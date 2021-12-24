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Совфед разрешил проводить допросы и очные ставки по видеосвязи
Совфед разрешил проводить допросы и очные ставки по видеосвязи - РИА Новости, 24.12.2021
Совфед разрешил проводить допросы и очные ставки по видеосвязи
Совет Федерации одобрил в пятницу закон, дающий следователям право проводить допрос, очную ставку и опознание свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:51
2021-12-24T11:51
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, дающий следователям право проводить допрос, очную ставку и опознание свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов по видеосвязи.Также предусматривается, что судебные повестки могут доставляться в электронном виде с помощью Госуслуг и системы электронного документооборота.При этом участники процесса не будут лишены права подавать документы на бумажном носителе и лично присутствовать в судебных заседаниях. Нормы закона будут применяться ими по собственному усмотрению.Вместе с тем проведение допроса, очной ставки, опознания путем видеосвязи не будет допускаться в случае риска разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны или данных о лице, в отношении которого приняты меры безопасностиКак отмечают авторы закона, закон создает правовую основу для использования уже имеющихся в судах возможностей подачи документов в электронном виде и удаленного участия в судебных заседаниях, а также учитывает планируемые в этой сфере изменения в рамках реализации мероприятий суперсервиса "Правосудие онлайн".
https://ria.ru/20211222/zakonoproekt-1764936485.html
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общество, совет федерации рф
11:51 24.12.2021
 
Совфед разрешил проводить допросы и очные ставки по видеосвязи

Совфед одобрил закон, разрешающий проводить допрос, очную ставку и опознание по видеосвязи

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, дающий следователям право проводить допрос, очную ставку и опознание свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов по видеосвязи.
Также предусматривается, что судебные повестки могут доставляться в электронном виде с помощью Госуслуг и системы электронного документооборота.
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При этом участники процесса не будут лишены права подавать документы на бумажном носителе и лично присутствовать в судебных заседаниях. Нормы закона будут применяться ими по собственному усмотрению.
Вместе с тем проведение допроса, очной ставки, опознания путем видеосвязи не будет допускаться в случае риска разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны или данных о лице, в отношении которого приняты меры безопасности
Как отмечают авторы закона, закон создает правовую основу для использования уже имеющихся в судах возможностей подачи документов в электронном виде и удаленного участия в судебных заседаниях, а также учитывает планируемые в этой сфере изменения в рамках реализации мероприятий суперсервиса "Правосудие онлайн".
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ОбществоСовет Федерации РФ
 
 
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