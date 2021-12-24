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В Крыму заявили, что санкции не смогли остановить развитие полуострова
В Крыму заявили, что санкции не смогли остановить развитие полуострова - РИА Новости, 24.12.2021
В Крыму заявили, что санкции не смогли остановить развитие полуострова
Западные санкции не смогли остановить развитие Крыма, крымчан они совершенно не волнуют, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T03:49
2021-12-24T03:49
политика
общество
оон
севастополь
республика крым
владимир путин
ефим фикс
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Западные санкции не смогли остановить развитие Крыма, крымчан они совершенно не волнуют, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции заявил, что вводившие санкции против Крыма страны Запада плевать хотели на интересы крымчан, России и демократию, так как решают свои геополитические вопросы.По его словам, западные страны применяют к Крыму двойные стандарты, показывая, с одной стороны, себя приверженцами демократии, а с другой - не признают демократическое волеизъявление крымчан в 2014 году."Мы не обращаем на эти санкции внимания. Нас они совершенно не волнуют. У нас есть задачи, которые необходимо решать, чтобы жизнь крымчан становилась лучше. При помощи России мы все решим", - сказал вице-спикер.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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политика, общество, оон, севастополь, республика крым, владимир путин, ефим фикс, россия
03:49 24.12.2021
 
В Крыму заявили, что санкции не смогли остановить развитие полуострова

В Крыму заявили, что западные санкции не смогли остановить развитие полуострова

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Западные санкции не смогли остановить развитие Крыма, крымчан они совершенно не волнуют, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции заявил, что вводившие санкции против Крыма страны Запада плевать хотели на интересы крымчан, России и демократию, так как решают свои геополитические вопросы.
"Санкции Запада - это их фишка, на которую они поставили и занимаются этой ерундой. Но самое главное, что их санкции не смогли остановить развитие Крыма. Да, есть, конечно, проблемы, сложности, но Крым живет, Крым развивается и плевать он хотел на санкции", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, западные страны применяют к Крыму двойные стандарты, показывая, с одной стороны, себя приверженцами демократии, а с другой - не признают демократическое волеизъявление крымчан в 2014 году.
"Мы не обращаем на эти санкции внимания. Нас они совершенно не волнуют. У нас есть задачи, которые необходимо решать, чтобы жизнь крымчан становилась лучше. При помощи России мы все решим", - сказал вице-спикер.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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ПолитикаОбществоООНСевастопольРеспублика КрымВладимир ПутинЕфим ФиксРоссия
 
 
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