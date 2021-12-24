Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/dudaev-1765320609.html
В МИД осудили открытие в Турции парка Дудаева
В МИД осудили открытие в Турции парка Дудаева - РИА Новости, 24.12.2021
В МИД осудили открытие в Турции парка Дудаева
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя открытие в Турции парка имени террориста Дудаева, заявила, что такие действия противоречат духу... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:18
2021-12-24T13:37
в мире
турция
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_b45d0afdeab12d7002cefa62c3e56a19.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя открытие в Турции парка имени террориста Дудаева, заявила, что такие действия противоречат духу отношений двух стран, Москва рассчитывает, что Анкара серьезно воспримет сигналы России.По словам Захаровой, Россия высказала абсолютное неприятие любых форм, практик, видов прославления террористов, боевиков, экстремистов, это принципиальная позиция Москвы."Подобные попытки недопустимы и требуют безусловно самого решительного осуждения всем международным сообществом. Мы должны быть здесь едины. Они противоречат духу, в том числе российско-турецких отношений и взаимовыгодного сотрудничества, сохранению и укреплению которого столь большое внимание уделяют главы наших государств", - сказала Захарова на брифинге."Мы рассчитываем, что наши сигналы о недопустимости такого рода подрывающих взаимное доверие шагов будут восприняты турецкой стороной со всей серьезностью", - подчеркнула она.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал болезненным для жителей Чечни решение властей Турции присвоить одному из парков имя террориста, который пытался захватить российский регион, поэтому эмоциональная реакция главы региона Рамзана Кадырова понятна.Кадыров ранее в своем Telegram-канале написал пост, в котором обвинил власти Турции в поддержке террористов, совершивших преступления в России, и призвал МИД РФ принять дипломатические меры в отношении этой страны.
https://ria.ru/20211222/park-1764882346.html
https://ria.ru/20211222/kadyrov-1764838862.html
https://ria.ru/20211013/kadyrov-1754298172.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f587f55be93f9d70be19e49b6887adac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
13:18 24.12.2021 (обновлено: 13:37 24.12.2021)
 
В МИД осудили открытие в Турции парка Дудаева

МИД: открытие парка Дудаева противоречит духу отношений России и Турции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя открытие в Турции парка имени террориста Дудаева, заявила, что такие действия противоречат духу отношений двух стран, Москва рассчитывает, что Анкара серьезно воспримет сигналы России.
По словам Захаровой, Россия высказала абсолютное неприятие любых форм, практик, видов прославления террористов, боевиков, экстремистов, это принципиальная позиция Москвы.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 12:48
В Кремле прокомментировали появление парка имени Дудаева в Турции
"Подобные попытки недопустимы и требуют безусловно самого решительного осуждения всем международным сообществом. Мы должны быть здесь едины. Они противоречат духу, в том числе российско-турецких отношений и взаимовыгодного сотрудничества, сохранению и укреплению которого столь большое внимание уделяют главы наших государств", - сказала Захарова на брифинге.
"Мы рассчитываем, что наши сигналы о недопустимости такого рода подрывающих взаимное доверие шагов будут восприняты турецкой стороной со всей серьезностью", - подчеркнула она.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 08:43
Кадыров обвинил власти Турции в поддержке террористов
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал болезненным для жителей Чечни решение властей Турции присвоить одному из парков имя террориста, который пытался захватить российский регион, поэтому эмоциональная реакция главы региона Рамзана Кадырова понятна.
Кадыров ранее в своем Telegram-канале написал пост, в котором обвинил власти Турции в поддержке террористов, совершивших преступления в России, и призвал МИД РФ принять дипломатические меры в отношении этой страны.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 00:33
Кадыров заявил, что не нашел в Турции "шайтанов" из Чечни
 
В миреТурцияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался созвониться с Путиным
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
23:12Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"
23:03В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газа
22:57Оксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства
Лента новостейМолния
В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался созвониться с ПутинымСМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте ПорошенкоСуд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газаОксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства