https://ria.ru/20211224/germaniya-1765367205.html

СМИ сообщили о резком подорожании газа и электричества в Германии

СМИ сообщили о резком подорожании газа и электричества в Германии - РИА Новости, 24.12.2021

СМИ сообщили о резком подорожании газа и электричества в Германии

Газ и электричество для потребителей в ФРГ подорожали в 2021 году в среднем на 46,6% и 18,6% соответственно, в следующем году также ожидается рост цен, сообщает РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T16:26

2021-12-24T16:26

2021-12-24T16:26

экономика

в мире

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_e00835a402c0d5c8cfd924663d844921.jpg

БЕРЛИН, 24 дек - РИА Новости. Газ и электричество для потребителей в ФРГ подорожали в 2021 году в среднем на 46,6% и 18,6% соответственно, в следующем году также ожидается рост цен, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на оценки портала для потребителей Verivox .По его данным, с начала года цены на электричество в среднем выросли на 18,4%. В начале года домохозяйство, потребляющее в год 4000 киловатт-часов, в годовом исчислении платило 1171 евро, в декабре этот показатель составил 1386 евро. Таким образом, пишет издание, за год расходы на электричество выросли на 215 евро. По оценкам Verivox, в следующем году цены продолжат расти: 280 из 800 региональных поставщиков электроэнергии в ФРГ уже заявили о повышении цен в январе-феврале в среднем на 7,6%.Как пишет издание, цены на газ также выросли: если в начале года домохозяйство "с потреблением 20 тысяч киловатт-часов" в годовом исчислении платило 1162 евро, то в декабре этот показатель вырос до 1704 евро (на 46,6% или 542 евро). О повышении цен на 23,1% в январе-феврале следующего года объявили 515 из около 700 поставщиков газа. В районах, где уже подорожал газ, находятся около 32 миллионов домохозяйств.Эксперт в сфере энергетики Удо Зифердинг в беседе с изданием назвал рост цен "шоком для многих домохозяйств". По его мнению, снижения цен в ближайшее время не произойдет. "Это вызывает сильное беспокойство", - добавил эксперт.Издание называет различные причины роста цен, в том числе рост цен на газ, уголь и нефть на фоне восстановления мировой экономики, а также холодную зиму в прошлом году.

https://ria.ru/20211223/gaz-1765105011.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, в мире, германия