https://ria.ru/20211224/inflyatsiya-1765341760.html

Путин призвал защищать людей от роста цен

Путин призвал защищать людей от роста цен - РИА Новости, 24.12.2021

Путин призвал защищать людей от роста цен

Российские власти должны делать все, чтобы подавлять инфляцию и защищать людей от роста цен, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T14:53

2021-12-24T14:53

2021-12-24T15:08

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Российские власти должны делать все, чтобы подавлять инфляцию и защищать людей от роста цен, заявил президент России Владимир Путин."Показатели разнонаправленные, инфляция подросла, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан. В первом случае, нам нужно все сделать, чтобы таргетировать инфляцию, подавлять ее, а в реалии располагаемые доходы должны расти, нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы", - сказал Путин на встрече с членами правительства.

https://ria.ru/20211223/inflyatsiya-1765076954.html

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экономика, владимир путин