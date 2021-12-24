https://ria.ru/20211224/izmena-1765340779.html
Российский военный попался на сотрудничестве с украинской разведкой. Кадры задержания
Появилось видео задержания подозреваемого в госизмене российского военного - РИА Новости, 24.12.2021
Российский военный попался на сотрудничестве с украинской разведкой. Кадры задержания
Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры спецоперации в Воронежской области, в ходе которой силовики задержали российского военного,... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T14:53
2021-12-24T14:53
2021-12-24T16:09
происшествия
воронежская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры спецоперации в Воронежской области, в ходе которой силовики задержали российского военного, подозреваемого в работе на украинскую разведку.На видео показано, как оперативники вытаскивают мужчину из автомобиля, в котором он находился. Позже его доставили на допрос, а затем в здание Воронежского военного суда, который вынес решение об аресте.По данным ФСБ, он передавал украинским спецслужбам данные об армии, утечка которых способна нанести ущерб ее обороноспособности. Мужчина служил в Западном военном округе, другой информации о нем не сообщалось.Его судят по 275-й статье УК "Государственная измена". Россиянину грозит до 20 лет колонии. Процесс будет проходить в закрытом режиме.
https://ria.ru/20211216/gosizmena-1763988195.html
воронежская область
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Задержание завербованного украинской военной разведкой солдата в Воронежской области. Кадры ФСБ
Задержание завербованного украинской военной разведкой солдата в Воронежской области. Кадры ФСБ
2021-12-24T14:53
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PT1M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, воронежская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
14:53 24.12.2021 (обновлено: 16:09 24.12.2021)
Появилось видео задержания подозреваемого в госизмене российского военного
Появилось видео задержания в Воронежской области военного, подозреваемого в госизмене