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В МИД прокомментировали слова Зеленского о референдуме по Донбассу
В МИД прокомментировали слова Зеленского о референдуме по Донбассу - РИА Новости, 24.12.2021
В МИД прокомментировали слова Зеленского о референдуме по Донбассу
Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности проведения всеукраинского референдума по Донбассу не соответствуют минским соглашениям, без участия... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:00
2021-12-24T10:14
в мире
киев
оон
москва
владимир зеленский
снг
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности проведения всеукраинского референдума по Донбассу не соответствуют минским соглашениям, без участия ДНР и ЛНР - это лицемерие, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.Президент Украины заявил, что не исключает проведение всеукраинского референдума по Донбассу. При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что цель Украины по Донбассу простая - мир через силу."Оба эти заявления не соответствуют минским соглашениям, которые запрещают применять силу и не предусматривают проведение всеукраинских референдумов. Тем более что речь идет о голосовании без участия самого Донбасса. Налицо откровенное лицемерие. В Киеве постоянно говорят, что нельзя обсуждать судьбу Украины без Украины, но с легкостью делают это в отношении Донбасса", - сказал Полищук.Он подчеркнул, что обязательство украинских властей вести прямой диалог с Донецком и Луганском по определению особого статуса региона, конституционной реформе и организации местных выборов зафиксировано в минских соглашениях.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20211213/zelenskiy-1763543236.html
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в мире, киев, оон, москва, владимир зеленский, снг, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, россия, алексей полищук
10:00 24.12.2021 (обновлено: 10:14 24.12.2021)
 
В МИД прокомментировали слова Зеленского о референдуме по Донбассу

Дипломат Полищук назвал референдум по Донбассу без участия ЛНР и ДНР лицемерием

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки
Фрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности проведения всеукраинского референдума по Донбассу не соответствуют минским соглашениям, без участия ДНР и ЛНР - это лицемерие, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Президент Украины заявил, что не исключает проведение всеукраинского референдума по Донбассу. При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что цель Украины по Донбассу простая - мир через силу.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на мероприятии по случаю 30-летия ВСУ на площади Свободы в городе Харькове - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 19:26В мире
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"Оба эти заявления не соответствуют минским соглашениям, которые запрещают применять силу и не предусматривают проведение всеукраинских референдумов. Тем более что речь идет о голосовании без участия самого Донбасса. Налицо откровенное лицемерие. В Киеве постоянно говорят, что нельзя обсуждать судьбу Украины без Украины, но с легкостью делают это в отношении Донбасса", - сказал Полищук.
Он подчеркнул, что обязательство украинских властей вести прямой диалог с Донецком и Луганском по определению особого статуса региона, конституционной реформе и организации местных выборов зафиксировано в минских соглашениях.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
Читайте полный текст интервью >>
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В миреКиевООНМоскваВладимир ЗеленскийСНГДмитрий КулебаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияАлексей Полищук
 
 
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