https://ria.ru/20211224/kaledina-1765345490.html

Суд продлил срок задержания главе Балтийской промышленной компании

Суд продлил срок задержания главе Балтийской промышленной компании - РИА Новости, 24.12.2021

Суд продлил срок задержания главе Балтийской промышленной компании

Октябрьский районный суд продлил срок задержания на 72 часа главе "Балтийской промышленной компании" (БПК) Диане Калединой по подозрению в мошенничестве,... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T15:05

2021-12-24T15:05

2021-12-24T15:40

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Октябрьский районный суд продлил срок задержания на 72 часа главе "Балтийской промышленной компании" (БПК) Диане Калединой по подозрению в мошенничестве, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Срок задержания продлен на 72 часа Калединой по ходатайству прокурора для предоставления дополнительных документов, подтверждающих причастность лица к совершению преступления", - сообщили в объединённой пресс-службе судов.Ранее сообщалось со ссылкой на "Коммерсант", что Диану Каледину задержали в Москве по подозрению в поставке китайского станка под видом российского по завышенной стоимости.Газета называет Каледину предпринимательницей, стоявшей у истоков возрождения отечественного станкостроения."Балтийская промышленная компания" занимается разработкой и реализацией решений для оснащения предприятий металлообрабатывающим оборудованием, в частности металлообрабатывающих станков на территории России под торговой маркой F.O.R.T. Также занимается импортом зарубежного оборудования.

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происшествия, санкт-петербург, россия