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На ТЭЦ в Улан-Удэ, где произошла авария, вернули в строй котел

На ТЭЦ в Улан-Удэ, где произошла авария, вернули в строй котел - РИА Новости, 24.12.2021

На ТЭЦ в Улан-Удэ, где произошла авария, вернули в строй котел

На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, где произошла авария, вернули в строй котел, что позволит повысить температуру теплоносителя, сообщается на сайте ТГК-14. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T06:18

2021-12-24T06:18

2021-12-24T06:18

происшествия

улан-удэ

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КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, где произошла авария, вернули в строй котел, что позволит повысить температуру теплоносителя, сообщается на сайте ТГК-14.По данным правительства, утром на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии в столице Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа детских садов. Ранее правительство сообщило, что ввести в штатный режим работы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ после пожара планируется в субботу. Рост нагрузки на электросети в Улан-Удэ вырос на 30-40% после аварии.Ранее в республиканском оперштабе призвали горожан на период устранения последствий ЧС на ТЭЦ-1 воспользоваться услугами пунктов временного размещения. Кроме того, жителей Улан-Удэ призывают регулировать эксплуатацию электроприборов и по возможности не подключать дополнительные приборы. В мэрии заявили о покупке 500 отопительных приборов, которые можно взять на время."Сегодня 24 декабря в 9.45 местного времени специалистами ПАО "ТГК-14" растоплен котел части высокого давления #9. Параллельно осуществляется включение в работу четвёртой группы бойлеров. Ввод в работу данного оборудования позволит увеличить температуру теплоносителя", - говорится в сообщении.В компании сообщили, что сейчас на станции в работе три котла. Ранее в оперативном штабе по ликвидации аварии заявили, что вместе с управляющими компаниями удалось не допустить снижения температуры ниже критической в 12 градусов тепла. В данный момент в Улан-Удэ около 30 градусов мороза.

https://ria.ru/20211224/podklyuchenie-1765260279.html

улан-удэ

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происшествия, улан-удэ