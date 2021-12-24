https://ria.ru/20211224/dtp-1765331425.html
В ДТП с поездом в Алтайском крае пострадали шесть человек
В ДТП с поездом в Алтайском крае пострадали шесть человек - РИА Новости, 24.12.2021
В ДТП с поездом в Алтайском крае пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали, по уточненным данным, при столкновении грузового поезда с рейсовым автобусом в Кулундинском районе Алтайского края, рассказал РИА... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:59
2021-12-24T13:59
2021-12-24T14:45
происшествия
алтайский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765339476_0:230:960:770_1920x0_80_0_0_cbc499e4a555b64eac83ffedd8aab377.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Шесть человек пострадали, по уточненным данным, при столкновении грузового поезда с рейсовым автобусом в Кулундинском районе Алтайского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На 363-м километре Западно-Сибирской железной дороги произошло столкновение на регулируемом переезде грузового состава и рейсового автобуса. По предварительным данным, пострадали шесть человек, которые направлены в лечебное учреждение", - сказал собеседник агентства.По его словам, всего в автобусе находились 15 человек. Вагоны не сошли с рельсов, движение по железной дороге не нарушено.Обстоятельства ДТП выясняются.
https://ria.ru/20211224/dtp-1765284110.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765339476_0:97:960:817_1920x0_80_0_0_353cf9a6e4862437cc96698ea79655f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край
13:59 24.12.2021 (обновлено: 14:45 24.12.2021)
В ДТП с поездом в Алтайском крае пострадали шесть человек
В ДТП с поездом и автобусом в Алтайском крае пострадали шесть человек