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Газовая "зрада" Украины
В Раде рассказали, сколько Украина переплатит за дефицитный газ - РИА Новости, 24.12.2021
Газовая "зрада" Украины
Дополнительные закупки газа для прохождения отопительного сезона обойдутся Киеву в четыре миллиарда долларов, такое мнение в эфире телеканала "Украина 24"... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T06:21
2021-12-24T07:55
в мире
украина
партия "батькивщина"
верховная рада украины
нафтогаз украины
юрий витренко
денис шмыгаль
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Дополнительные закупки газа для прохождения отопительного сезона обойдутся Киеву в четыре миллиарда долларов, такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.Парламентарий выразил уверенность, что тарифы на газ и тепло до конца отопительного сезона подниматься не будут, так как для украинской власти это будет абсолютным "политическим крахом". В крайнем случае, по мнению Кучеренко, могут происходить отключения снабжения из-за недостатка ресурсов, в чем будут обвинять "Россию и олигархов"."Если бы закачали (еще. – прим. ред.) два миллиарда кубов газа весной, когда он стоил 250 долларов, - это вышло бы в 500 миллионов долларов, мы бы горя не знали. Он ("Нафтогаз". – прим. ред.) не закачал весной, теперь эти же два миллиарда кубов – это четыре миллиарда долларов, в восемь раз больше", - подчеркнул он.По словам депутата, такова цена "управленческой бездарности". "Чтобы докупить этот газ по гипердорогой цене, нужно будет где-то взять деньги, эти убытки лягут на "Нафтогаз", и потом мы с вами из государственного бюджета, из своих налогов будем все это дофинансировать", - добавил Кучеренко.В четверг глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах Украины сейчас составляют 14,5 миллиардов кубометров, что, по его словам, на 5% больше, чем "нормальные запасы" в период 2014-2018 годов. Он заявил, что доля импортного газа в стране в 2021 году составила 77%.Осенью в стране разразился энергетический кризис из-за дефицита топлива, необходимого, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего остановились больше половины украинских ТЭС. СМИ писали, что правительство страны готовит план веерных отключений электроэнергии, однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что таких поручений не было.
https://ria.ru/20211222/gaz-1764984413.html
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в мире, украина, партия "батькивщина", верховная рада украины, нафтогаз украины, юрий витренко, денис шмыгаль
06:21 24.12.2021 (обновлено: 07:55 24.12.2021)
 
В Раде рассказали, сколько Украина переплатит за дефицитный газ

Депутат Рады Кучеренко: дозакупка газа обойдется Украине в лишние 3,5 миллиарда долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Дополнительные закупки газа для прохождения отопительного сезона обойдутся Киеву в четыре миллиарда долларов, такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.
Парламентарий выразил уверенность, что тарифы на газ и тепло до конца отопительного сезона подниматься не будут, так как для украинской власти это будет абсолютным "политическим крахом". В крайнем случае, по мнению Кучеренко, могут происходить отключения снабжения из-за недостатка ресурсов, в чем будут обвинять "Россию и олигархов".
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"Если бы закачали (еще. – прим. ред.) два миллиарда кубов газа весной, когда он стоил 250 долларов, - это вышло бы в 500 миллионов долларов, мы бы горя не знали. Он ("Нафтогаз". – прим. ред.) не закачал весной, теперь эти же два миллиарда кубов – это четыре миллиарда долларов, в восемь раз больше", - подчеркнул он.
По словам депутата, такова цена "управленческой бездарности". "Чтобы докупить этот газ по гипердорогой цене, нужно будет где-то взять деньги, эти убытки лягут на "Нафтогаз", и потом мы с вами из государственного бюджета, из своих налогов будем все это дофинансировать", - добавил Кучеренко.
В четверг глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах Украины сейчас составляют 14,5 миллиардов кубометров, что, по его словам, на 5% больше, чем "нормальные запасы" в период 2014-2018 годов. Он заявил, что доля импортного газа в стране в 2021 году составила 77%.
Осенью в стране разразился энергетический кризис из-за дефицита топлива, необходимого, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего остановились больше половины украинских ТЭС. СМИ писали, что правительство страны готовит план веерных отключений электроэнергии, однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что таких поручений не было.
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В миреУкраинаПартия "Батькивщина"Верховная Рада УкраиныНафтогаз УкраиныЮрий ВитренкоДенис Шмыгаль
 
 
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