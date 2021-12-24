https://ria.ru/20211224/donbass-1765310409.html

МИД назвал заявления Киева о стремлении к деэскалации в Донбассе лживыми

МИД назвал заявления Киева о стремлении к деэскалации в Донбассе лживыми - РИА Новости, 24.12.2021

МИД назвал заявления Киева о стремлении к деэскалации в Донбассе лживыми

Заявления Киева о стремлении к деэскалации ситуации в Донбассе звучат лживо, власти саботируют минские соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T12:36

2021-12-24T12:36

2021-12-24T12:37

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

донбасс

мария захарова

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заявления Киева о стремлении к деэскалации ситуации в Донбассе звучат лживо, власти саботируют минские соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По итогам прошедшей в среду видеоконференции контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, куда входит представитель ОБСЕ, было объявлено о договоренности вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. Вооруженные силы Украины заявили о готовности неукоснительно соблюдать режим прекращения огня."На этом фоне заявления руководства и представителей киевского режима о стремлении к деэскалации звучат просто лживо", - сказала Захарова на брифинге."По-прежнему нет прогресса в решении политических аспектов урегулирования, а рекламируемые в средствах массовой информации последние украинские инициативы о неких 10 шагах по разблокировке мирного процесса по сути дублируют положения, которые и так содержатся в минских соглашениях, выполнение которых Киев продолжает саботировать всеми возможными способами", - добавила она.

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украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, мария захарова, ситуация в днр и лнр, россия