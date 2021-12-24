https://ria.ru/20211224/kaledina-1765345490.html
Суд продлил срок задержания главе Балтийской промышленной компании
Суд продлил срок задержания главе Балтийской промышленной компании - РИА Новости, 24.12.2021
Суд продлил срок задержания главе Балтийской промышленной компании
Октябрьский районный суд продлил срок задержания на 72 часа главе "Балтийской промышленной компании" (БПК) Диане Калединой по подозрению в мошенничестве,... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:05
2021-12-24T15:05
2021-12-24T15:40
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Октябрьский районный суд продлил срок задержания на 72 часа главе "Балтийской промышленной компании" (БПК) Диане Калединой по подозрению в мошенничестве, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Срок задержания продлен на 72 часа Калединой по ходатайству прокурора для предоставления дополнительных документов, подтверждающих причастность лица к совершению преступления", - сообщили в объединённой пресс-службе судов.Ранее сообщалось со ссылкой на "Коммерсант", что Диану Каледину задержали в Москве по подозрению в поставке китайского станка под видом российского по завышенной стоимости.Газета называет Каледину предпринимательницей, стоявшей у истоков возрождения отечественного станкостроения."Балтийская промышленная компания" занимается разработкой и реализацией решений для оснащения предприятий металлообрабатывающим оборудованием, в частности металлообрабатывающих станков на территории России под торговой маркой F.O.R.T. Также занимается импортом зарубежного оборудования.
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происшествия, санкт-петербург, россия
15:05 24.12.2021 (обновлено: 15:40 24.12.2021)
Суд продлил срок задержания главе Балтийской промышленной компании
Суд продлил срок задержания главе Балтийской промышленной компании Калединой на 72 часа