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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211224/kurs-1765251790.html
Определен курс рубля до конца года
Озвучен прогноз по курсу рубля до конца года - РИА Новости, 24.12.2021
Определен курс рубля до конца года
К концу года рубль чувствует себя неплохо, курс доллара ожидается около отметки 73 рубля за доллар, а курс евро - 83 рубля за евро, рассказала агентству "Прайм" РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T03:18
2021-12-24T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
сша
рэу имени г. в. плеханова
россия
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. К концу года рубль чувствует себя неплохо, курс доллара ожидается около отметки 73 рубля за доллар, а курс евро - 83 рубля за евро, рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.Поддержку рублю оказывает как продажа экспортерами валютной выручки на внутреннем рынке, так и рост ключевой ставки Банка России, отмечает эксперт.Доллар и евро же сейчас находятся под давлением. Американская валюта слабеет на фоне резкого роста индекса цен производителей (PPI) в США, а евро ухудшает позиции из-за замедления экономической активности в еврозоне, рассказала Комарова.
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экономика, рубль, сша, рэу имени г. в. плеханова, россия
03:18 24.12.2021
 
Озвучен прогноз по курсу рубля до конца года

Экономист РЭУ Комарова спрогнозировала курс доллара в 73 рубля до конца года

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. К концу года рубль чувствует себя неплохо, курс доллара ожидается около отметки 73 рубля за доллар, а курс евро - 83 рубля за евро, рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.
Поддержку рублю оказывает как продажа экспортерами валютной выручки на внутреннем рынке, так и рост ключевой ставки Банка России, отмечает эксперт.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 04:19Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Аналитик спрогнозировал, насколько рубль может просесть после Нового года
Доллар и евро же сейчас находятся под давлением. Американская валюта слабеет на фоне резкого роста индекса цен производителей (PPI) в США, а евро ухудшает позиции из-за замедления экономической активности в еврозоне, рассказала Комарова.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльСШАРЭУ имени Г. В. ПлехановаРоссия
 
 
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