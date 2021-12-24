https://ria.ru/20211224/koronavirus-1765295431.html
В Москве выявили 2126 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2126 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 24.12.2021
В Москве выявили 2126 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - 2 126, 2 117 и 1 270 заражений соответственно,... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:34
2021-12-24T11:34
2021-12-24T11:34
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761031995_12:0:2382:1333_1920x0_80_0_0_b2f4677cf0c9b11c17f7764862674917.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - 2 126, 2 117 и 1 270 заражений соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 2 126, Санкт-Петербург - 2 117, Московская область - 1 270", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах - 17, девять и пять соответственно.
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761031995_299:0:2025:1294_1920x0_80_0_0_79a372ec4c3fcbf6969aae7f30662238.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 2126 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 2126 новых случаев заражения коронавирусом