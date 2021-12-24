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В Москве выявили 2126 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2126 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 24.12.2021

В Москве выявили 2126 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - 2 126, 2 117 и 1 270 заражений соответственно,... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:34

2021-12-24T11:34

2021-12-24T11:34

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - 2 126, 2 117 и 1 270 заражений соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 2 126, Санкт-Петербург - 2 117, Московская область - 1 270", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах - 17, девять и пять соответственно.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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