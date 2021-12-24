https://ria.ru/20211224/kozhevnikova-1765288076.html

"Это страшно": Кожевникова рассказала о трехлетней депрессии

"Это страшно": Кожевникова рассказала о трехлетней депрессии - РИА Новости, 24.12.2021

"Это страшно": Кожевникова рассказала о трехлетней депрессии

Мария Кожевникова призналась, что более трех лет жила в депрессии. Все это время она не давала интервью. Актриса отметила, что во многом на ее состояние повлиял РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:33

2021-12-24T11:33

2021-12-24T11:33

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мария кожевникова

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мария Кожевникова призналась, что более трех лет жила в депрессии. Все это время она не давала интервью. Актриса отметила, что во многом на ее состояние повлиял цинизм других людей.Актриса на YouTube-канале Keng TV отметила, что перестала общаться со многими друзьями и ездить на дни рождения. По словам Марии, даже после телефонных разговоров она чувствовала опустошение. В поисках помощи она пробовала обращаться к разным психологам, прибегала к гипнозу и психосоматике.Она добавила, что сложное психологическое состояние не распространялось на детей и семью, поскольку это идет "от сердца", а не "от мозга". Актрису поддерживал муж, родные и близкие, но она все равно ощущала одиночество. Она призвала людей, столкнувшимся с похожим состоянием, обращаться к специалистам – именно грамотный специалист помог ей "ожить".Кожевникова воспитывает троих детей, родившихся в браке с бизнесменом Евгением Васильевым.Ранее Арарат Кещян рассказал о ссоре с Марией во время съемок сериала "Универ", отметив, что это был "конфликт менталитетов".

https://ria.ru/20201010/plate-1579164711.html

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знаменитости, мария кожевникова, шоу-бизнес