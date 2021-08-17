https://ria.ru/20210817/keschyan-1746128653.html

Кещян раскрыл подробности конфликта с Кожевниковой на съемках "Универа"

Кещян раскрыл подробности конфликта с Кожевниковой на съемках "Универа" - РИА Новости, 17.08.2021

Кещян раскрыл подробности конфликта с Кожевниковой на съемках "Универа"

Актер Арарат Кещян в интервью Вячеславу Манучарову рассказал подробности конфликта с актрисой Марией Кожевниковой. Он произошел на съемках сериала "Универ", где РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T18:38

2021-08-17T18:38

2021-08-17T18:38

шоубиз

интервью

мария кожевникова

тнт (телеканал)

знаменитости

вячеслав манучаров

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Актер Арарат Кещян в интервью Вячеславу Манучарову рассказал подробности конфликта с актрисой Марией Кожевниковой. Он произошел на съемках сериала "Универ", где актеры играли влюбленных.Манучаров решил уточнил, позволила ли себе Кожевникова какое-то неосторожное высказывание, на которое Арарат не смог промолчать. Актер ответил: "Что-то вроде того".Ранее Кожевникова сообщала, что в ее профессиональной жизни был только один конфликт – как раз на съемках "Универа". Кещян подтвердил, что на съемочной площадке во время долгой совместной работы периодически возникают конфликты.Комедийный сериал "Универ" выходил на канале ТНТ с 2008 по 2011 год. Продолжение проекта "Универ. Новая общага" состоялось уже без участия Кожевниковой.

https://ria.ru/20201010/plate-1579164711.html

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2021

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интервью, мария кожевникова, тнт (телеканал), знаменитости, вячеслав манучаров