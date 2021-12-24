https://ria.ru/20211224/kriptovalyuta-1765259080.html

СМИ: бывший советник Трампа предложил сторонникам очередную криптовалюту

СМИ: бывший советник Трампа предложил сторонникам очередную криптовалюту - РИА Новости, 24.12.2021

СМИ: бывший советник Трампа предложил сторонникам очередную криптовалюту

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стив Бэннон рассказал, что разрабатывает криптовалюту, которая позволит сторонникам политика поддержать его... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T04:29

2021-12-24T04:29

2021-12-24T04:29

в мире

технологии

сша

джо байден

дональд трамп

стивен бэннон

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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стив Бэннон рассказал, что разрабатывает криптовалюту, которая позволит сторонникам политика поддержать его вне контроля финансовой системы, сообщает Newsweek."Бэннон продвигает новую "альтернативную" криптовалюту. В эпизоде своего подкаста он объявил, что занимается такой разработкой", - сообщает издание.Репортеры изучили сайт криптовалюты, отметив, что там содержится информация о возможностях ее покупки через несколько профильных сервисов. По данным издания, названием валюты стала аббревиатура непечатного выражения в адрес нынешнего президента США Джо Байдена.Журнал напоминает, что это не первое объявление сторонников Трампа о запуске криптовалют, ранее сообщалось о magacoin и монете Let's Go Brandon ($LGB), выражение, которое тоже якобы считается непрямой отсылкой к ругательству в адрес нынешнего руководства США.Как сообщалось, Бэннону грозит уголовное преследование за уклонение от дачи показаний комитету конгресса, расследующему штурм Капитолия. Это не первый его контакт с прокуратурой. К концу своего срока Трамп помиловал Бэннона, которого обвиняли в растрате средств, собранных ими в рамках частной инициативы по строительству стены на границе с Мексикой. Предполагалось, что из собранных 25 миллионов долларов сотни тысяч пошли на личные расходы Бэннона и его друзей. Пресс-служба тогдашней администрации в сообщении о помиловании Трампом Бэннона назвала его "важным лидер консервативного движения, известным своим политическим чутьем".

https://ria.ru/20211115/bennon-1759204923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, джо байден, дональд трамп, стивен бэннон