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https://ria.ru/20211224/elektroenergiya-1765260763.html
Власти Улан-Удэ отказались от веерных отключений из-за аварии на ТЭЦ
Власти Улан-Удэ отказались от веерных отключений из-за аварии на ТЭЦ - РИА Новости, 24.12.2021
Власти Улан-Удэ отказались от веерных отключений из-за аварии на ТЭЦ
Власти Улан-Удэ не намерены отключать электричество в частном секторе для снижения нагрузки на электросети, как это планировалось ранее, сообщает оперативный... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T06:04
2021-12-24T06:04
происшествия
улан-удэ
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КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Власти Улан-Удэ не намерены отключать электричество в частном секторе для снижения нагрузки на электросети, как это планировалось ранее, сообщает оперативный штаб по устранению аварии на ТЭЦ.По данным правительства, утром 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии в столице Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа детских садов. Ранее правительство сообщило, что ввести в штатный режим работы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ после пожара планируется в субботу. Рост нагрузки на электросети в Улан-Удэ вырос на 30-40% после аварии.Ранее в республиканском оперштабе призвали горожан на период устранения последствий ЧС на ТЭЦ-1 воспользоваться услугами пунктов временного размещения. Кроме того, жителей Улан-Удэ призывают регулировать эксплуатацию электроприборов и по возможности не подключать дополнительные приборы. В мэрии заявили о покупке 500 отопительных приборов, которые можно взять на время."В частном секторе Улан-Удэ не планируется отключать электроэнергию. Напомним, на вечернем оперштабе, 23 декабря, обсуждалась возможность кратковременного веерного отключения частного сектора. Сегодня, 24 декабря, принято решения электроэнергию не отключать", - говорится в сообщении.Мэр города Игорь Шутенков отметил, что в отключениях нет необходимости, так как сети выдерживают нагрузку. Он попросил горожан использовать электроэнергию разумно - если, к примеру, работает обогреватель, не нужно включать одновременно стиральную машину или электропечь.
https://ria.ru/20211224/podklyuchenie-1765260279.html
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происшествия, улан-удэ
06:04 24.12.2021
 
Власти Улан-Удэ отказались от веерных отключений из-за аварии на ТЭЦ

Власти Улан-Удэ отказались от веерного отключения электроэнергии из-за аварии на ТЭЦ-1

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Улан-Удэ с Лысой горы
Вид на Улан-Удэ с Лысой горы - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Власти Улан-Удэ не намерены отключать электричество в частном секторе для снижения нагрузки на электросети, как это планировалось ранее, сообщает оперативный штаб по устранению аварии на ТЭЦ.
По данным правительства, утром 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии в столице Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа детских садов. Ранее правительство сообщило, что ввести в штатный режим работы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ после пожара планируется в субботу. Рост нагрузки на электросети в Улан-Удэ вырос на 30-40% после аварии.
Ранее в республиканском оперштабе призвали горожан на период устранения последствий ЧС на ТЭЦ-1 воспользоваться услугами пунктов временного размещения. Кроме того, жителей Улан-Удэ призывают регулировать эксплуатацию электроприборов и по возможности не подключать дополнительные приборы. В мэрии заявили о покупке 500 отопительных приборов, которые можно взять на время.
"В частном секторе Улан-Удэ не планируется отключать электроэнергию. Напомним, на вечернем оперштабе, 23 декабря, обсуждалась возможность кратковременного веерного отключения частного сектора. Сегодня, 24 декабря, принято решения электроэнергию не отключать", - говорится в сообщении.
Мэр города Игорь Шутенков отметил, что в отключениях нет необходимости, так как сети выдерживают нагрузку. Он попросил горожан использовать электроэнергию разумно - если, к примеру, работает обогреватель, не нужно включать одновременно стиральную машину или электропечь.
ТЭЦ-1 в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
05:36
В Улан-Удэ все многоквартирные дома подключили к теплу после аварии на ТЭЦ
 
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