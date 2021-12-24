https://ria.ru/20211224/dtp-1765331425.html

В ДТП с поездом в Алтайском крае пострадали шесть человек

В ДТП с поездом в Алтайском крае пострадали шесть человек - РИА Новости, 24.12.2021

В ДТП с поездом в Алтайском крае пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали, по уточненным данным, при столкновении грузового поезда с рейсовым автобусом в Кулундинском районе Алтайского края, рассказал РИА... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:59

2021-12-24T13:59

2021-12-24T14:45

происшествия

алтайский край

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Шесть человек пострадали, по уточненным данным, при столкновении грузового поезда с рейсовым автобусом в Кулундинском районе Алтайского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На 363-м километре Западно-Сибирской железной дороги произошло столкновение на регулируемом переезде грузового состава и рейсового автобуса. По предварительным данным, пострадали шесть человек, которые направлены в лечебное учреждение", - сказал собеседник агентства.По его словам, всего в автобусе находились 15 человек. Вагоны не сошли с рельсов, движение по железной дороге не нарушено.Обстоятельства ДТП выясняются.

https://ria.ru/20211224/dtp-1765284110.html

алтайский край

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2021

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происшествия, алтайский край