https://ria.ru/20211224/gaz-1765359640.html

СМИ: семь энергокомпаний в Германии обанкротились из-за роста цен на газ

СМИ: семь энергокомпаний в Германии обанкротились из-за роста цен на газ - РИА Новости, 24.12.2021

СМИ: семь энергокомпаний в Германии обанкротились из-за роста цен на газ

Семь энергокомпаний в ФРГ прекратили работу и частично обанкротились с октября из-за роста цен на газ, сообщило в пятницу издание Focus. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T15:55

2021-12-24T15:55

2021-12-24T16:26

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БЕРЛИН, 25 дек - РИА Новости. Семь энергокомпаний в ФРГ прекратили работу и частично обанкротились с октября из-за роста цен на газ, сообщило в пятницу издание Focus.Поставщик электроэнергии Stromio стал седьмой компанией в этом списке, причина прекращения поставок связана с высокими ценами на газ на спотовых рынках, пишет издание. Однако потребители не должны опасаться отключения электричества. В случае выпадения одного из операторов его клиенты, согласно законодательству, будут обеспечены за счет компании, имеющей самую крупную клиентскую базу в регионе.По данным Федерального сетевого агентства, которые приводит Focus, с начала текущего года 38 энергокомпаний заявили об окончании поставок, из них 12 уже прекратили работу, остальные планируют завершить деятельность до 31 декабря.Газ и электричество для потребителей в ФРГ подорожали в 2021 году в среднем на 18,4% и 46,6% соответственно, в следующем году также ожидается рост цен, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на оценки портала для потребителей Verivox.

https://ria.ru/20211224/gaz-1765334738.html

https://ria.ru/20211224/potok-1765291726.html

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экономика, германия, в мире, природный газ, цены