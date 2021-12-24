13:18 24.12.2021 (обновлено: 13:37 24.12.2021)
В МИД осудили открытие в Турции парка Дудаева
МИД: открытие парка Дудаева противоречит духу отношений России и Турции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя открытие в Турции парка имени террориста Дудаева, заявила, что такие действия противоречат духу отношений двух стран, Москва рассчитывает, что Анкара серьезно воспримет сигналы России.
По словам Захаровой, Россия высказала абсолютное неприятие любых форм, практик, видов прославления террористов, боевиков, экстремистов, это принципиальная позиция Москвы.
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"Подобные попытки недопустимы и требуют безусловно самого решительного осуждения всем международным сообществом. Мы должны быть здесь едины. Они противоречат духу, в том числе российско-турецких отношений и взаимовыгодного сотрудничества, сохранению и укреплению которого столь большое внимание уделяют главы наших государств", - сказала Захарова на брифинге.
"Мы рассчитываем, что наши сигналы о недопустимости такого рода подрывающих взаимное доверие шагов будут восприняты турецкой стороной со всей серьезностью", - подчеркнула она.
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