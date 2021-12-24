https://ria.ru/20211224/lechenie-1765314152.html
Совфед одобрил закон о препаратах офф-лейбл для лечения детей
Совфед одобрил закон о препаратах офф-лейбл для лечения детей - РИА Новости, 24.12.2021
Совфед одобрил закон о препаратах офф-лейбл для лечения детей
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об использовании при лечении детей лекарственных препаратов по параметрам применения, не указанным в инструкции... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T12:55
2021-12-24T12:55
2021-12-24T12:55
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об использовании при лечении детей лекарственных препаратов по параметрам применения, не указанным в инструкции по их медицинскому применению (препараты офф-лейбл).Документом предлагается урегулировать вопросы применения лекарственных препаратов по параметрам применения, не указанным в инструкции по их медицинскому применению (препараты офф-лейбл) в лечении детей с тяжелыми (орфанными) заболеваниями.Отмечается, что правительство РФ наделяется полномочиями по установлению перечня соответствующих заболеваний и критериев соответствия в отношении применяемых лекарственных препаратов.Кроме этого, детям, достигшим совершеннолетия и страдающим тяжелыми (орфанными) заболеваниями, включенными в такой перечень, предоставляется право на продолжение наблюдения и лечения в специализированных медицинских организациях, оказывающих им медицинскую помощь по данным заболеваниям до наступления ими совершеннолетия, в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в порядке, установленном уполномоченным ФОИВом. -
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общество, совет федерации рф, здоровье - общество, россия
Совфед одобрил закон о препаратах офф-лейбл для лечения детей
Совфед одобрил закон об использовании препаратов офф-лейбл при лечении детей
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сенаторы
на заседании в пятницу одобрили закон об использовании при лечении детей лекарственных препаратов по параметрам применения, не указанным в инструкции по их медицинскому применению (препараты офф-лейбл).
Документом предлагается урегулировать вопросы применения лекарственных препаратов по параметрам применения, не указанным в инструкции по их медицинскому применению (препараты офф-лейбл) в лечении детей с тяжелыми (орфанными) заболеваниями.
Отмечается, что правительство РФ наделяется полномочиями по установлению перечня соответствующих заболеваний и критериев соответствия в отношении применяемых лекарственных препаратов.
Кроме этого, детям, достигшим совершеннолетия и страдающим тяжелыми (орфанными) заболеваниями, включенными в такой перечень, предоставляется право на продолжение наблюдения и лечения в специализированных медицинских организациях, оказывающих им медицинскую помощь по данным заболеваниям до наступления ими совершеннолетия, в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в порядке, установленном уполномоченным ФОИВом. -