https://ria.ru/20211224/gaz-1765349163.html

Цена на газ в Европе опустилась ниже 1200 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе опустилась ниже 1200 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 24.12.2021

Цена на газ в Европе опустилась ниже 1200 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе теряют уже почти 25% по сравнению со вчерашней расчётной ценой, опустившись ниже 1200 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T15:19

2021-12-24T15:19

2021-12-24T15:22

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе теряют уже почти 25% по сравнению со вчерашней расчётной ценой, опустившись ниже 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, снижается с самого открытия торговой сессии. Коррекционное снижение — после рекордного скачка 21 декабря до 2190,4 доллара — продолжается третий день. Стоимость на 15.03 мск составляет 1162,6 доллара, что на 25% ниже расчётной цены накануне — почти 1550 долларов.

https://ria.ru/20211224/gaz-1765334738.html

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европа, экономика, в мире, природный газ, цены