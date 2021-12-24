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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211224/koronavirus-1765271332.html
Что остановит омикрон-штамм?
Мясников назвал способ замедлить распространение омикрон-штамма - РИА Новости, 24.12.2021
Что остановит омикрон-штамм?
Врач и телеведущий Александр Мясников высказался о преимуществах назальной вакцины для борьбы с коронавирусом. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:22
2021-12-24T09:59
распространение коронавируса
общество
ботсвана
юар
владимир путин
здоровье - общество
александр гинцбург
россия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников высказался о преимуществах назальной вакцины для борьбы с коронавирусом.По его словам, чем быстрее начнется массовое применение препарата, тем выше будут шансы сдержать распространение нового штамма."Скорейшее внедрение интраназальной вакцины от COVID-19 может затормозить быстрое распространение "омикрона". Застопорить его размножение именно в месте проникновения — в носоглотке", — написал Мясников в своем телеграм-канале.В середине октября стало известно, что Минздрав разрешил клинические исследования вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Как указывал директор центра Александр Гинцбург, побочных эффектов у назального препарата не выявили. По словам его заместителя Дениса Логунова, такая процедура безболезненна и нацелена на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.В конце ноября Владимир Путин сообщил, что привился назальной вакциной от коронавируса и никаких неприятных ощущений после этого у него не было.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211224/effektivnost-1765260908.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211202/vaktsina-1761876666.html
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общество, ботсвана, юар, владимир путин, здоровье - общество, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, денис логунов
09:22 24.12.2021 (обновлено: 09:59 24.12.2021)
 
Мясников назвал способ замедлить распространение омикрон-штамма

Врач Мясников: внедрение интраназальной вакцины от COVID-19 может затормозить "омикрон"

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationШприцы на фоне надписи "Омикрон"
Шприцы на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников высказался о преимуществах назальной вакцины для борьбы с коронавирусом.
По его словам, чем быстрее начнется массовое применение препарата, тем выше будут шансы сдержать распространение нового штамма.
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
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Гинцбург оценил эффективность препарата на основе антител против "омикрона"
"Скорейшее внедрение интраназальной вакцины от COVID-19 может затормозить быстрое распространение "омикрона". Застопорить его размножение именно в месте проникновения — в носоглотке", — написал Мясников в своем телеграм-канале.
В середине октября стало известно, что Минздрав разрешил клинические исследования вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Как указывал директор центра Александр Гинцбург, побочных эффектов у назального препарата не выявили. По словам его заместителя Дениса Логунова, такая процедура безболезненна и нацелена на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.
В конце ноября Владимир Путин сообщил, что привился назальной вакциной от коронавируса и никаких неприятных ощущений после этого у него не было.
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 17:12Сказано в эфире
Иммунолог назвал отличие в действии назальной вакцины и "Спутника Лайт"
 
Распространение коронавирусаОбществоБотсванаЮАРВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоАлександр ГинцбургРоссияКоронавирус COVID-19Денис Логунов
 
 
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