https://ria.ru/20211224/kollaps-1765410110.html

В Британии объявили о национальной катастрофе из-за России

В Британии заговорили о национальной катастрофе "из-за России" - РИА Новости, 25.12.2021

В Британии объявили о национальной катастрофе из-за России

В Великобритании заявили о масштабном кризисе в экономике из-за резкого повышения цен на газ, пишет The Telegraph. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-24T19:38

2021-12-24T19:38

2021-12-25T01:35

экономика

европа

великобритания

владимир путин

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/53/1563125382_0:126:3000:1814_1920x0_80_0_0_114204fdf35be69348e426ecc1bcffef.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Великобритании заявили о масштабном кризисе в экономике из-за резкого повышения цен на газ, пишет The Telegraph.Руководители компаний EDF, Good Energy и Energy UK попросили правительство принять меры из-за роста стоимости топлива, который ставит промышленность страны на грань катастрофы.По мнению британских экспертов, сырье дорожает из-за того, что "Россия не наращивает поставки в Европу".Представитель компании EDF Филипп Коммаре назвал ситуацию в сфере энергетики критической. По его словам, это только начало и обстановка будет ухудшаться. Хотя поставщики пытаются оказать поддержку потребителям, проблемы, с которыми сталкивается отрасль, слишком велики, рассказал он.Аналитик компании Investec Мартин Янг также спрогнозировал скачок тарифов на электричество до 56 процентов. Сейчас среднее домохозяйство в Великобритании платит 1277 фунтов стерлингов в год (124 тысячи рублей), но в апреле платежка может составить две тысячи фунтов (195 тысяч рублей), полагает эксперт.Ранее Владимир Путин назвал обвинения в адрес Москвы из-за топливного кризиса в Европе чушью. Как указал глава государства, энергетический рынок лихорадит из-за нескольких причин: неблагоприятной погоды, неэффективной работы ветряных станций в этом году и недостаточных запасов газа в подземных хранилищах на континенте. Путин напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья. Однако Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании энергоносителя, что в итоге привело к кризису, подытожил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20211224/frg-1765388787.html

https://ria.ru/20211222/shok-1764989248.html

европа

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, европа, великобритания, владимир путин, еврокомиссия