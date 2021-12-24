https://ria.ru/20211224/inflyatsiya-1765341760.html
Путин призвал защищать людей от роста цен
Путин призвал защищать людей от роста цен - РИА Новости, 24.12.2021
Путин призвал защищать людей от роста цен
Российские власти должны делать все, чтобы подавлять инфляцию и защищать людей от роста цен, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T14:53
2021-12-24T14:53
2021-12-24T15:08
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Российские власти должны делать все, чтобы подавлять инфляцию и защищать людей от роста цен, заявил президент России Владимир Путин."Показатели разнонаправленные, инфляция подросла, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан. В первом случае, нам нужно все сделать, чтобы таргетировать инфляцию, подавлять ее, а в реалии располагаемые доходы должны расти, нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы", - сказал Путин на встрече с членами правительства.
https://ria.ru/20211223/inflyatsiya-1765076954.html
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экономика, владимир путин
14:53 24.12.2021 (обновлено: 15:08 24.12.2021)
Путин призвал защищать людей от роста цен
Президент Путин призвал сделать все, чтобы подавить инфляцию и защитить людей от роста цен