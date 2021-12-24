https://ria.ru/20211224/facebook-1765361949.html

Facebook оплатил 26 миллионов рублей из общей суммы штрафов

Facebook оплатил 26 миллионов рублей из общей суммы штрафов - РИА Новости, 24.12.2021

Facebook оплатил 26 миллионов рублей из общей суммы штрафов

Компания Facebook на данный момент оплатила 26 миллионов рублей из общей суммы назначенных штрафов в 83 миллиона рублей, сообщил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T16:04

2021-12-24T16:04

2021-12-24T16:34

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Компания Facebook на данный момент оплатила 26 миллионов рублей из общей суммы назначенных штрафов в 83 миллиона рублей, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн."У Facebook - всего 83 миллиона (рублей), 26 - оплачено", - сказал Хинштейн журналистам, добавив, что это касается вступивших в силу судебных решений.Роскомнадзор весной объявил о планах начать штрафовать за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами, с платформ взыскано несколько десятков миллионов рублей.Также, как отметил парламентарий, по вступившим в законную силу решениям суда, общая сумма штрафов Google в настоящее время составляет 51,5 миллионов рублей, при этом компанией пока выплачено лишь 6 миллионов рублей.Как ранее рассказали РИА Новости в Таганском суде Москвы, в России на IT-компанию впервые наложен оборотный штраф: суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации.

https://ria.ru/20211224/shtraf-1765363535.html

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экономика, facebook, россия