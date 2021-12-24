https://ria.ru/20211224/dopros-1765298351.html
Совфед разрешил проводить допросы и очные ставки по видеосвязи
Совфед разрешил проводить допросы и очные ставки по видеосвязи - РИА Новости, 24.12.2021
Совфед разрешил проводить допросы и очные ставки по видеосвязи
Совет Федерации одобрил в пятницу закон, дающий следователям право проводить допрос, очную ставку и опознание свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:51
2021-12-24T11:51
2021-12-24T11:51
общество
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ec7f84b15231d892d794390e0f55f18.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, дающий следователям право проводить допрос, очную ставку и опознание свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов по видеосвязи.Также предусматривается, что судебные повестки могут доставляться в электронном виде с помощью Госуслуг и системы электронного документооборота.При этом участники процесса не будут лишены права подавать документы на бумажном носителе и лично присутствовать в судебных заседаниях. Нормы закона будут применяться ими по собственному усмотрению.Вместе с тем проведение допроса, очной ставки, опознания путем видеосвязи не будет допускаться в случае риска разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны или данных о лице, в отношении которого приняты меры безопасностиКак отмечают авторы закона, закон создает правовую основу для использования уже имеющихся в судах возможностей подачи документов в электронном виде и удаленного участия в судебных заседаниях, а также учитывает планируемые в этой сфере изменения в рамках реализации мероприятий суперсервиса "Правосудие онлайн".
https://ria.ru/20211222/zakonoproekt-1764936485.html
https://ria.ru/20211224/peresmotr-1765290810.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_faab64614ec8352503b00fee08d247e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет федерации рф
Совфед разрешил проводить допросы и очные ставки по видеосвязи
Совфед одобрил закон, разрешающий проводить допрос, очную ставку и опознание по видеосвязи
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации
одобрил в пятницу закон, дающий следователям право проводить допрос, очную ставку и опознание свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов по видеосвязи.
Также предусматривается, что судебные повестки могут доставляться в электронном виде с помощью Госуслуг и системы электронного документооборота.
При этом участники процесса не будут лишены права подавать документы на бумажном носителе и лично присутствовать в судебных заседаниях. Нормы закона будут применяться ими по собственному усмотрению.
Вместе с тем проведение допроса, очной ставки, опознания путем видеосвязи не будет допускаться в случае риска разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны или данных о лице, в отношении которого приняты меры безопасности
Как отмечают авторы закона, закон создает правовую основу для использования уже имеющихся в судах возможностей подачи документов в электронном виде и удаленного участия в судебных заседаниях, а также учитывает планируемые в этой сфере изменения в рамках реализации мероприятий суперсервиса "Правосудие онлайн".