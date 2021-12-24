https://ria.ru/20211224/gaz-1765349163.html
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1200 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1200 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 24.12.2021
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1200 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе теряют уже почти 25% по сравнению со вчерашней расчётной ценой, опустившись ниже 1200 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:19
2021-12-24T15:19
2021-12-24T15:22
европа
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе теряют уже почти 25% по сравнению со вчерашней расчётной ценой, опустившись ниже 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, снижается с самого открытия торговой сессии. Коррекционное снижение — после рекордного скачка 21 декабря до 2190,4 доллара — продолжается третий день. Стоимость на 15.03 мск составляет 1162,6 доллара, что на 25% ниже расчётной цены накануне — почти 1550 долларов.
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европа, экономика, в мире, природный газ, цены
15:19 24.12.2021 (обновлено: 15:22 24.12.2021)
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1200 долларов за тысячу кубометров
Цена фьючерсов на газ в Европе опустилась ниже 1200 долларов за тысячу кубометров