Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/kollaps-1765410110.html
В Британии объявили о национальной катастрофе из-за России
В Британии заговорили о национальной катастрофе "из-за России" - РИА Новости, 25.12.2021
В Британии объявили о национальной катастрофе из-за России
В Великобритании заявили о масштабном кризисе в экономике из-за резкого повышения цен на газ, пишет The Telegraph. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-24T19:38
2021-12-25T01:35
экономика
европа
великобритания
владимир путин
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/53/1563125382_0:126:3000:1814_1920x0_80_0_0_114204fdf35be69348e426ecc1bcffef.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Великобритании заявили о масштабном кризисе в экономике из-за резкого повышения цен на газ, пишет The Telegraph.Руководители компаний EDF, Good Energy и Energy UK попросили правительство принять меры из-за роста стоимости топлива, который ставит промышленность страны на грань катастрофы.По мнению британских экспертов, сырье дорожает из-за того, что "Россия не наращивает поставки в Европу".Представитель компании EDF Филипп Коммаре назвал ситуацию в сфере энергетики критической. По его словам, это только начало и обстановка будет ухудшаться. Хотя поставщики пытаются оказать поддержку потребителям, проблемы, с которыми сталкивается отрасль, слишком велики, рассказал он.Аналитик компании Investec Мартин Янг также спрогнозировал скачок тарифов на электричество до 56 процентов. Сейчас среднее домохозяйство в Великобритании платит 1277 фунтов стерлингов в год (124 тысячи рублей), но в апреле платежка может составить две тысячи фунтов (195 тысяч рублей), полагает эксперт.Ранее Владимир Путин назвал обвинения в адрес Москвы из-за топливного кризиса в Европе чушью. Как указал глава государства, энергетический рынок лихорадит из-за нескольких причин: неблагоприятной погоды, неэффективной работы ветряных станций в этом году и недостаточных запасов газа в подземных хранилищах на континенте. Путин напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья. Однако Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании энергоносителя, что в итоге привело к кризису, подытожил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20211224/frg-1765388787.html
https://ria.ru/20211222/shok-1764989248.html
европа
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/53/1563125382_208:0:2793:1939_1920x0_80_0_0_fe9a5d8640285f1ca112d7ea9b14c74b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, великобритания, владимир путин, еврокомиссия
19:38 24.12.2021 (обновлено: 01:35 25.12.2021)
 
В Британии заговорили о национальной катастрофе "из-за России"

Telegraph: Британия оказалась в кризисе из-за дефицита российского газа в Европе

© РИА Новости / Игорь МихалевВид на разводной Тауэрский мост в центре Лондона над рекой Темзой
Вид на разводной Тауэрский мост в центре Лондона над рекой Темзой - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Великобритании заявили о масштабном кризисе в экономике из-за резкого повышения цен на газ, пишет The Telegraph.
Руководители компаний EDF, Good Energy и Energy UK попросили правительство принять меры из-за роста стоимости топлива, который ставит промышленность страны на грань катастрофы.
По мнению британских экспертов, сырье дорожает из-за того, что "Россия не наращивает поставки в Европу".

"Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели", — считает исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон.

Представитель компании EDF Филипп Коммаре назвал ситуацию в сфере энергетики критической. По его словам, это только начало и обстановка будет ухудшаться. Хотя поставщики пытаются оказать поддержку потребителям, проблемы, с которыми сталкивается отрасль, слишком велики, рассказал он.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
Вчера, 17:40В мире
В ФРГ резко выросли тарифы на газ и электричество, выяснили СМИ
Аналитик компании Investec Мартин Янг также спрогнозировал скачок тарифов на электричество до 56 процентов. Сейчас среднее домохозяйство в Великобритании платит 1277 фунтов стерлингов в год (124 тысячи рублей), но в апреле платежка может составить две тысячи фунтов (195 тысяч рублей), полагает эксперт.
Ранее Владимир Путин назвал обвинения в адрес Москвы из-за топливного кризиса в Европе чушью. Как указал глава государства, энергетический рынок лихорадит из-за нескольких причин: неблагоприятной погоды, неэффективной работы ветряных станций в этом году и недостаточных запасов газа в подземных хранилищах на континенте. Путин напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья. Однако Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании энергоносителя, что в итоге привело к кризису, подытожил он.
Зажженная конфорка - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 20:21
Британцев предупредили о "шоке" из-за взлетевших цен на газ
 
ЭкономикаЕвропаВеликобританияВладимир ПутинЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
23:12Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"
23:03В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газа
22:57Оксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства
Лента новостейМолния
В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с ПутинымСМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте ПорошенкоСуд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газаОксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства