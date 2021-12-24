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"Это страшно": Кожевникова рассказала о трехлетней депрессии
"Это страшно": Кожевникова рассказала о трехлетней депрессии - РИА Новости, 24.12.2021
"Это страшно": Кожевникова рассказала о трехлетней депрессии
Мария Кожевникова призналась, что более трех лет жила в депрессии. Все это время она не давала интервью. Актриса отметила, что во многом на ее состояние повлиял РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:33
2021-12-24T11:33
2021-12-24T11:33
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мария Кожевникова призналась, что более трех лет жила в депрессии. Все это время она не давала интервью. Актриса отметила, что во многом на ее состояние повлиял цинизм других людей.Актриса на YouTube-канале Keng TV отметила, что перестала общаться со многими друзьями и ездить на дни рождения. По словам Марии, даже после телефонных разговоров она чувствовала опустошение. В поисках помощи она пробовала обращаться к разным психологам, прибегала к гипнозу и психосоматике.Она добавила, что сложное психологическое состояние не распространялось на детей и семью, поскольку это идет "от сердца", а не "от мозга". Актрису поддерживал муж, родные и близкие, но она все равно ощущала одиночество. Она призвала людей, столкнувшимся с похожим состоянием, обращаться к специалистам – именно грамотный специалист помог ей "ожить".Кожевникова воспитывает троих детей, родившихся в браке с бизнесменом Евгением Васильевым.Ранее Арарат Кещян рассказал о ссоре с Марией во время съемок сериала "Универ", отметив, что это был "конфликт менталитетов".
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знаменитости, мария кожевникова, шоу-бизнес
"Это страшно": Кожевникова рассказала о трехлетней депрессии
Кожевникова рассказала о трехлетней депрессии и поиске специалистов
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мария Кожевникова призналась, что более трех лет жила в депрессии. Все это время она не давала интервью. Актриса отметила, что во многом на ее состояние повлиял цинизм других людей.
"Происходила дикая переоценка всего, сталкивание с таким количеством циничных людей… Я к такой ситуации не была готова. Я никогда не жила в розовых очках. Но я очень сердобольный человек, и мне казалось, что все мы разные, но не настолько циничные. Я не ожидала этого от людей, от которых зависят жизни других людей. Это просто меня прибило. Так что я начала ходить и искать людей, которые мне помогут", – рассказала Кожевникова.
Актриса на YouTube-канале Keng TV отметила
, что перестала общаться со многими друзьями и ездить на дни рождения. По словам Марии, даже после телефонных разговоров она чувствовала опустошение. В поисках помощи она пробовала обращаться к разным психологам, прибегала к гипнозу и психосоматике.
"Меня ломало внутри. И это страшно – жить без какого-то желания, без какой-то мечты. Очень страшно. Я считаю, что это какое-то заболевание, что-то происходит с мозгом. <…> Я естественно потолстела, у меня начались проблемы с щитовидкой", – призналась Кожевникова.
Она добавила, что сложное психологическое состояние не распространялось на детей и семью, поскольку это идет "от сердца", а не "от мозга". Актрису поддерживал муж, родные и близкие, но она все равно ощущала одиночество. Она призвала людей, столкнувшимся с похожим состоянием, обращаться к специалистам – именно грамотный специалист помог ей "ожить".
Кожевникова воспитывает троих детей, родившихся в браке с бизнесменом Евгением Васильевым.
Ранее Арарат Кещян рассказал
о ссоре с Марией во время съемок сериала "Универ", отметив, что это был "конфликт менталитетов".