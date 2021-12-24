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СМИ: семь энергокомпаний в Германии обанкротились из-за роста цен на газ
СМИ: семь энергокомпаний в Германии обанкротились из-за роста цен на газ - РИА Новости, 24.12.2021
СМИ: семь энергокомпаний в Германии обанкротились из-за роста цен на газ
Семь энергокомпаний в ФРГ прекратили работу и частично обанкротились с октября из-за роста цен на газ, сообщило в пятницу издание Focus. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:55
2021-12-24T16:26
экономика
германия
в мире
природный газ
цены
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БЕРЛИН, 25 дек - РИА Новости. Семь энергокомпаний в ФРГ прекратили работу и частично обанкротились с октября из-за роста цен на газ, сообщило в пятницу издание Focus.Поставщик электроэнергии Stromio стал седьмой компанией в этом списке, причина прекращения поставок связана с высокими ценами на газ на спотовых рынках, пишет издание. Однако потребители не должны опасаться отключения электричества. В случае выпадения одного из операторов его клиенты, согласно законодательству, будут обеспечены за счет компании, имеющей самую крупную клиентскую базу в регионе.По данным Федерального сетевого агентства, которые приводит Focus, с начала текущего года 38 энергокомпаний заявили об окончании поставок, из них 12 уже прекратили работу, остальные планируют завершить деятельность до 31 декабря.Газ и электричество для потребителей в ФРГ подорожали в 2021 году в среднем на 18,4% и 46,6% соответственно, в следующем году также ожидается рост цен, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на оценки портала для потребителей Verivox.
https://ria.ru/20211224/gaz-1765334738.html
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экономика, германия, в мире, природный газ, цены
15:55 24.12.2021 (обновлено: 16:26 24.12.2021)
 
СМИ: семь энергокомпаний в Германии обанкротились из-за роста цен на газ

Focus: семь энергокомпаний в Германии обанкротились с октября из-за роста цен на газ

© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© AP Photo / Joerg Sarbach
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БЕРЛИН, 25 дек - РИА Новости. Семь энергокомпаний в ФРГ прекратили работу и частично обанкротились с октября из-за роста цен на газ, сообщило в пятницу издание Focus.
Поставщик электроэнергии Stromio стал седьмой компанией в этом списке, причина прекращения поставок связана с высокими ценами на газ на спотовых рынках, пишет издание. Однако потребители не должны опасаться отключения электричества. В случае выпадения одного из операторов его клиенты, согласно законодательству, будут обеспечены за счет компании, имеющей самую крупную клиентскую базу в регионе.
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По данным Федерального сетевого агентства, которые приводит Focus, с начала текущего года 38 энергокомпаний заявили об окончании поставок, из них 12 уже прекратили работу, остальные планируют завершить деятельность до 31 декабря.
Газ и электричество для потребителей в ФРГ подорожали в 2021 году в среднем на 18,4% и 46,6% соответственно, в следующем году также ожидается рост цен, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на оценки портала для потребителей Verivox.
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