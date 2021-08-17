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Шоубиз
https://ria.ru/20210817/keschyan-1746128653.html
Кещян раскрыл подробности конфликта с Кожевниковой на съемках "Универа"
Кещян раскрыл подробности конфликта с Кожевниковой на съемках "Универа" - РИА Новости, 17.08.2021
Кещян раскрыл подробности конфликта с Кожевниковой на съемках "Универа"
Актер Арарат Кещян в интервью Вячеславу Манучарову рассказал подробности конфликта с актрисой Марией Кожевниковой. Он произошел на съемках сериала "Универ", где РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:38
2021-08-17T18:38
шоубиз
интервью
мария кожевникова
тнт (телеканал)
знаменитости
вячеслав манучаров
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Актер Арарат Кещян в интервью Вячеславу Манучарову рассказал подробности конфликта с актрисой Марией Кожевниковой. Он произошел на съемках сериала "Универ", где актеры играли влюбленных.Манучаров решил уточнил, позволила ли себе Кожевникова какое-то неосторожное высказывание, на которое Арарат не смог промолчать. Актер ответил: "Что-то вроде того".Ранее Кожевникова сообщала, что в ее профессиональной жизни был только один конфликт – как раз на съемках "Универа". Кещян подтвердил, что на съемочной площадке во время долгой совместной работы периодически возникают конфликты.Комедийный сериал "Универ" выходил на канале ТНТ с 2008 по 2011 год. Продолжение проекта "Универ. Новая общага" состоялось уже без участия Кожевниковой.
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интервью, мария кожевникова, тнт (телеканал), знаменитости, вячеслав манучаров
18:38 17.08.2021
 

Кещян раскрыл подробности конфликта с Кожевниковой на съемках "Универа"

© ЭМПАТИЯ МАНУЧИ/YouTubeАрарат Кещян во время интервью каналу "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ"
Арарат Кещян во время интервью каналу ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
© ЭМПАТИЯ МАНУЧИ/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Актер Арарат Кещян в интервью Вячеславу Манучарову рассказал подробности конфликта с актрисой Марией Кожевниковой. Он произошел на съемках сериала "Универ", где актеры играли влюбленных.

"Это был конфликт менталитетов. Это отношение к словам: одним –простые, а к другим – более трепетные", – сказал актер.

Манучаров решил уточнил, позволила ли себе Кожевникова какое-то неосторожное высказывание, на которое Арарат не смог промолчать. Актер ответил: "Что-то вроде того".
Ранее Кожевникова сообщала, что в ее профессиональной жизни был только один конфликт – как раз на съемках "Универа". Кещян подтвердил, что на съемочной площадке во время долгой совместной работы периодически возникают конфликты.
"Там уже нервы на таком пределе. Я своих коллег видел чаще, чем семью. Конечно, устаешь. На долгих проектах ты к приятному привыкаешь, а какие-то отрицательные или не совсем приятные элементы с каждым днем все ярче становятся, все раздражительнее", – сказал Кещян.
Комедийный сериал "Универ" выходил на канале ТНТ с 2008 по 2011 год. Продолжение проекта "Универ. Новая общага" состоялось уже без участия Кожевниковой.
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