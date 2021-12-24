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Совфед одобрил закон о препаратах офф-лейбл для лечения детей
Совфед одобрил закон о препаратах офф-лейбл для лечения детей - РИА Новости, 24.12.2021
Совфед одобрил закон о препаратах офф-лейбл для лечения детей
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об использовании при лечении детей лекарственных препаратов по параметрам применения, не указанным в инструкции... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T12:55
2021-12-24T12:55
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об использовании при лечении детей лекарственных препаратов по параметрам применения, не указанным в инструкции по их медицинскому применению (препараты офф-лейбл).Документом предлагается урегулировать вопросы применения лекарственных препаратов по параметрам применения, не указанным в инструкции по их медицинскому применению (препараты офф-лейбл) в лечении детей с тяжелыми (орфанными) заболеваниями.Отмечается, что правительство РФ наделяется полномочиями по установлению перечня соответствующих заболеваний и критериев соответствия в отношении применяемых лекарственных препаратов.Кроме этого, детям, достигшим совершеннолетия и страдающим тяжелыми (орфанными) заболеваниями, включенными в такой перечень, предоставляется право на продолжение наблюдения и лечения в специализированных медицинских организациях, оказывающих им медицинскую помощь по данным заболеваниям до наступления ими совершеннолетия, в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в порядке, установленном уполномоченным ФОИВом. -
https://ria.ru/20211125/fond-1760690319.html
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общество, совет федерации рф, здоровье - общество, россия
12:55 24.12.2021
 
Совфед одобрил закон о препаратах офф-лейбл для лечения детей

Совфед одобрил закон об использовании препаратов офф-лейбл при лечении детей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об использовании при лечении детей лекарственных препаратов по параметрам применения, не указанным в инструкции по их медицинскому применению (препараты офф-лейбл).
Документом предлагается урегулировать вопросы применения лекарственных препаратов по параметрам применения, не указанным в инструкции по их медицинскому применению (препараты офф-лейбл) в лечении детей с тяжелыми (орфанными) заболеваниями.
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 12:49
Фонд "Круг добра" одобрил более 1,8 тысячи заявок на лекарства для детей
Отмечается, что правительство РФ наделяется полномочиями по установлению перечня соответствующих заболеваний и критериев соответствия в отношении применяемых лекарственных препаратов.
Кроме этого, детям, достигшим совершеннолетия и страдающим тяжелыми (орфанными) заболеваниями, включенными в такой перечень, предоставляется право на продолжение наблюдения и лечения в специализированных медицинских организациях, оказывающих им медицинскую помощь по данным заболеваниям до наступления ими совершеннолетия, в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в порядке, установленном уполномоченным ФОИВом. -
Первый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма) - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 16:09
Минздрав рассказал о помощи детям со СМА от "Круга добра"
 
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