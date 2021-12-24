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https://ria.ru/20211224/gaz-1765273942.html
Новак считает, что цена на газ в ЕС в 2022 году останется высокой
Новак считает, что цена на газ в ЕС в 2022 году останется высокой - РИА Новости, 24.12.2021
Новак считает, что цена на газ в ЕС в 2022 году останется высокой
Цена на газ в Европе в 2022 году будет на достаточно высоких уровнях, на это указывает и текущий баланс спроса и предложения, считает вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:37
2021-12-24T10:00
экономика
европа
александр новак
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Цена на газ в Европе в 2022 году будет на достаточно высоких уровнях, на это указывает и текущий баланс спроса и предложения, считает вице-премьер РФ Александр Новак."Баланс спроса и предложения сейчас таков, что цена достаточно высокая. Я думаю, что и в следующем году она будет на достаточно высоких уровнях", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".Вице-премьер заметил, что в ситуации с Европой, когда импорт газа составляет 250-300 миллиардов кубометров в год, нужно всегда понимать, откуда брать эти объемы и рассчитывать, в первую очередь, на долгосрочные контракты. Россия же всегда выступала именно за них.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. Вдвое стоимость выросла уже в декабре. Исторический максимум на фьючерсном рынке - 2190 доллара за тысячу кубометров - был достигнут 21 декабря. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока — 2"
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экономика, европа, александр новак, россия
09:37 24.12.2021 (обновлено: 10:00 24.12.2021)
 
Новак считает, что цена на газ в ЕС в 2022 году останется высокой

Вице-премьер Новак считает, что цена на газ в ЕС в 2022 году останется высокой

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Цена на газ в Европе в 2022 году будет на достаточно высоких уровнях, на это указывает и текущий баланс спроса и предложения, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
"Баланс спроса и предложения сейчас таков, что цена достаточно высокая. Я думаю, что и в следующем году она будет на достаточно высоких уровнях", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Вице-премьер заметил, что в ситуации с Европой, когда импорт газа составляет 250-300 миллиардов кубометров в год, нужно всегда понимать, откуда брать эти объемы и рассчитывать, в первую очередь, на долгосрочные контракты. Россия же всегда выступала именно за них.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. Вдвое стоимость выросла уже в декабре. Исторический максимум на фьючерсном рынке - 2190 доллара за тысячу кубометров - был достигнут 21 декабря. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.
Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока — 2"
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ЭкономикаЕвропаАлександр НовакРоссия
 
 
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