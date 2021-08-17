Кещян раскрыл подробности конфликта с Кожевниковой на съемках "Универа"
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Актер Арарат Кещян в интервью Вячеславу Манучарову рассказал подробности конфликта с актрисой Марией Кожевниковой. Он произошел на съемках сериала "Универ", где актеры играли влюбленных.
"Это был конфликт менталитетов. Это отношение к словам: одним –простые, а к другим – более трепетные", – сказал актер.
Манучаров решил уточнил, позволила ли себе Кожевникова какое-то неосторожное высказывание, на которое Арарат не смог промолчать. Актер ответил: "Что-то вроде того".
Ранее Кожевникова сообщала, что в ее профессиональной жизни был только один конфликт – как раз на съемках "Универа". Кещян подтвердил, что на съемочной площадке во время долгой совместной работы периодически возникают конфликты.
"Там уже нервы на таком пределе. Я своих коллег видел чаще, чем семью. Конечно, устаешь. На долгих проектах ты к приятному привыкаешь, а какие-то отрицательные или не совсем приятные элементы с каждым днем все ярче становятся, все раздражительнее", – сказал Кещян.
Комедийный сериал "Универ" выходил на канале ТНТ с 2008 по 2011 год. Продолжение проекта "Универ. Новая общага" состоялось уже без участия Кожевниковой.
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