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Bloomberg: Россия продолжает "наращивать" войска на границе с Украиной

Bloomberg: Россия продолжает "наращивать" войска на границе с Украиной - РИА Новости, 24.12.2021

Bloomberg: Россия продолжает "наращивать" войска на границе с Украиной

Россия якобы продолжает стягивать военную технику к границе с Украиной, с таким заявлением выступило агентство Bloomberg со ссылкой на информацию британской... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T04:23

2021-12-24T04:23

2021-12-24T04:23

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Россия якобы продолжает стягивать военную технику к границе с Украиной, с таким заявлением выступило агентство Bloomberg со ссылкой на информацию британской компании Janes, специализирующейся на обороне и разведке.Как утверждает агентство, данные со спутниковых снимков демонстрируют перемещение с ноября бронетехники и систем ПВО. При этом Bloomberg признает, что снимки "демонстрируют довольно ограниченное число военных на местах", однако считает, что Россия "сумеет быстро укрепить эти силы, перебросив крупные формирования по воздуху и железной дороги".При этом агентство также ссылается на данные Совета национальной безопасности и обороны Украины, согласно которым на расстоянии не более 200 километров от украинской границы якобы находятся около 122 тысяч российских военных.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.Накануне президент России Владимир Путин, отвечая в ходе ежегодной пресс-конференции на вопрос британской журналистки о "возможности нападения" России на Украину, указал, что Москва никому не угрожает. "Мы что ли пришли туда, к границам США, или к границам Великобритании или куда-то? К нам пришли, и теперь еще говорят: нет, теперь и Украина будет в НАТО", - подчеркнул глава государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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в мире, украина, сша, владимир путин, нато, россия