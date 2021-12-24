https://ria.ru/20211224/feldsher-1765395438.html

На Кубани фельдшера обвинили в смерти пятилетней девочки

На Кубани фельдшера обвинили в смерти пятилетней девочки - РИА Новости, 24.12.2021

На Кубани фельдшера обвинили в смерти пятилетней девочки

Следствие завершило уголовное дело в отношении фельдшера из районной больницы кубанского Тимашевска, которая не оказала должной помощи пятилетней девочке, чем... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T18:12

2021-12-24T18:12

2021-12-24T18:12

происшествия

тимашевск

краснодарский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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СОЧИ, 24 дек – РИА Новости. Следствие завершило уголовное дело в отношении фельдшера из районной больницы кубанского Тимашевска, которая не оказала должной помощи пятилетней девочке, чем вызвала смерть ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.Следствие установило, что в ночь 25 ноября 2020 года семья с признаками отравления вызвала бригаду скорой помощи в Тимашевске. Когда скорая приехала на вызов, фельдшер осмотрела всех членов семьи, в том числе девочку, убедилась, что у неё отравление, но необходимых процедур не провела. По данным ведомства, врач скорой помощи не оценила степень тяжести состояния ребёнка, более того, она ввела девочке лекарство, которое не было показано при отравлении. Спустя несколько часов фельдшер снова приехала по вызову отца девочки и повторно не оказала помощи ребёнку. Позже девочку госпитализировали, вскоре в больнице она скончалась."Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летней фельдшера скорой медицинской помощи Тимашевской районной больницы. Ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности пятилетней пациентке вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ)", - говорится в релизе.Данная статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемая полностью признала свою вину. При этом подчеркивается, что уголовное дело о смерти ребёнка находилось на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20211217/diagnoz-1764193726.html

https://ria.ru/20211212/stomatologiya-1763313638.html

тимашевск

краснодарский край

россия

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происшествия, тимашевск, краснодарский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия