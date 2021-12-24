https://ria.ru/20211224/lekarstva-1765348020.html
В список жизненно необходимых лекарств включат 22 новых препарата
В список жизненно необходимых лекарств включат 22 новых препарата - РИА Новости, 24.12.2021
В список жизненно необходимых лекарств включат 22 новых препарата
В 2022 году в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) включат 22 новых наименования. Распоряжение подписал премьер-министр... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:15
2021-12-24T15:15
2021-12-24T19:09
общество
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364887_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_95748836a19984ac3bc843430a5f2d73.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В 2022 году в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) включат 22 новых наименования. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин."Всего в обновленном перечне 808 медикаментов", — сообщила пресс-служба правительства.Новые лекарства в списке предназначены для лечения:Кроме того, для пяти препаратов, ранее попавших в перечень ЖНВЛП, добавят дополнительные лекарственные формы. Это касается панкреатина, морфина, карбетоцина, фосфазида, трипторелина.Этим же распоряжением расширили перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. В него вошли четыре новых медикамента для пациентов с рассеянным склерозом (кладрибин), множественной миеломой (помалидомид, иксазомиб) и гемофилией (эфмороктоког альфа).Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулирует государство. Эти препараты используют в больницах по программам госгарантий бесплатной медицинской помощи.ЖНВЛП также выдают льготникам по рецепту лечащего врача — поэтому чем быстрее они появляются в этом списке, тем доступнее становятся для пациентов.
https://ria.ru/20211224/lekarstva-1765346538.html
https://ria.ru/20211223/lechenie-1765166932.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364887_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_acc2a10671e9325c289b79f1aceea93b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин
15:15 24.12.2021 (обновлено: 19:09 24.12.2021)
В список жизненно необходимых лекарств включат 22 новых препарата
В список жизненно необходимых лекарств включат 22 новых препарата с 2022 года
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
В 2022 году в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) включат 22 новых наименования. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин
.
"Всего в обновленном перечне 808 медикаментов", — сообщила пресс-служба правительства.
Новые лекарства в списке предназначены для лечения:
—спинально-мышечной атрофии — рисдиплам;
—рака молочной железы — талазопариб;
—муковисцидоза — ивакафтор + лумакафтор;
—рассеянного склероза — кладрибин, сипонимод;
—множественной миеломы — изатуксимаб, помалидомид;
—хронического гепатита B — булевиртид;
—туберкулеза легких — деламанид;
—внутрибольничных инфекций — полимиксин В;
—ВИЧ-инфекции — биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин, а также доравирин + ламивудин + тенофовир.
Кроме того, для пяти препаратов, ранее попавших в перечень ЖНВЛП, добавят дополнительные лекарственные формы. Это касается панкреатина, морфина, карбетоцина, фосфазида, трипторелина.
Этим же распоряжением расширили перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. В него вошли четыре новых медикамента для пациентов с рассеянным склерозом (кладрибин), множественной миеломой (помалидомид, иксазомиб) и гемофилией (эфмороктоког альфа).
"Лекарства из этого перечня централизованно закупаются Минздравом и выдаются пациентам бесплатно. Расходы на их закупку финансируются из федерального бюджета", — отметили в пресс-службе кабмина.
Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулирует государство. Эти препараты используют в больницах по программам госгарантий бесплатной медицинской помощи.
ЖНВЛП также выдают льготникам по рецепту лечащего врача — поэтому чем быстрее они появляются в этом списке, тем доступнее становятся для пациентов.