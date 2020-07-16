https://ria.ru/20200716/1574394617.html
Кожевникова рассказала, какое решение авторов "Универа" считает ошибкой
Актриса Мария Кожевникова, получившая известность после роли Аллы Гришко в сериале "Универ", разместила в инстаграме пост в честь дня рождения Виталия... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T00:50
2020-07-16T00:50
культура
настасья самбурская
кино и сериалы
новости культуры
андрей гайдулян
мария кожевникова
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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настасья самбурская, кино и сериалы, новости культуры, андрей гайдулян, мария кожевникова
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Актриса Мария Кожевникова, получившая известность после роли Аллы Гришко в сериале "Универ", разместила в инстаграме пост в честь дня рождения Виталия Гогунского (Эдуард Кузьмин), с которым в снималась этом шоу. В публикации она рассказала, какое решение сценаристов считает ошибочным.
"До сих пор считаю ошибкой сценаристов рассоединение пары Алла + Кузя, – написала Кожевникова. – С днем рождения. И хоть я устала от частого вопроса "а где Кузя?" я счастлива, что у меня был такой классный партнер, как ты".
"Не, Майкл (Арарат Кещян) и Алла была ярче пара", – прокомментировала публикацию linochkan1.
"Не соглашусь", – ответила ей Мария Кожевникова.
"Согласна с вами. Кузя и Алла – огненная пара по сравнению с другими, – присоединилась к обсуждению 01_dianchik_01.
Комедийный телесериал "Универ" о приключениях дружной компании студентов выходил на канале "ТНТ" с 2008 по май 2011 год. В нем вместе с Кожевниковой и Гогунским снялись Валентина Рубцова, Андрей Гайдулян, Алексей Гаврилов, Арарат Кещян и Алексей Климушкин.
В октябре того же года вышло продолжение шоу под названием "Универ. Новая общага", которое показывали до 2018 года. В нем главные роли исполнили Настасья Самбурская, Анна Хилькевич, Анна Кузина, Арарат Кещян, Станислав Ярушин и Виталий Гогунский.