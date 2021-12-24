https://ria.ru/20211224/lekarstva-1765348020.html

В список жизненно необходимых лекарств включат 22 новых препарата

В список жизненно необходимых лекарств включат 22 новых препарата - РИА Новости, 24.12.2021

В список жизненно необходимых лекарств включат 22 новых препарата

В 2022 году в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) включат 22 новых наименования. Распоряжение подписал премьер-министр... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T15:15

2021-12-24T15:15

2021-12-24T19:09

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В 2022 году в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) включат 22 новых наименования. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин."Всего в обновленном перечне 808 медикаментов", — сообщила пресс-служба правительства.Новые лекарства в списке предназначены для лечения:Кроме того, для пяти препаратов, ранее попавших в перечень ЖНВЛП, добавят дополнительные лекарственные формы. Это касается панкреатина, морфина, карбетоцина, фосфазида, трипторелина.Этим же распоряжением расширили перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. В него вошли четыре новых медикамента для пациентов с рассеянным склерозом (кладрибин), множественной миеломой (помалидомид, иксазомиб) и гемофилией (эфмороктоког альфа).Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулирует государство. Эти препараты используют в больницах по программам госгарантий бесплатной медицинской помощи.ЖНВЛП также выдают льготникам по рецепту лечащего врача — поэтому чем быстрее они появляются в этом списке, тем доступнее становятся для пациентов.

https://ria.ru/20211224/lekarstva-1765346538.html

https://ria.ru/20211223/lechenie-1765166932.html

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общество, россия, михаил мишустин