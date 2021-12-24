https://ria.ru/20211224/granitsa-1765298729.html

Качиньский предложил построить защитное ограждение на границе с Украиной

Качиньский предложил построить защитное ограждение на границе с Украиной - РИА Новости, 24.12.2021

Качиньский предложил построить защитное ограждение на границе с Украиной

Польша может построить защитное сооружение на границе с Украиной, заявил глава правящей партии республики, вице-премьер по вопросам безопасности Ярослав... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:53

2021-12-24T11:53

2021-12-24T11:53

в мире

украина

белоруссия

польша

ярослав качиньский

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 24 дек – РИА Новости. Польша может построить защитное сооружение на границе с Украиной, заявил глава правящей партии республики, вице-премьер по вопросам безопасности Ярослав Качиньский в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie."Не исключаю того, что уже строящееся заграждение на границе с Белоруссией может быть усилено, продолжено на границу с Украиной", - заявил Качиньский. Он пояснил, что такой вариант рассматривается в связи с продолжающимся пограничным кризисом на границе с Белоруссией. "Возможно, мы должны быть готовыми к годам напряжения и агрессии", - сказал Качиньский.Ранее сообщалось, что Польша на фоне ситуации с мигрантами начинает строительство защитного сооружения на границе с Белоруссией. Предполагается строительство инженерного заграждения 180 километров длины, 5 метров высоты. Конструкцию оснастят камерами ночного видения, датчиками движения, камерами дневного видения.До этого в Польше приняли закон о строительстве на границе с Белоруссией капитального заграждения. В настоящее время там имеется временное заграждение из колючей проволоки.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211119/udar-1759729894.html

https://ria.ru/20211125/polsha-1760704477.html

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в мире, украина, белоруссия, польша, ярослав качиньский, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии