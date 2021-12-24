https://ria.ru/20211224/izmena-1765340779.html

Российский военный попался на сотрудничестве с украинской разведкой. Кадры задержания

Появилось видео задержания подозреваемого в госизмене российского военного - РИА Новости, 24.12.2021

Российский военный попался на сотрудничестве с украинской разведкой. Кадры задержания

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры спецоперации в Воронежской области, в ходе которой силовики задержали российского военного,... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T14:53

2021-12-24T14:53

2021-12-24T16:09

происшествия

воронежская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры спецоперации в Воронежской области, в ходе которой силовики задержали российского военного, подозреваемого в работе на украинскую разведку.На видео показано, как оперативники вытаскивают мужчину из автомобиля, в котором он находился. Позже его доставили на допрос, а затем в здание Воронежского военного суда, который вынес решение об аресте.По данным ФСБ, он передавал украинским спецслужбам данные об армии, утечка которых способна нанести ущерб ее обороноспособности. Мужчина служил в Западном военном округе, другой информации о нем не сообщалось.Его судят по 275-й статье УК "Государственная измена". Россиянину грозит до 20 лет колонии. Процесс будет проходить в закрытом режиме.

https://ria.ru/20211216/gosizmena-1763988195.html

воронежская область

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Задержание завербованного украинской военной разведкой солдата в Воронежской области. Кадры ФСБ Задержание завербованного украинской военной разведкой солдата в Воронежской области. Кадры ФСБ 2021-12-24T14:53 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронежская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)