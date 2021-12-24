https://ria.ru/20211224/koronavirus-1765294505.html

В России выявили 24 703 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 24 703 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 24.12.2021

В России выявили 24 703 новых случая заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 во всех регионах России за сутки выросло на 24 703, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:32

2021-12-24T11:32

2021-12-24T12:17

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Число случаев COVID-19 во всех регионах России за сутки выросло на 24 703, сообщили журналистам в оперативном штабе."В том числе выявлено активно 1790 (7,2%) без клинических проявлений", — добавляется в релизе. Темп прироста снизился до 0,24 процента.Больше всего заболевших в Москве (2126), Санкт-Петербурге (2117) и Подмосковье (1270). Наименьшее число положительных тестов в Туве (17), Ненецком автономном округе (девять) и на Чукотке (пять).Умерли 998 человек (вчера — 1002), выписались из медучреждений 41 213 пациентов.За все время эпидемии заразились 10 343 353 человека. Болезнь унесла жизни 302 269 россиянин, более девяти миллионов человек выздоровели.По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 в мире превысило 276 миллионов, умерли 5,3 миллиона.Вакцина остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 76,5 миллиона человек, полностью привились 70,8 миллиона.

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