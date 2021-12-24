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СМИ: бывший советник Трампа предложил сторонникам очередную криптовалюту
СМИ: бывший советник Трампа предложил сторонникам очередную криптовалюту - РИА Новости, 24.12.2021
СМИ: бывший советник Трампа предложил сторонникам очередную криптовалюту
Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стив Бэннон рассказал, что разрабатывает криптовалюту, которая позволит сторонникам политика поддержать его... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T04:29
2021-12-24T04:29
в мире
технологии
сша
джо байден
дональд трамп
стивен бэннон
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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стив Бэннон рассказал, что разрабатывает криптовалюту, которая позволит сторонникам политика поддержать его вне контроля финансовой системы, сообщает Newsweek."Бэннон продвигает новую "альтернативную" криптовалюту. В эпизоде своего подкаста он объявил, что занимается такой разработкой", - сообщает издание.Репортеры изучили сайт криптовалюты, отметив, что там содержится информация о возможностях ее покупки через несколько профильных сервисов. По данным издания, названием валюты стала аббревиатура непечатного выражения в адрес нынешнего президента США Джо Байдена.Журнал напоминает, что это не первое объявление сторонников Трампа о запуске криптовалют, ранее сообщалось о magacoin и монете Let's Go Brandon ($LGB), выражение, которое тоже якобы считается непрямой отсылкой к ругательству в адрес нынешнего руководства США.Как сообщалось, Бэннону грозит уголовное преследование за уклонение от дачи показаний комитету конгресса, расследующему штурм Капитолия. Это не первый его контакт с прокуратурой. К концу своего срока Трамп помиловал Бэннона, которого обвиняли в растрате средств, собранных ими в рамках частной инициативы по строительству стены на границе с Мексикой. Предполагалось, что из собранных 25 миллионов долларов сотни тысяч пошли на личные расходы Бэннона и его друзей. Пресс-служба тогдашней администрации в сообщении о помиловании Трампом Бэннона назвала его "важным лидер консервативного движения, известным своим политическим чутьем".
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РИА Новости
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в мире, технологии, сша, джо байден, дональд трамп, стивен бэннон
04:29 24.12.2021
 
СМИ: бывший советник Трампа предложил сторонникам очередную криптовалюту

Newsweek: бывший советник Трампа Бэннон предложил сторонникам очередную криптовалюту

© AP Photo / Evan VucciСтив Бэннон
Стив Бэннон - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стив Бэннон рассказал, что разрабатывает криптовалюту, которая позволит сторонникам политика поддержать его вне контроля финансовой системы, сообщает Newsweek.
"Бэннон продвигает новую "альтернативную" криптовалюту. В эпизоде своего подкаста он объявил, что занимается такой разработкой", - сообщает издание.
"У нас есть монета… Это покажет нашу полную независимость, так? Что мы можем не полагаться, и вы скоро сможете не полагаться на их финансовую систему. Так что они не будут вас беспокоить", - цитирует журнал Бэннона.
Репортеры изучили сайт криптовалюты, отметив, что там содержится информация о возможностях ее покупки через несколько профильных сервисов. По данным издания, названием валюты стала аббревиатура непечатного выражения в адрес нынешнего президента США Джо Байдена.
Журнал напоминает, что это не первое объявление сторонников Трампа о запуске криптовалют, ранее сообщалось о magacoin и монете Let's Go Brandon ($LGB), выражение, которое тоже якобы считается непрямой отсылкой к ругательству в адрес нынешнего руководства США.
Как сообщалось, Бэннону грозит уголовное преследование за уклонение от дачи показаний комитету конгресса, расследующему штурм Капитолия. Это не первый его контакт с прокуратурой. К концу своего срока Трамп помиловал Бэннона, которого обвиняли в растрате средств, собранных ими в рамках частной инициативы по строительству стены на границе с Мексикой. Предполагалось, что из собранных 25 миллионов долларов сотни тысяч пошли на личные расходы Бэннона и его друзей. Пресс-служба тогдашней администрации в сообщении о помиловании Трампом Бэннона назвала его "важным лидер консервативного движения, известным своим политическим чутьем".
Советник президента США по стратегическим вопросам Стив Бэннон - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 22:18
Суд в США освободил из-под ареста экс-советника Трампа Бэннона
 
В миреТехнологииСШАДжо БайденДональд ТрампСтивен Бэннон
 
 
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