https://ria.ru/20211224/gossovet-1765418868.html

Самарский губернатор выступил на заседании Госсовета и Совета по науке

Самарский губернатор выступил на заседании Госсовета и Совета по науке - РИА Новости, 24.12.2021

Самарский губернатор выступил на заседании Госсовета и Совета по науке

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, где рассказал о накопленном опыте по... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T20:58

2021-12-24T20:58

2021-12-24T20:58

технологии

самарская область

дмитрий азаров

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россия

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САМАРА, 24 дек – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, где рассказал о накопленном опыте по развитию научно-образовательных центров (НОЦ), сообщает пресс-служба правительства региона.В пятницу, 24 декабря, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию."По итогам работы за прошлый год НОЦ "Инженерия будущего" стал одним из лучших. Именно поэтому губернатору Самарской области была представлена возможность в рамках заседания Госсовета рассказать о накопленном опыте по созданию и развитию НОЦ", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, Азаров выступил с рядом предложений, которые предварительно были поддержаны главами субъектов страны, научным сообществом, руководителями госкорпораций и депутатским корпусом.В первую очередь, Азаров обратил внимание на необходимость продления программы поддержки деятельности научно-образовательных центров мирового уровня не до 2024, а до 2030 года - с учетом того, что жизненный цикл научной разработки высокотехнологичного продукта составляет в среднем семь лет. Кроме того, глава региона предложил рассмотреть возможность обеспечения дополнительного правового регулирования НОЦ мирового уровня.В целях создания комфортных условий для работы госкорпораций с НОЦ Азаров предложил предусмотреть в федеральных законах о государственных корпорациях возможность инвестировать в проекты НИОКР путем создания в соответствующей корпорации целевого фонда научно-технологического развития, средства которого направляются на финансирование НИОКР в интересах корпорации с приоритетом на вузы и научные организации НОЦ."Также предлагаем выделить в отраслевых стратегиях развития приоритетные задачи, реализация которых возможна за счет научно-технологических разработок НОЦ и включить в "дорожные карты" отраслевых стратегий мероприятия и проекты, реализуемые научно-образовательными центрами", – цитирует Азарова пресс-служба.Губернатор также предложил осуществлять ротацию списка НОЦ мирового уровня не чаще, чем один раз в семь лет. В целях развития образовательной деятельности НОЦ Азаровым было предложено рассмотреть концепцию создания проекта "Мультиуниверситет" в качестве эксперимента по подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей по стратегическим направлениям деятельности научно-образовательных центров."Мы уверены, что при вашей поддержке реализация данных поручений позволит создать на базе сети НОЦ мирового уровня инструмент стратегических изменений научно-технологического ландшафта России", – обратился Азаров к Путину. "Спасибо больше, очень содержательно", – отреагировал президент.По инициативе президента России Владимира Путина в стране созданы 15 научно-образовательных центров. По поручению Азарова в мае 2019 году появился НОЦ "Инженерия будущего", в декабре 2020 года он получил статус мирового уровня.

https://ria.ru/20211223/most-1765121583.html

https://ria.ru/20211221/proizvodstvo-1764775445.html

https://ria.ru/20211222/azarov-1764948712.html

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технологии, самарская область, дмитрий азаров, владимир путин, россия