https://ria.ru/20211224/koronavirus-1765295107.html
В России за сутки выписали 41 213 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 41 213 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 24.12.2021
В России за сутки выписали 41 213 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 41 213 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 180 379, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:33
2021-12-24T11:33
2021-12-24T11:33
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 41 213 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 180 379, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 41 213 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 180 379", - говорится в сообщении.В частности, в Москве поправились после болезни 2 772 пациента, в Санкт-Петербурге - 2 704, Подмосковье - 2087.
https://ria.ru/20211217/omikron-1764171178.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 41 213 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 41 213 выздоровевших от COVID-19