https://ria.ru/20211224/krym-1765258125.html

В Крыму заявили, что санкции не смогли остановить развитие полуострова

В Крыму заявили, что санкции не смогли остановить развитие полуострова - РИА Новости, 24.12.2021

В Крыму заявили, что санкции не смогли остановить развитие полуострова

Западные санкции не смогли остановить развитие Крыма, крымчан они совершенно не волнуют, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T03:49

2021-12-24T03:49

2021-12-24T03:49

политика

общество

оон

севастополь

республика крым

владимир путин

ефим фикс

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Западные санкции не смогли остановить развитие Крыма, крымчан они совершенно не волнуют, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции заявил, что вводившие санкции против Крыма страны Запада плевать хотели на интересы крымчан, России и демократию, так как решают свои геополитические вопросы.По его словам, западные страны применяют к Крыму двойные стандарты, показывая, с одной стороны, себя приверженцами демократии, а с другой - не признают демократическое волеизъявление крымчан в 2014 году."Мы не обращаем на эти санкции внимания. Нас они совершенно не волнуют. У нас есть задачи, которые необходимо решать, чтобы жизнь крымчан становилась лучше. При помощи России мы все решим", - сказал вице-спикер.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211217/otlichie-1764149822.html

севастополь

республика крым

россия

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политика, общество, оон, севастополь, республика крым, владимир путин, ефим фикс, россия