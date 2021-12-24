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СМИ сообщили о резком подорожании газа и электричества в Германии
СМИ сообщили о резком подорожании газа и электричества в Германии - РИА Новости, 24.12.2021
СМИ сообщили о резком подорожании газа и электричества в Германии
Газ и электричество для потребителей в ФРГ подорожали в 2021 году в среднем на 46,6% и 18,6% соответственно, в следующем году также ожидается рост цен, сообщает РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:26
2021-12-24T16:26
экономика
в мире
германия
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БЕРЛИН, 24 дек - РИА Новости. Газ и электричество для потребителей в ФРГ подорожали в 2021 году в среднем на 46,6% и 18,6% соответственно, в следующем году также ожидается рост цен, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на оценки портала для потребителей Verivox .По его данным, с начала года цены на электричество в среднем выросли на 18,4%. В начале года домохозяйство, потребляющее в год 4000 киловатт-часов, в годовом исчислении платило 1171 евро, в декабре этот показатель составил 1386 евро. Таким образом, пишет издание, за год расходы на электричество выросли на 215 евро. По оценкам Verivox, в следующем году цены продолжат расти: 280 из 800 региональных поставщиков электроэнергии в ФРГ уже заявили о повышении цен в январе-феврале в среднем на 7,6%.Как пишет издание, цены на газ также выросли: если в начале года домохозяйство "с потреблением 20 тысяч киловатт-часов" в годовом исчислении платило 1162 евро, то в декабре этот показатель вырос до 1704 евро (на 46,6% или 542 евро). О повышении цен на 23,1% в январе-феврале следующего года объявили 515 из около 700 поставщиков газа. В районах, где уже подорожал газ, находятся около 32 миллионов домохозяйств.Эксперт в сфере энергетики Удо Зифердинг в беседе с изданием назвал рост цен "шоком для многих домохозяйств". По его мнению, снижения цен в ближайшее время не произойдет. "Это вызывает сильное беспокойство", - добавил эксперт.Издание называет различные причины роста цен, в том числе рост цен на газ, уголь и нефть на фоне восстановления мировой экономики, а также холодную зиму в прошлом году.
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экономика, в мире, германия
16:26 24.12.2021
 
СМИ сообщили о резком подорожании газа и электричества в Германии

Handelsblatt: цена на газ для немецких потребителей выросла почти на 47 процентов за год

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 24 дек - РИА Новости. Газ и электричество для потребителей в ФРГ подорожали в 2021 году в среднем на 46,6% и 18,6% соответственно, в следующем году также ожидается рост цен, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на оценки портала для потребителей Verivox .
По его данным, с начала года цены на электричество в среднем выросли на 18,4%. В начале года домохозяйство, потребляющее в год 4000 киловатт-часов, в годовом исчислении платило 1171 евро, в декабре этот показатель составил 1386 евро. Таким образом, пишет издание, за год расходы на электричество выросли на 215 евро. По оценкам Verivox, в следующем году цены продолжат расти: 280 из 800 региональных поставщиков электроэнергии в ФРГ уже заявили о повышении цен в январе-феврале в среднем на 7,6%.
Как пишет издание, цены на газ также выросли: если в начале года домохозяйство "с потреблением 20 тысяч киловатт-часов" в годовом исчислении платило 1162 евро, то в декабре этот показатель вырос до 1704 евро (на 46,6% или 542 евро). О повышении цен на 23,1% в январе-феврале следующего года объявили 515 из около 700 поставщиков газа. В районах, где уже подорожал газ, находятся около 32 миллионов домохозяйств.
Эксперт в сфере энергетики Удо Зифердинг в беседе с изданием назвал рост цен "шоком для многих домохозяйств". По его мнению, снижения цен в ближайшее время не произойдет. "Это вызывает сильное беспокойство", - добавил эксперт.
Издание называет различные причины роста цен, в том числе рост цен на газ, уголь и нефть на фоне восстановления мировой экономики, а также холодную зиму в прошлом году.
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
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