https://ria.ru/20211224/isk-1765366839.html

Иск питерского юриста к Деду Морозу поступил в суд без списка подарков

Иск питерского юриста к Деду Морозу поступил в суд без списка подарков - РИА Новости, 24.12.2021

Иск питерского юриста к Деду Морозу поступил в суд без списка подарков

Великоустюгский районный суд зарегистрировал иск Игоря Мирзоева к АО "Дед Мороз", в котором юрист из Петербурга просит выдать ему подарки за 23 года, исполнить... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T16:22

2021-12-24T16:22

2021-12-24T16:22

общество

олег кувшинников

санкт-петербург

вологодская область

великий устюг

владимир путин

дед мороз

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Великоустюгский районный суд зарегистрировал иск Игоря Мирзоева к АО "Дед Мороз", в котором юрист из Петербурга просит выдать ему подарки за 23 года, исполнить мечты, а заодно выплатить 10 миллионов рублей, но в документах не оказалось списка подарков и заветных желаний, сообщили в объединённой пресс-службе судов Вологодской области.На итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал об иске Мирзоева. Президент ответил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и может выступить адвокатом Деда Мороза и "напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам". Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что власти не дадут в обиду главного волшебника из Великого Устюга. А юрист из Петербурга Эльвира Троицкая подала жалобу на Мирзоева, прося привлечь его к ответственности за распространение "фейковой информации"."Великоустюгский районный суд зарегистрировал иск Мирзоева к АО "Дед Мороз". Списков подарков и заветных желаний и квитанции об оплате госпошлины в конверте не оказалось, поэтому суд составил акт об отсутствии указанных в качестве приложений документов", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.Как утверждает истец, ответчик, который позиционирует себя как главный волшебник страны, с момента образования 16 ноября 1998 года не выполняет публично взятые на себя обязательства, не дарит Мирзоеву подарки и не исполняет его заветные мечты. Мирзоев просит суд обязать ответчика вручить ему 23 подарка, исполнить его самые заветные мечты и компенсировать ему моральный вред в размере 10 миллионов рублей.В 2002 году в 12 километрах от Великого Устюга создан культурно-развлекательный комплекс "Вотчина Деда Мороза". Здесь расположены Дом Деда Мороза, Тропа сказок, Зимний сад, зоосад, пасека, Почта Деда Мороза, ледник, кузница, столярная мастерская. В Великом Устюге находится Городская резиденция Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза. Организацией отдыха туристов и экскурсий занимается АО "Дед Мороз".

https://ria.ru/20211223/yurist-1765249946.html

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вологодская область

великий устюг

россия

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Путин: "Я могу выступить адвокатом Деда Мороза" Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза, узнав, что на сказочного волшебника из Великого Устюга подали в суд. В четверг глава государства проводит итоговую большую пресс-конференцию. Журналист из Вологодской области рассказал о юристе из Санкт-Петербурга, который подал в суд на Деда Мороза за то, что новогодний герой уже 23 года не исполняет его желание. 2021-12-24T16:22 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, олег кувшинников, санкт-петербург, вологодская область, великий устюг, владимир путин, дед мороз, россия