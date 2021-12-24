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Стой, иди, скользи: уроки легенды фигурного катания тем, кто боится льда
Стой, иди, скользи: уроки легенды фигурного катания тем, кто боится льда - РИА Новости, 24.12.2021
Стой, иди, скользи: уроки легенды фигурного катания тем, кто боится льда
Подсвеченные яркими огнями катки, горячий чай и раскрасневшиеся щеки – быть активным зимой на свежем воздухе так здорово! Каждый год в Москве заливают сотни... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:00
2021-12-24T10:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
спорт
лед
отдых
катки
коньки
москва
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Подсвеченные яркими огнями катки, горячий чай и раскрасневшиеся щеки – быть активным зимой на свежем воздухе так здорово! Каждый год в Москве заливают сотни катков, и огромное количество людей с удовольствием выходят на лед. Но есть и те, кто очень хочет кататься, но не умеет и боится. Корреспондент РИА Новости попросил заслуженного тренера России по фигурному катанию Тамару Москвину дать простые советы, как "начинашкам" преодолеть страх и встать на коньки.Определитесь с местомСамое логичное и простое – выбрать подходящий каток. В этом сезоне специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к работе более 150 катков с искусственным льдом и 1200 катков с натуральным льдом.Крупнейшие ледовые площадки с искусственным льдом открылись на ВДНХ, в Лужниках и в парке Горького, а самая известная и торжественная – на Красной площади (ГУМ-каток). Также в этом году катки впервые обустроили в сквере на улице Хачатуряна и в парке в Олонецком проезде.Ледовые площадки работают в каждом районе города, поэтому, чтобы покататься на коньках, большинству москвичей достаточно пройти от дома пешком 10-15 минут. Если своих коньков у вас нет, лучше заранее узнать время и правила работы пункта проката: как правило, московские катки работают с 10 до 23 часов.При выборе катка стоит учесть, что на выходных и в вечерние часы по будням количество катающихся значительно больше, чем в дневное время посреди недели. На районных площадках обычно много детей, которые любят падать – но если для них это веселье, то для неуверенного новичка они будут создавать дополнительный дискомфорт, суету и напряжение. Поэтому лучше сначала разузнать, когда на катках самые немноголюдные часы.На больших центральных площадках поначалу лучше держаться самых непопулярных маршрутов и закутков, чтобы вас не напугали и не сбили любители погонять.Подготовьте конькиОтправляясь на открытый каток, стоит быть готовым к тому, что будет ветрено, поэтому одеться стоит потеплее. Не помешает и дополнительная футболка или водолазка, чтобы вы могли переодеться после катания, если вспотеете.Но главное, конечно, правильно выбрать коньки. Они должны быть строго своего размера, подчеркивает заслуженный тренер России. При этом надевать их на толстый шерстяной носок она не советует. "Чем плотнее прилегает к подошве стопа, тем лучше вы чувствуете скольжение", – объясняет Москвина.Важно не пренебрегать заточкой коньков – тупое лезвие просто не позволит вам нормально отталкиваться и кататься. Московские катки предлагают услуги по заточке для посетителей. Коньки, которые продаются в спортивных магазинах, нуждаются в заточке, так как лезвия в них обычно не обработаны. Прокатные коньки тоже можно отнести на заточку и попросить мастера оценить уровень заточки, если сами не разбираетесь.Используйте защитуЕсли собственная устойчивость вызывает у вас серьезные вопросы, попробуйте попривыкать к конькам еще до выхода на лед. "Сначала нужно надеть ботинки с коньками и походить: можно по резиновому коврику, можно даже дома. Важно привыкнуть к тому, что площадь опоры маленькая", – советует Москвина. А оказавшись на льду, ногами нужно переступать так, как будто вы шагаете по обыкновенному полу.Собеседница агентства советует не стесняться использовать защиту – банальные налокотники и наколенники могут спасти вас от травм."Ассистенты", инструкторы и дружеское плечоДля обучения катанию детей существуют специальные приспособления – так называемые "ассистенты фигуриста", представленные во многих пунктах проката при городских парках. Они выполнены в виде животных, сказочных и мультипликационных персонажей. Скользящая конструкция обеспечивает опору и помогает сохранить равновесие при катании на льду.Другие варианты – опереться на бортик катка или плечо вашего спутника, конечно, при условии, что сам он устойчиво стоит на коньках. Ну а если финансы позволяют, можно нанять инструктора.Падать тоже важно правильно. "Лучше, конечно, избегать падений. Но если такое происходит, старайтесь упасть на бок. Руки прижмите к туловищу, не расставляйте их в сторону. Согнитесь калачиком", – советует заслуженный тренер.Выбрать безопасное покрытиеМоменты, на которые стоит дополнительно обратить внимание – состояние льда и погодный фактор. Не стоит ходить на каток в сильные морозы, лучше всего для катания подходит безветренная погода до минус 16-18 градусов. Пренебрегать этими нормами специалисты не советуют: это чревато простудами и переохлаждением.Для искусственного катка плюсовая температура неопасна, а вот резкий перепад в сторону минуса может испортить лед. Например, если столбик термометра прыгнет с нуля до минус десяти градусов, лед начнет крошиться. В таком случае трещины замазывают снегом, размешанным с водой.Большинство катков работает сеансами или с перерывами, чтобы специалисты могли привести в порядок ледяное покрытие, на котором успевают образоваться борозды и выбоины. После обработки лед будет максимально качественным, что тоже облегчит катание.За состоянием покрытия на ледовых площадках в Москве (не только крупных, но и районных) следят мастера по заливке – так называемые ледовары. Например, ледовую площадку на ВДНХ дважды в сутки обрабатывают с помощью спецтехники. Мастер выводит на покрытие ледозаливочный комбайн, который срезает слой изношенного льда и следом заливает площадку водой.Районные катки Москвы обрабатываются силами специалистов комплекса городского хозяйства. Например, в парке имени Артема Боровика на юге Москвы площадку приводят в порядок трижды в день. На обработку катка размером 1,8 тысячи "квадратов" уходит до 50 минут.Днем ледовары в основном выравнивают лед, а вот за ночь успевают нарастить несколько миллиметров дополнительного слоя. Во время работ посетители на лед не допускаются, за этим следят операторы катка.Особенно сложно катку даются новогодние праздники. За десять дней каникул посетители успевают сточить 5-6 сантиметров льда, поэтому в декабре необходимо нарастить как можно больше дополнительных слоев.
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общество, спорт, лед, отдых, катки, коньки, москва, гум, городское хозяйство москвы, тамара москвина, россия
10:00 24.12.2021 (обновлено: 10:03 24.12.2021)
 

Стой, иди, скользи: уроки легенды фигурного катания тем, кто боится льда

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТренер по фигурному катанию Тамара Москвина выступает во время празднования юбилея в Санкт-Петербургском Ледовом дворце
Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина выступает во время празднования юбилея в Санкт-Петербургском Ледовом дворце - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Подсвеченные яркими огнями катки, горячий чай и раскрасневшиеся щеки – быть активным зимой на свежем воздухе так здорово! Каждый год в Москве заливают сотни катков, и огромное количество людей с удовольствием выходят на лед. Но есть и те, кто очень хочет кататься, но не умеет и боится. Корреспондент РИА Новости попросил заслуженного тренера России по фигурному катанию Тамару Москвину дать простые советы, как "начинашкам" преодолеть страх и встать на коньки.

Определитесь с местом

Самое логичное и простое – выбрать подходящий каток. В этом сезоне специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к работе более 150 катков с искусственным льдом и 1200 катков с натуральным льдом.
Крупнейшие ледовые площадки с искусственным льдом открылись на ВДНХ, в Лужниках и в парке Горького, а самая известная и торжественная – на Красной площади (ГУМ-каток). Также в этом году катки впервые обустроили в сквере на улице Хачатуряна и в парке в Олонецком проезде.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОткрытие самого большого катка в Москве
Открытие самого большого катка в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Открытие самого большого катка в Москве
Ледовые площадки работают в каждом районе города, поэтому, чтобы покататься на коньках, большинству москвичей достаточно пройти от дома пешком 10-15 минут. Если своих коньков у вас нет, лучше заранее узнать время и правила работы пункта проката: как правило, московские катки работают с 10 до 23 часов.
При выборе катка стоит учесть, что на выходных и в вечерние часы по будням количество катающихся значительно больше, чем в дневное время посреди недели. На районных площадках обычно много детей, которые любят падать – но если для них это веселье, то для неуверенного новичка они будут создавать дополнительный дискомфорт, суету и напряжение. Поэтому лучше сначала разузнать, когда на катках самые немноголюдные часы.
На больших центральных площадках поначалу лучше держаться самых непопулярных маршрутов и закутков, чтобы вас не напугали и не сбили любители погонять.

Подготовьте коньки

Отправляясь на открытый каток, стоит быть готовым к тому, что будет ветрено, поэтому одеться стоит потеплее. Не помешает и дополнительная футболка или водолазка, чтобы вы могли переодеться после катания, если вспотеете.
Но главное, конечно, правильно выбрать коньки. Они должны быть строго своего размера, подчеркивает заслуженный тренер России. При этом надевать их на толстый шерстяной носок она не советует. "Чем плотнее прилегает к подошве стопа, тем лучше вы чувствуете скольжение", – объясняет Москвина.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПодготовка коньков к прокату в одном из помещений Большого зимнего катка на Красной площади
Подготовка коньков к прокату в одном из помещений Большого зимнего катка на Красной площади - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Подготовка коньков к прокату в одном из помещений Большого зимнего катка на Красной площади
Важно не пренебрегать заточкой коньков – тупое лезвие просто не позволит вам нормально отталкиваться и кататься. Московские катки предлагают услуги по заточке для посетителей. Коньки, которые продаются в спортивных магазинах, нуждаются в заточке, так как лезвия в них обычно не обработаны. Прокатные коньки тоже можно отнести на заточку и попросить мастера оценить уровень заточки, если сами не разбираетесь.

Используйте защиту

Если собственная устойчивость вызывает у вас серьезные вопросы, попробуйте попривыкать к конькам еще до выхода на лед. "Сначала нужно надеть ботинки с коньками и походить: можно по резиновому коврику, можно даже дома. Важно привыкнуть к тому, что площадь опоры маленькая", – советует Москвина. А оказавшись на льду, ногами нужно переступать так, как будто вы шагаете по обыкновенному полу.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОтдыхающие на катке на ВДНХ в Москве
Отдыхающие на катке на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Отдыхающие на катке на ВДНХ в Москве
"Ноги необходимо согнуть в коленях, чуть-чуть наклониться вперед, а руки вытянуть вперед и развести в стороны, чтобы придать телу устойчивости и не упасть назад, ударившись головой. В этом положении можно начинать хождение: переступить несколько шагов, поставить обе ноги на лед и чуть-чуть проскользить. Главное, все делать без резких движений, медленно и осторожно. Смотрите на людей, которые умеют кататься и постепенно перенимайте движения", – дает рекомендации тренер.
Собеседница агентства советует не стесняться использовать защиту – банальные налокотники и наколенники могут спасти вас от травм.

"Ассистенты", инструкторы и дружеское плечо

Для обучения катанию детей существуют специальные приспособления – так называемые "ассистенты фигуриста", представленные во многих пунктах проката при городских парках. Они выполнены в виде животных, сказочных и мультипликационных персонажей. Скользящая конструкция обеспечивает опору и помогает сохранить равновесие при катании на льду.
"За такую конструкцию можно держаться руками, передвигать ее перед собой и чувствовать скольжение. Постепенно нужно ослаблять давление на этого "ассистента" – не держаться крепко, а ослаблять хват", – инструктирует Москвина. В парках представлены конструкции разной высоты, так что пользоваться ими могут и дети, и взрослые.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкКаток на острове "Новая Голландия" в Санкт-Петербурге
Каток на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Каток на острове "Новая Голландия" в Санкт-Петербурге
Другие варианты – опереться на бортик катка или плечо вашего спутника, конечно, при условии, что сам он устойчиво стоит на коньках. Ну а если финансы позволяют, можно нанять инструктора.
Падать тоже важно правильно. "Лучше, конечно, избегать падений. Но если такое происходит, старайтесь упасть на бок. Руки прижмите к туловищу, не расставляйте их в сторону. Согнитесь калачиком", – советует заслуженный тренер.

Выбрать безопасное покрытие

Моменты, на которые стоит дополнительно обратить внимание – состояние льда и погодный фактор. Не стоит ходить на каток в сильные морозы, лучше всего для катания подходит безветренная погода до минус 16-18 градусов. Пренебрегать этими нормами специалисты не советуют: это чревато простудами и переохлаждением.
Для искусственного катка плюсовая температура неопасна, а вот резкий перепад в сторону минуса может испортить лед. Например, если столбик термометра прыгнет с нуля до минус десяти градусов, лед начнет крошиться. В таком случае трещины замазывают снегом, размешанным с водой.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛедовар Владимир Усольцев во время работы в парке имени Артёма Боровика в Москве
Ледовар Владимир Усольцев во время работы в парке имени Артёма Боровика в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ледовар Владимир Усольцев во время работы в парке имени Артёма Боровика в Москве
Большинство катков работает сеансами или с перерывами, чтобы специалисты могли привести в порядок ледяное покрытие, на котором успевают образоваться борозды и выбоины. После обработки лед будет максимально качественным, что тоже облегчит катание.
За состоянием покрытия на ледовых площадках в Москве (не только крупных, но и районных) следят мастера по заливке – так называемые ледовары. Например, ледовую площадку на ВДНХ дважды в сутки обрабатывают с помощью спецтехники. Мастер выводит на покрытие ледозаливочный комбайн, который срезает слой изношенного льда и следом заливает площадку водой.
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На лед с комфортом: советы по катанию на коньках от олимпийского чемпиона
Районные катки Москвы обрабатываются силами специалистов комплекса городского хозяйства. Например, в парке имени Артема Боровика на юге Москвы площадку приводят в порядок трижды в день. На обработку катка размером 1,8 тысячи "квадратов" уходит до 50 минут.
Днем ледовары в основном выравнивают лед, а вот за ночь успевают нарастить несколько миллиметров дополнительного слоя. Во время работ посетители на лед не допускаются, за этим следят операторы катка.
Особенно сложно катку даются новогодние праздники. За десять дней каникул посетители успевают сточить 5-6 сантиметров льда, поэтому в декабре необходимо нарастить как можно больше дополнительных слоев.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоСпортледОтдыхКаткиКонькиМоскваГУМГородское хозяйство МосквыТамара МосквинаРоссия
 
 
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