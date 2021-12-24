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В список жизненно необходимых лекарств включат 22 новых препарата
В список жизненно необходимых лекарств включат 22 новых препарата - РИА Новости, 24.12.2021
В список жизненно необходимых лекарств включат 22 новых препарата
В 2022 году в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) включат 22 новых наименования. Распоряжение подписал премьер-министр... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:15
2021-12-24T19:09
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В 2022 году в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) включат 22 новых наименования. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин."Всего в обновленном перечне 808 медикаментов", — сообщила пресс-служба правительства.Новые лекарства в списке предназначены для лечения:Кроме того, для пяти препаратов, ранее попавших в перечень ЖНВЛП, добавят дополнительные лекарственные формы. Это касается панкреатина, морфина, карбетоцина, фосфазида, трипторелина.Этим же распоряжением расширили перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. В него вошли четыре новых медикамента для пациентов с рассеянным склерозом (кладрибин), множественной миеломой (помалидомид, иксазомиб) и гемофилией (эфмороктоког альфа).Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулирует государство. Эти препараты используют в больницах по программам госгарантий бесплатной медицинской помощи.ЖНВЛП также выдают льготникам по рецепту лечащего врача — поэтому чем быстрее они появляются в этом списке, тем доступнее становятся для пациентов.
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общество, россия, михаил мишустин
15:15 24.12.2021 (обновлено: 19:09 24.12.2021)
 
В список жизненно необходимых лекарств включат 22 новых препарата

В список жизненно необходимых лекарств включат 22 новых препарата с 2022 года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В 2022 году в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) включат 22 новых наименования. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Всего в обновленном перечне 808 медикаментов", — сообщила пресс-служба правительства.
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15:11
Правительство контролирует ситуацию с лекарствами, заявил Мишустин
Новые лекарства в списке предназначены для лечения:
  • спинально-мышечной атрофии — рисдиплам;
  • рака молочной железы — талазопариб;
  • муковисцидоза — ивакафтор + лумакафтор;
  • рассеянного склероза — кладрибин, сипонимод;
  • множественной миеломы — изатуксимаб, помалидомид;
  • хронического гепатита B — булевиртид;
  • туберкулеза легких — деламанид;
  • внутрибольничных инфекций — полимиксин В;
  • ВИЧ-инфекции — биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин, а также доравирин + ламивудин + тенофовир.
Кроме того, для пяти препаратов, ранее попавших в перечень ЖНВЛП, добавят дополнительные лекарственные формы. Это касается панкреатина, морфина, карбетоцина, фосфазида, трипторелина.
Этим же распоряжением расширили перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. В него вошли четыре новых медикамента для пациентов с рассеянным склерозом (кладрибин), множественной миеломой (помалидомид, иксазомиб) и гемофилией (эфмороктоког альфа).

"Лекарства из этого перечня централизованно закупаются Минздравом и выдаются пациентам бесплатно. Расходы на их закупку финансируются из федерального бюджета", — отметили в пресс-службе кабмина.

Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулирует государство. Эти препараты используют в больницах по программам госгарантий бесплатной медицинской помощи.
ЖНВЛП также выдают льготникам по рецепту лечащего врача — поэтому чем быстрее они появляются в этом списке, тем доступнее становятся для пациентов.
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ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
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