкой посещаемости и высоких расходов на отопление зимой попросило посетителей и подписчиков в Instagram о помощи в сборе средств на строительство, нужно 1,7 миллиона рублей."Все активно откликнулись, за два дня собрана почти половина суммы, это очень приятно. Пока вольер не будет построен, леопард будет находиться в Новосибирске", - отметил Агафонов. Сбор средств продолжается.Руководство зоопарка "Садгород" открыло парк "Белый лев" во Владивостоке, чтобы крупные животные, в том числе львы, гуляли на большой огороженной территории. Рядом находится созданный зоопарком первый в России приют для медведей, которые жили у людей и которых нельзя вернуть в дикую природу.
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общество, владивосток, московская область (подмосковье), дальний восток, россия
08:37 24.12.2021 (обновлено: 09:34 24.12.2021)
 
Приморский парк спас леопарда из передвижного зоопарка

Парк в Приморском крае "Белый лев" спас леопарда из передвижного зоопарка

© @lionspark.ru/InstagramЛеопард из передвижного зоопарка, выкупленный парком "Белый лев"
Леопард из передвижного зоопарка, выкупленный парком Белый лев
© @lionspark.ru/Instagram
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 24 дек – РИА Новости. Парк "Белый лев" в Приморском крае выкупил из передвижного зоопарка в Центральной России леопарда и планирует поселить его в просторном вольере в Подмосковье, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Агафонов.
"Это метис, самец, ему семь лет. Наши друзья из хосписа для крупных кошек "Дом тигра" (Новосибирск) попросили помочь ему. Мы выкупили леопарда и уже перевезли его в Новосибирск", — сказал собеседник агентства.
По его словам, хищник в плохом состоянии, у него на языке опухоль, поэтому его не повезли на Дальний Восток, чтобы не рисковать здоровьем животного. В "Доме тигра" он пробудет до тех пор, пока не соорудят вольер. Площадь постройки составит более 270 квадратов, тогда как ранее леопарда держали на участке около 12 "квадратов".
Парк "Белый лев" ранее купил земли под приют в Подмосковье. Он предначен для зверей, оказавшихся в сложных ситуациях, при которых их нельзя будет транспортировать в Приморье.
Все процедуры, в том числе пожизненное содержание и уход за хищником парк обеспечит на свои средства. При этом руководство учреждения из-за низкой посещаемости и высоких расходов на отопление зимой попросило посетителей и подписчиков в Instagram о помощи в сборе средств на строительство, нужно 1,7 миллиона рублей.
"Все активно откликнулись, за два дня собрана почти половина суммы, это очень приятно. Пока вольер не будет построен, леопард будет находиться в Новосибирске", - отметил Агафонов. Сбор средств продолжается.
Руководство зоопарка "Садгород" открыло парк "Белый лев" во Владивостоке, чтобы крупные животные, в том числе львы, гуляли на большой огороженной территории. Рядом находится созданный зоопарком первый в России приют для медведей, которые жили у людей и которых нельзя вернуть в дикую природу.
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