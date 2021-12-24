Качиньский предложил построить защитное ограждение на границе с Украиной
Лидер правящей партии Польши Качиньский выдвинул идею заграждения на границе с Украиной
© AP Photo / Alik KepliczПредседатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
© AP Photo / Alik Keplicz
ВАРШАВА, 24 дек – РИА Новости. Польша может построить защитное сооружение на границе с Украиной, заявил глава правящей партии республики, вице-премьер по вопросам безопасности Ярослав Качиньский в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie.
"Не исключаю того, что уже строящееся заграждение на границе с Белоруссией может быть усилено, продолжено на границу с Украиной", - заявил Качиньский. Он пояснил, что такой вариант рассматривается в связи с продолжающимся пограничным кризисом на границе с Белоруссией. "Возможно, мы должны быть готовыми к годам напряжения и агрессии", - сказал Качиньский.
Ранее сообщалось, что Польша на фоне ситуации с мигрантами начинает строительство защитного сооружения на границе с Белоруссией. Предполагается строительство инженерного заграждения 180 километров длины, 5 метров высоты. Конструкцию оснастят камерами ночного видения, датчиками движения, камерами дневного видения.
До этого в Польше приняли закон о строительстве на границе с Белоруссией капитального заграждения. В настоящее время там имеется временное заграждение из колючей проволоки.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.