В Крыму заявили, что санкции не смогли остановить развитие полуострова
В Крыму заявили, что западные санкции не смогли остановить развитие полуострова
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Западные санкции не смогли остановить развитие Крыма, крымчан они совершенно не волнуют, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции заявил, что вводившие санкции против Крыма страны Запада плевать хотели на интересы крымчан, России и демократию, так как решают свои геополитические вопросы.
"Санкции Запада - это их фишка, на которую они поставили и занимаются этой ерундой. Но самое главное, что их санкции не смогли остановить развитие Крыма. Да, есть, конечно, проблемы, сложности, но Крым живет, Крым развивается и плевать он хотел на санкции", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, западные страны применяют к Крыму двойные стандарты, показывая, с одной стороны, себя приверженцами демократии, а с другой - не признают демократическое волеизъявление крымчан в 2014 году.
"Мы не обращаем на эти санкции внимания. Нас они совершенно не волнуют. У нас есть задачи, которые необходимо решать, чтобы жизнь крымчан становилась лучше. При помощи России мы все решим", - сказал вице-спикер.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".