https://ria.ru/20211224/dopros-1765298351.html

Совфед разрешил проводить допросы и очные ставки по видеосвязи

Совфед разрешил проводить допросы и очные ставки по видеосвязи - РИА Новости, 24.12.2021

Совфед разрешил проводить допросы и очные ставки по видеосвязи

Совет Федерации одобрил в пятницу закон, дающий следователям право проводить допрос, очную ставку и опознание свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:51

2021-12-24T11:51

2021-12-24T11:51

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, дающий следователям право проводить допрос, очную ставку и опознание свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов по видеосвязи.Также предусматривается, что судебные повестки могут доставляться в электронном виде с помощью Госуслуг и системы электронного документооборота.При этом участники процесса не будут лишены права подавать документы на бумажном носителе и лично присутствовать в судебных заседаниях. Нормы закона будут применяться ими по собственному усмотрению.Вместе с тем проведение допроса, очной ставки, опознания путем видеосвязи не будет допускаться в случае риска разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны или данных о лице, в отношении которого приняты меры безопасностиКак отмечают авторы закона, закон создает правовую основу для использования уже имеющихся в судах возможностей подачи документов в электронном виде и удаленного участия в судебных заседаниях, а также учитывает планируемые в этой сфере изменения в рамках реализации мероприятий суперсервиса "Правосудие онлайн".

https://ria.ru/20211222/zakonoproekt-1764936485.html

https://ria.ru/20211224/peresmotr-1765290810.html

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общество, совет федерации рф