https://ria.ru/20211224/gaz-1765261317.html

Газовая "зрада" Украины

В Раде рассказали, сколько Украина переплатит за дефицитный газ - РИА Новости, 24.12.2021

Газовая "зрада" Украины

Дополнительные закупки газа для прохождения отопительного сезона обойдутся Киеву в четыре миллиарда долларов, такое мнение в эфире телеканала "Украина 24"... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T06:21

2021-12-24T06:21

2021-12-24T07:55

в мире

украина

партия "батькивщина"

верховная рада украины

нафтогаз украины

юрий витренко

денис шмыгаль

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Дополнительные закупки газа для прохождения отопительного сезона обойдутся Киеву в четыре миллиарда долларов, такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.Парламентарий выразил уверенность, что тарифы на газ и тепло до конца отопительного сезона подниматься не будут, так как для украинской власти это будет абсолютным "политическим крахом". В крайнем случае, по мнению Кучеренко, могут происходить отключения снабжения из-за недостатка ресурсов, в чем будут обвинять "Россию и олигархов"."Если бы закачали (еще. – прим. ред.) два миллиарда кубов газа весной, когда он стоил 250 долларов, - это вышло бы в 500 миллионов долларов, мы бы горя не знали. Он ("Нафтогаз". – прим. ред.) не закачал весной, теперь эти же два миллиарда кубов – это четыре миллиарда долларов, в восемь раз больше", - подчеркнул он.По словам депутата, такова цена "управленческой бездарности". "Чтобы докупить этот газ по гипердорогой цене, нужно будет где-то взять деньги, эти убытки лягут на "Нафтогаз", и потом мы с вами из государственного бюджета, из своих налогов будем все это дофинансировать", - добавил Кучеренко.В четверг глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах Украины сейчас составляют 14,5 миллиардов кубометров, что, по его словам, на 5% больше, чем "нормальные запасы" в период 2014-2018 годов. Он заявил, что доля импортного газа в стране в 2021 году составила 77%.Осенью в стране разразился энергетический кризис из-за дефицита топлива, необходимого, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего остановились больше половины украинских ТЭС. СМИ писали, что правительство страны готовит план веерных отключений электроэнергии, однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что таких поручений не было.

https://ria.ru/20211222/gaz-1764984413.html

https://ria.ru/20211223/diversiya-1765031123.html

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в мире, украина, партия "батькивщина", верховная рада украины, нафтогаз украины, юрий витренко, денис шмыгаль