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В Британии объявили о национальной катастрофе из-за России
В Британии заговорили о национальной катастрофе "из-за России" - РИА Новости, 25.12.2021
В Британии объявили о национальной катастрофе из-за России
В Великобритании заявили о масштабном кризисе в экономике из-за резкого повышения цен на газ, пишет The Telegraph. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-24T19:38
2021-12-24T19:38
2021-12-25T01:35
экономика
европа
великобритания
владимир путин
еврокомиссия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Великобритании заявили о масштабном кризисе в экономике из-за резкого повышения цен на газ, пишет The Telegraph.Руководители компаний EDF, Good Energy и Energy UK попросили правительство принять меры из-за роста стоимости топлива, который ставит промышленность страны на грань катастрофы.По мнению британских экспертов, сырье дорожает из-за того, что "Россия не наращивает поставки в Европу".Представитель компании EDF Филипп Коммаре назвал ситуацию в сфере энергетики критической. По его словам, это только начало и обстановка будет ухудшаться. Хотя поставщики пытаются оказать поддержку потребителям, проблемы, с которыми сталкивается отрасль, слишком велики, рассказал он.Аналитик компании Investec Мартин Янг также спрогнозировал скачок тарифов на электричество до 56 процентов. Сейчас среднее домохозяйство в Великобритании платит 1277 фунтов стерлингов в год (124 тысячи рублей), но в апреле платежка может составить две тысячи фунтов (195 тысяч рублей), полагает эксперт.Ранее Владимир Путин назвал обвинения в адрес Москвы из-за топливного кризиса в Европе чушью. Как указал глава государства, энергетический рынок лихорадит из-за нескольких причин: неблагоприятной погоды, неэффективной работы ветряных станций в этом году и недостаточных запасов газа в подземных хранилищах на континенте. Путин напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья. Однако Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании энергоносителя, что в итоге привело к кризису, подытожил он.
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экономика, европа, великобритания, владимир путин, еврокомиссия
19:38 24.12.2021 (обновлено: 01:35 25.12.2021)
В Британии заговорили о национальной катастрофе "из-за России"
Telegraph: Британия оказалась в кризисе из-за дефицита российского газа в Европе
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
В Великобритании заявили о масштабном кризисе в экономике из-за резкого повышения цен на газ, пишет The Telegraph
.
Руководители компаний EDF, Good Energy и Energy UK попросили правительство принять меры из-за роста стоимости топлива, который ставит промышленность страны на грань катастрофы.
По мнению британских экспертов, сырье дорожает из-за того, что "Россия не наращивает поставки в Европу".
"Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели", — считает исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон.
Представитель компании EDF Филипп Коммаре назвал ситуацию в сфере энергетики критической. По его словам, это только начало и обстановка будет ухудшаться. Хотя поставщики пытаются оказать поддержку потребителям, проблемы, с которыми сталкивается отрасль, слишком велики, рассказал он.
Аналитик компании Investec Мартин Янг также спрогнозировал скачок тарифов на электричество до 56 процентов. Сейчас среднее домохозяйство в Великобритании платит 1277 фунтов стерлингов в год (124 тысячи рублей), но в апреле платежка может составить две тысячи фунтов (195 тысяч рублей), полагает эксперт.
Ранее Владимир Путин
назвал обвинения в адрес Москвы из-за топливного кризиса в Европе
чушью. Как указал глава государства, энергетический рынок лихорадит из-за нескольких причин: неблагоприятной погоды, неэффективной работы ветряных станций в этом году и недостаточных запасов газа в подземных хранилищах на континенте. Путин напомнил, что предлагал Брюсселю
оставить долговременные контракты на поставки сырья. Однако Еврокомиссия
настояла на рыночном ценообразовании энергоносителя, что в итоге привело к кризису, подытожил он.