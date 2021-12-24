https://ria.ru/20211224/elektroenergiya-1765260763.html

Власти Улан-Удэ отказались от веерных отключений из-за аварии на ТЭЦ

Власти Улан-Удэ отказались от веерных отключений из-за аварии на ТЭЦ - РИА Новости, 24.12.2021

Власти Улан-Удэ отказались от веерных отключений из-за аварии на ТЭЦ

Власти Улан-Удэ не намерены отключать электричество в частном секторе для снижения нагрузки на электросети, как это планировалось ранее, сообщает оперативный... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T06:04

2021-12-24T06:04

2021-12-24T06:04

происшествия

улан-удэ

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КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Власти Улан-Удэ не намерены отключать электричество в частном секторе для снижения нагрузки на электросети, как это планировалось ранее, сообщает оперативный штаб по устранению аварии на ТЭЦ.По данным правительства, утром 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии в столице Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа детских садов. Ранее правительство сообщило, что ввести в штатный режим работы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ после пожара планируется в субботу. Рост нагрузки на электросети в Улан-Удэ вырос на 30-40% после аварии.Ранее в республиканском оперштабе призвали горожан на период устранения последствий ЧС на ТЭЦ-1 воспользоваться услугами пунктов временного размещения. Кроме того, жителей Улан-Удэ призывают регулировать эксплуатацию электроприборов и по возможности не подключать дополнительные приборы. В мэрии заявили о покупке 500 отопительных приборов, которые можно взять на время."В частном секторе Улан-Удэ не планируется отключать электроэнергию. Напомним, на вечернем оперштабе, 23 декабря, обсуждалась возможность кратковременного веерного отключения частного сектора. Сегодня, 24 декабря, принято решения электроэнергию не отключать", - говорится в сообщении.Мэр города Игорь Шутенков отметил, что в отключениях нет необходимости, так как сети выдерживают нагрузку. Он попросил горожан использовать электроэнергию разумно - если, к примеру, работает обогреватель, не нужно включать одновременно стиральную машину или электропечь.

https://ria.ru/20211224/podklyuchenie-1765260279.html

улан-удэ

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происшествия, улан-удэ