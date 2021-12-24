https://ria.ru/20211224/dudaev-1765320609.html

В МИД осудили открытие в Турции парка Дудаева

В МИД осудили открытие в Турции парка Дудаева - РИА Новости, 24.12.2021

В МИД осудили открытие в Турции парка Дудаева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя открытие в Турции парка имени террориста Дудаева, заявила, что такие действия противоречат духу... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:18

2021-12-24T13:18

2021-12-24T13:37

в мире

турция

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя открытие в Турции парка имени террориста Дудаева, заявила, что такие действия противоречат духу отношений двух стран, Москва рассчитывает, что Анкара серьезно воспримет сигналы России.По словам Захаровой, Россия высказала абсолютное неприятие любых форм, практик, видов прославления террористов, боевиков, экстремистов, это принципиальная позиция Москвы."Подобные попытки недопустимы и требуют безусловно самого решительного осуждения всем международным сообществом. Мы должны быть здесь едины. Они противоречат духу, в том числе российско-турецких отношений и взаимовыгодного сотрудничества, сохранению и укреплению которого столь большое внимание уделяют главы наших государств", - сказала Захарова на брифинге."Мы рассчитываем, что наши сигналы о недопустимости такого рода подрывающих взаимное доверие шагов будут восприняты турецкой стороной со всей серьезностью", - подчеркнула она.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал болезненным для жителей Чечни решение властей Турции присвоить одному из парков имя террориста, который пытался захватить российский регион, поэтому эмоциональная реакция главы региона Рамзана Кадырова понятна.Кадыров ранее в своем Telegram-канале написал пост, в котором обвинил власти Турции в поддержке террористов, совершивших преступления в России, и призвал МИД РФ принять дипломатические меры в отношении этой страны.

https://ria.ru/20211222/park-1764882346.html

https://ria.ru/20211222/kadyrov-1764838862.html

https://ria.ru/20211013/kadyrov-1754298172.html

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в мире, турция, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова