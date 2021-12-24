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В МИД оценили заявления о возможном перекрытии Белоруссией транзита газа
В МИД оценили заявления о возможном перекрытии Белоруссией транзита газа - РИА Новости, 24.12.2021
В МИД оценили заявления о возможном перекрытии Белоруссией транзита газа
Возможное перекрытие Белоруссией транзита газа должно беспокоить прежде всего Центральную и Западную Европу, заявил в интервью РИА Новости директор Второго... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:06
2021-12-24T09:06
политика
европа
белоруссия
евросоюз
россия
алексей полищук
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Возможное перекрытие Белоруссией транзита газа должно беспокоить прежде всего Центральную и Западную Европу, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика может перекрыть транзит газа в Европу, если санкции Запада поставят Минск в чрезвычайное положение и не будет никакого иного выхода на это ответить."Подобные заявления белорусского руководства должны вызывать беспокойство прежде всего в странах Западной и Центральной Европы, куда поставляется российский газ", - сказал Полищук.Ранее о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты. В пятый санкционный список ЕС по Белоруссии вошли 17 физлиц и 11 организаций. Теперь общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Белоруссия заявляла об ответных мерах.
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политика, европа, белоруссия, евросоюз, россия, алексей полищук
09:06 24.12.2021
 
В МИД оценили заявления о возможном перекрытии Белоруссией транзита газа

Дипломат Полищук: возможное перекрытие Белоруссией транзита газа должно беспокоить Европу

© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция около деревни Атолино в Минском районе
Газораспределительная станция около деревни Атолино в Минском районе - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Егор Еремов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Возможное перекрытие Белоруссией транзита газа должно беспокоить прежде всего Центральную и Западную Европу, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика может перекрыть транзит газа в Европу, если санкции Запада поставят Минск в чрезвычайное положение и не будет никакого иного выхода на это ответить.
"Подобные заявления белорусского руководства должны вызывать беспокойство прежде всего в странах Западной и Центральной Европы, куда поставляется российский газ", - сказал Полищук.
Ранее о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты. В пятый санкционный список ЕС по Белоруссии вошли 17 физлиц и 11 организаций. Теперь общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков.
Газокомпрессорная станция «Несвижская» в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
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"Газпром" четвертый день не возобновляет поставки газа через Ямал — Европу
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Белоруссия заявляла об ответных мерах.
 
ПолитикаЕвропаБелоруссияЕвросоюзРоссияАлексей Полищук
 
 
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