https://ria.ru/20211224/koronavirus-1765271332.html

Что остановит омикрон-штамм?

Мясников назвал способ замедлить распространение омикрон-штамма - РИА Новости, 24.12.2021

Что остановит омикрон-штамм?

Врач и телеведущий Александр Мясников высказался о преимуществах назальной вакцины для борьбы с коронавирусом. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T09:22

2021-12-24T09:22

2021-12-24T09:59

распространение коронавируса

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников высказался о преимуществах назальной вакцины для борьбы с коронавирусом.По его словам, чем быстрее начнется массовое применение препарата, тем выше будут шансы сдержать распространение нового штамма."Скорейшее внедрение интраназальной вакцины от COVID-19 может затормозить быстрое распространение "омикрона". Застопорить его размножение именно в месте проникновения — в носоглотке", — написал Мясников в своем телеграм-канале.В середине октября стало известно, что Минздрав разрешил клинические исследования вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Как указывал директор центра Александр Гинцбург, побочных эффектов у назального препарата не выявили. По словам его заместителя Дениса Логунова, такая процедура безболезненна и нацелена на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.В конце ноября Владимир Путин сообщил, что привился назальной вакциной от коронавируса и никаких неприятных ощущений после этого у него не было.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211224/effektivnost-1765260908.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211202/vaktsina-1761876666.html

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