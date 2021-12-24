Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/gossovet-1765418868.html
Самарский губернатор выступил на заседании Госсовета и Совета по науке
Самарский губернатор выступил на заседании Госсовета и Совета по науке - РИА Новости, 24.12.2021
Самарский губернатор выступил на заседании Госсовета и Совета по науке
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, где рассказал о накопленном опыте по... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T20:58
2021-12-24T20:58
технологии
самарская область
дмитрий азаров
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564081709_0:114:2851:1718_1920x0_80_0_0_b42e8195521f8ac542326220c3569470.jpg
САМАРА, 24 дек – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, где рассказал о накопленном опыте по развитию научно-образовательных центров (НОЦ), сообщает пресс-служба правительства региона.В пятницу, 24 декабря, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию."По итогам работы за прошлый год НОЦ "Инженерия будущего" стал одним из лучших. Именно поэтому губернатору Самарской области была представлена возможность в рамках заседания Госсовета рассказать о накопленном опыте по созданию и развитию НОЦ", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, Азаров выступил с рядом предложений, которые предварительно были поддержаны главами субъектов страны, научным сообществом, руководителями госкорпораций и депутатским корпусом.В первую очередь, Азаров обратил внимание на необходимость продления программы поддержки деятельности научно-образовательных центров мирового уровня не до 2024, а до 2030 года - с учетом того, что жизненный цикл научной разработки высокотехнологичного продукта составляет в среднем семь лет. Кроме того, глава региона предложил рассмотреть возможность обеспечения дополнительного правового регулирования НОЦ мирового уровня.В целях создания комфортных условий для работы госкорпораций с НОЦ Азаров предложил предусмотреть в федеральных законах о государственных корпорациях возможность инвестировать в проекты НИОКР путем создания в соответствующей корпорации целевого фонда научно-технологического развития, средства которого направляются на финансирование НИОКР в интересах корпорации с приоритетом на вузы и научные организации НОЦ."Также предлагаем выделить в отраслевых стратегиях развития приоритетные задачи, реализация которых возможна за счет научно-технологических разработок НОЦ и включить в "дорожные карты" отраслевых стратегий мероприятия и проекты, реализуемые научно-образовательными центрами", – цитирует Азарова пресс-служба.Губернатор также предложил осуществлять ротацию списка НОЦ мирового уровня не чаще, чем один раз в семь лет. В целях развития образовательной деятельности НОЦ Азаровым было предложено рассмотреть концепцию создания проекта "Мультиуниверситет" в качестве эксперимента по подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей по стратегическим направлениям деятельности научно-образовательных центров."Мы уверены, что при вашей поддержке реализация данных поручений позволит создать на базе сети НОЦ мирового уровня инструмент стратегических изменений научно-технологического ландшафта России", – обратился Азаров к Путину. "Спасибо больше, очень содержательно", – отреагировал президент.По инициативе президента России Владимира Путина в стране созданы 15 научно-образовательных центров. По поручению Азарова в мае 2019 году появился НОЦ "Инженерия будущего", в декабре 2020 года он получил статус мирового уровня.
https://ria.ru/20211223/most-1765121583.html
https://ria.ru/20211221/proizvodstvo-1764775445.html
https://ria.ru/20211222/azarov-1764948712.html
самарская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564081709_206:0:2646:1830_1920x0_80_0_0_a7997e2987f4b34f17e42d40a77a4e25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, самарская область, дмитрий азаров, владимир путин, россия
20:58 24.12.2021
 
Самарский губернатор выступил на заседании Госсовета и Совета по науке

Глава Самарской области Азаров выступил на заседании Госсовета и Совета по науке

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 24 дек – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, где рассказал о накопленном опыте по развитию научно-образовательных центров (НОЦ), сообщает пресс-служба правительства региона.
В пятницу, 24 декабря, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию.
"По итогам работы за прошлый год НОЦ "Инженерия будущего" стал одним из лучших. Именно поэтому губернатору Самарской области была представлена возможность в рамках заседания Госсовета рассказать о накопленном опыте по созданию и развитию НОЦ", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, Азаров выступил с рядом предложений, которые предварительно были поддержаны главами субъектов страны, научным сообществом, руководителями госкорпораций и депутатским корпусом.
Строители завершили надвижку пролетных строений моста через реку Сок в Самаре - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 14:49
Пятый этап надвижки Волжского моста стартовал в Самарской области
В первую очередь, Азаров обратил внимание на необходимость продления программы поддержки деятельности научно-образовательных центров мирового уровня не до 2024, а до 2030 года - с учетом того, что жизненный цикл научной разработки высокотехнологичного продукта составляет в среднем семь лет. Кроме того, глава региона предложил рассмотреть возможность обеспечения дополнительного правового регулирования НОЦ мирового уровня.
В целях создания комфортных условий для работы госкорпораций с НОЦ Азаров предложил предусмотреть в федеральных законах о государственных корпорациях возможность инвестировать в проекты НИОКР путем создания в соответствующей корпорации целевого фонда научно-технологического развития, средства которого направляются на финансирование НИОКР в интересах корпорации с приоритетом на вузы и научные организации НОЦ.
"Также предлагаем выделить в отраслевых стратегиях развития приоритетные задачи, реализация которых возможна за счет научно-технологических разработок НОЦ и включить в "дорожные карты" отраслевых стратегий мероприятия и проекты, реализуемые научно-образовательными центрами", – цитирует Азарова пресс-служба.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в запуске нового производства компрессоров газотурбинных двигателей на ОДК-Кузнецов - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 17:13
Азаров поучаствовал в запуске нового производства на "ОДК-Кузнецов"
Губернатор также предложил осуществлять ротацию списка НОЦ мирового уровня не чаще, чем один раз в семь лет. В целях развития образовательной деятельности НОЦ Азаровым было предложено рассмотреть концепцию создания проекта "Мультиуниверситет" в качестве эксперимента по подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей по стратегическим направлениям деятельности научно-образовательных центров.
"Мы уверены, что при вашей поддержке реализация данных поручений позволит создать на базе сети НОЦ мирового уровня инструмент стратегических изменений научно-технологического ландшафта России", – обратился Азаров к Путину. "Спасибо больше, очень содержательно", – отреагировал президент.
По инициативе президента России Владимира Путина в стране созданы 15 научно-образовательных центров. По поручению Азарова в мае 2019 году появился НОЦ "Инженерия будущего", в декабре 2020 года он получил статус мирового уровня.
Самарский губернатор провел круглый стол по развитию российских НОЦ
22 декабря, 16:54
Самарский губернатор провел круглый стол по развитию российских НОЦ
 
ТехнологииСамарская областьДмитрий АзаровВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
23:12Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"
23:03В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газа
22:57Оксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства
Лента новостейМолния
В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с ПутинымСМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте ПорошенкоСуд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газаОксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства