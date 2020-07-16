Кожевникова рассказала, какое решение авторов "Универа" считает ошибкой

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Актриса Мария Кожевникова, получившая известность после роли Аллы Гришко в сериале "Универ", разместила в инстаграме пост в честь дня рождения Виталия Гогунского (Эдуард Кузьмин), с которым в снималась этом шоу. В публикации она рассказала, какое решение сценаристов считает ошибочным.

"До сих пор считаю ошибкой сценаристов рассоединение пары Алла + Кузя, – написала Кожевникова. – С днем рождения. И хоть я устала от частого вопроса "а где Кузя?" я счастлива, что у меня был такой классный партнер, как ты".

"Не, Майкл (Арарат Кещян) и Алла была ярче пара", – прокомментировала публикацию linochkan1.

"Не соглашусь", – ответила ей Мария Кожевникова.

"Согласна с вами. Кузя и Алла – огненная пара по сравнению с другими, – присоединилась к обсуждению 01_dianchik_01.

Комедийный телесериал "Универ" о приключениях дружной компании студентов выходил на канале "ТНТ" с 2008 по май 2011 год. В нем вместе с Кожевниковой и Гогунским снялись Валентина Рубцова, Андрей Гайдулян, Алексей Гаврилов, Арарат Кещян и Алексей Климушкин.