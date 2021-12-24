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В МИД назвали последствия возможного прекращения Белоруссией транзита газа
В МИД назвали последствия возможного прекращения Белоруссией транзита газа - РИА Новости, 24.12.2021
В МИД назвали последствия возможного прекращения Белоруссией транзита газа
Возможное прекращение транзита газа через Белоруссию отразится на объемах поставок и ценах, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:07
2021-12-24T09:07
2021-12-24T09:45
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Возможное прекращение транзита газа через Белоруссию отразится на объемах поставок и ценах, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."Закрытие белорусского транзита не отвечало бы ни российским интересам, ни интересам западных потребителей, отразилось бы на объемах поставок и ценовых показателях, которые и без того бьют рекорды", - добавил он.
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09:07 24.12.2021 (обновлено: 09:45 24.12.2021)
В МИД назвали последствия возможного прекращения Белоруссией транзита газа
Дипломат Полищук: возможное прекращение транзита газа через Белоруссию повлияло бы на цены