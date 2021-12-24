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МИД назвал заявления Киева о стремлении к деэскалации в Донбассе лживыми
МИД назвал заявления Киева о стремлении к деэскалации в Донбассе лживыми - РИА Новости, 24.12.2021
МИД назвал заявления Киева о стремлении к деэскалации в Донбассе лживыми
Заявления Киева о стремлении к деэскалации ситуации в Донбассе звучат лживо, власти саботируют минские соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T12:36
2021-12-24T12:37
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
донбасс
мария захарова
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заявления Киева о стремлении к деэскалации ситуации в Донбассе звучат лживо, власти саботируют минские соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По итогам прошедшей в среду видеоконференции контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, куда входит представитель ОБСЕ, было объявлено о договоренности вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. Вооруженные силы Украины заявили о готовности неукоснительно соблюдать режим прекращения огня."На этом фоне заявления руководства и представителей киевского режима о стремлении к деэскалации звучат просто лживо", - сказала Захарова на брифинге."По-прежнему нет прогресса в решении политических аспектов урегулирования, а рекламируемые в средствах массовой информации последние украинские инициативы о неких 10 шагах по разблокировке мирного процесса по сути дублируют положения, которые и так содержатся в минских соглашениях, выполнение которых Киев продолжает саботировать всеми возможными способами", - добавила она.
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украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, мария захарова, ситуация в днр и лнр, россия
12:36 24.12.2021 (обновлено: 12:37 24.12.2021)
 
МИД назвал заявления Киева о стремлении к деэскалации в Донбассе лживыми

Представитель МИД Захарова назвала заявления Киева о попытках деэскалации в Донбассе ложью

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заявления Киева о стремлении к деэскалации ситуации в Донбассе звучат лживо, власти саботируют минские соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По итогам прошедшей в среду видеоконференции контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, куда входит представитель ОБСЕ, было объявлено о договоренности вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. Вооруженные силы Украины заявили о готовности неукоснительно соблюдать режим прекращения огня.
"На этом фоне заявления руководства и представителей киевского режима о стремлении к деэскалации звучат просто лживо", - сказала Захарова на брифинге.
"По-прежнему нет прогресса в решении политических аспектов урегулирования, а рекламируемые в средствах массовой информации последние украинские инициативы о неких 10 шагах по разблокировке мирного процесса по сути дублируют положения, которые и так содержатся в минских соглашениях, выполнение которых Киев продолжает саботировать всеми возможными способами", - добавила она.
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УкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ДонбассМария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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