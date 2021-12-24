https://ria.ru/20211224/gaz-1765269112.html

В МИД назвали последствия возможного прекращения Белоруссией транзита газа

В МИД назвали последствия возможного прекращения Белоруссией транзита газа - РИА Новости, 24.12.2021

В МИД назвали последствия возможного прекращения Белоруссией транзита газа

Возможное прекращение транзита газа через Белоруссию отразится на объемах поставок и ценах, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T09:07

2021-12-24T09:07

2021-12-24T09:45

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Возможное прекращение транзита газа через Белоруссию отразится на объемах поставок и ценах, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."Закрытие белорусского транзита не отвечало бы ни российским интересам, ни интересам западных потребителей, отразилось бы на объемах поставок и ценовых показателях, которые и без того бьют рекорды", - добавил он.

https://ria.ru/20211216/tranzit-1764073830.html

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