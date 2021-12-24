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Иск питерского юриста к Деду Морозу поступил в суд без списка подарков
Иск питерского юриста к Деду Морозу поступил в суд без списка подарков - РИА Новости, 24.12.2021
Иск питерского юриста к Деду Морозу поступил в суд без списка подарков
Великоустюгский районный суд зарегистрировал иск Игоря Мирзоева к АО "Дед Мороз", в котором юрист из Петербурга просит выдать ему подарки за 23 года, исполнить... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:22
2021-12-24T16:22
общество
олег кувшинников
санкт-петербург
вологодская область
великий устюг
владимир путин
дед мороз
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Великоустюгский районный суд зарегистрировал иск Игоря Мирзоева к АО "Дед Мороз", в котором юрист из Петербурга просит выдать ему подарки за 23 года, исполнить мечты, а заодно выплатить 10 миллионов рублей, но в документах не оказалось списка подарков и заветных желаний, сообщили в объединённой пресс-службе судов Вологодской области.На итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал об иске Мирзоева. Президент ответил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и может выступить адвокатом Деда Мороза и "напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам". Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что власти не дадут в обиду главного волшебника из Великого Устюга. А юрист из Петербурга Эльвира Троицкая подала жалобу на Мирзоева, прося привлечь его к ответственности за распространение "фейковой информации"."Великоустюгский районный суд зарегистрировал иск Мирзоева к АО "Дед Мороз". Списков подарков и заветных желаний и квитанции об оплате госпошлины в конверте не оказалось, поэтому суд составил акт об отсутствии указанных в качестве приложений документов", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.Как утверждает истец, ответчик, который позиционирует себя как главный волшебник страны, с момента образования 16 ноября 1998 года не выполняет публично взятые на себя обязательства, не дарит Мирзоеву подарки и не исполняет его заветные мечты. Мирзоев просит суд обязать ответчика вручить ему 23 подарка, исполнить его самые заветные мечты и компенсировать ему моральный вред в размере 10 миллионов рублей.В 2002 году в 12 километрах от Великого Устюга создан культурно-развлекательный комплекс "Вотчина Деда Мороза". Здесь расположены Дом Деда Мороза, Тропа сказок, Зимний сад, зоосад, пасека, Почта Деда Мороза, ледник, кузница, столярная мастерская. В Великом Устюге находится Городская резиденция Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза. Организацией отдыха туристов и экскурсий занимается АО "Дед Мороз".
https://ria.ru/20211223/yurist-1765249946.html
санкт-петербург
вологодская область
великий устюг
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Путин: "Я могу выступить адвокатом Деда Мороза"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза, узнав, что на сказочного волшебника из Великого Устюга подали в суд. В четверг глава государства проводит итоговую большую пресс-конференцию. Журналист из Вологодской области рассказал о юристе из Санкт-Петербурга, который подал в суд на Деда Мороза за то, что новогодний герой уже 23 года не исполняет его желание.
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общество, олег кувшинников, санкт-петербург, вологодская область, великий устюг, владимир путин, дед мороз, россия
16:22 24.12.2021
 
Иск питерского юриста к Деду Морозу поступил в суд без списка подарков

Иск питерского юриста Мирзоева к Деду Морозу поступил в суд без списка подарков и желаний

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДед Мороз в музее-заповеднике "Остров-град Свияжск" а Татарстане
Дед Мороз в музее-заповеднике Остров-град Свияжск а Татарстане - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Великоустюгский районный суд зарегистрировал иск Игоря Мирзоева к АО "Дед Мороз", в котором юрист из Петербурга просит выдать ему подарки за 23 года, исполнить мечты, а заодно выплатить 10 миллионов рублей, но в документах не оказалось списка подарков и заветных желаний, сообщили в объединённой пресс-службе судов Вологодской области.
На итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал об иске Мирзоева. Президент ответил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и может выступить адвокатом Деда Мороза и "напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам". Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что власти не дадут в обиду главного волшебника из Великого Устюга. А юрист из Петербурга Эльвира Троицкая подала жалобу на Мирзоева, прося привлечь его к ответственности за распространение "фейковой информации".
"Великоустюгский районный суд зарегистрировал иск Мирзоева к АО "Дед Мороз". Списков подарков и заветных желаний и квитанции об оплате госпошлины в конверте не оказалось, поэтому суд составил акт об отсутствии указанных в качестве приложений документов", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.
Как утверждает истец, ответчик, который позиционирует себя как главный волшебник страны, с момента образования 16 ноября 1998 года не выполняет публично взятые на себя обязательства, не дарит Мирзоеву подарки и не исполняет его заветные мечты. Мирзоев просит суд обязать ответчика вручить ему 23 подарка, исполнить его самые заветные мечты и компенсировать ему моральный вред в размере 10 миллионов рублей.
В 2002 году в 12 километрах от Великого Устюга создан культурно-развлекательный комплекс "Вотчина Деда Мороза". Здесь расположены Дом Деда Мороза, Тропа сказок, Зимний сад, зоосад, пасека, Почта Деда Мороза, ледник, кузница, столярная мастерская. В Великом Устюге находится Городская резиденция Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза. Организацией отдыха туристов и экскурсий занимается АО "Дед Мороз".
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 23:47
Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
 
ОбществоОлег КувшинниковСанкт-ПетербургВологодская областьВеликий УстюгВладимир ПутинДед МорозРоссия
 
 
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