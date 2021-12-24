https://ria.ru/20211224/ekologiya-1765312657.html

Совфед обязал собственников предприятий ликвидировать экологический ущерб

Совфед обязал собственников предприятий ликвидировать экологический ущерб - РИА Новости, 24.12.2021

Совфед обязал собственников предприятий ликвидировать экологический ущерб

Сенаторы на заседании в пятницу одобрили правительственный закон, обязывающий собственников промышленных предприятий ликвидировать последствия негативного... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T12:45

2021-12-24T12:45

2021-12-24T12:45

общество

усолье-сибирское

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили правительственный закон, обязывающий собственников промышленных предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду, нормы распространятся, в том числе, и на владельцев угольных шахт.Законом предлагается обязывать владельцев предприятий за пять лет до конца срока эксплуатации объектов разрабатывать план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды и получать по нему положительное заключение государственной экологической экспертизы.Кроме этого, документ вводит положения об "окрашивании" экоплатежей для недопущения их нецелевого использования. В частности, речь идет об аккумулировании средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду, от штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и от платежей по искам о возмещении вреда. Порядок разработки плана природоохранных мероприятий и его согласования будет устанавливаться кабмином.Согласно внесенным ко второму чтению в Госдуме поправкам, действие проекта предлагается распространить и на угольные шахты. Так, владельцы угольных шахт должны иметь план ликвидационных работ и финансовое обеспечение по их проведению за 5 лет до истечения срока пользования участком недр. Помимо этого, согласно поправкам, промышленный объект следует ликвидировать в соответствии с планом работ, который должен пройти экоэкспертизу.В Усолье-Сибирском десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее целый ряд химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда. Летом 2020 года президент России Владимир Путин поручил "Росатому" выполнить программу по ликвидации экологического ущерба на территории бывшего комбината "Усольехимпром".

https://ria.ru/20211210/ekologiya-1763095532.html

https://ria.ru/20211214/ekologiya-1763712124.html

усолье-сибирское

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общество, усолье-сибирское, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", госдума рф, совет федерации рф