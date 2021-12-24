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В России предложили ввести должность уполномоченного по правам заключенных
В России предложили ввести должность уполномоченного по правам заключенных - РИА Новости, 24.12.2021
В России предложили ввести должность уполномоченного по правам заключенных
Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением разработать... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:06
2021-12-24T11:06
общество
ленинградская область
вячеслав володин
владимир петров (политик)
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением разработать правовые основания для создания в России должности уполномоченного по правам заключенных и лиц, находящихся под следствием или в следственных изоляторах."Прошу вас рассмотреть идею о разработке правовых оснований для создания должности уполномоченного по правам заключенных и лиц, находящихся под следствием или в следственных изоляторах", - говорится в письме Петрова Володину, имеющимся в распоряжении РИА Новости.Автор инициативы отметил, что в последние годы в России укрепился институт уполномоченных, занимающихся защитой прав граждан в разных сферах жизни страны. "Свою нужность и эффективность доказали уполномоченный по правам человека, уполномоченный по правам ребенка, уполномоченный по защите прав предпринимателей, а также финансовый уполномоченный", - уточнил он.Между тем, по его словам, в России еще существуют общественные сферы, нуждающиеся в выделении в отдельные направления работы уполномоченного. "Без преувеличения можно утверждать, что тематика отрасли исполнения наказаний нуждается в учреждении подобного отдельного института омбудсмена", - добавил Петров."Несмотря на то, что преступник совершает злодеяние и своими поступками подвергает опасности устои мирной жизни внутри общества, он не перестает быть человеком с набором базовых прав. Более того, правильное и гуманное отношение к заключенным во время отбывания ими наказания гарантирует невозвращение к преступной деятельности в будущем, после завершения срока наказания", - подчеркнул общественник.Он полагает, что создание и внедрение подобной должности поможет гражданскому обществу и органам государственной власти эффективнее наблюдать за соблюдением прав этой категории граждан, а также пресекать вероятные правонарушения, злоупотребления и преступления в отношении лиц, находящихся в местах лишения свободы и отбывающих наказание за совершенные преступления.
https://ria.ru/20211222/proverki-1764841360.html
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общество, ленинградская область, вячеслав володин, владимир петров (политик), россия
11:06 24.12.2021
 
В России предложили ввести должность уполномоченного по правам заключенных

Политик Владимир Петров предложил ввести должность уполномоченного по правам заключенных

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением разработать правовые основания для создания в России должности уполномоченного по правам заключенных и лиц, находящихся под следствием или в следственных изоляторах.
"Прошу вас рассмотреть идею о разработке правовых оснований для создания должности уполномоченного по правам заключенных и лиц, находящихся под следствием или в следственных изоляторах", - говорится в письме Петрова Володину, имеющимся в распоряжении РИА Новости.
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Автор инициативы отметил, что в последние годы в России укрепился институт уполномоченных, занимающихся защитой прав граждан в разных сферах жизни страны. "Свою нужность и эффективность доказали уполномоченный по правам человека, уполномоченный по правам ребенка, уполномоченный по защите прав предпринимателей, а также финансовый уполномоченный", - уточнил он.
Между тем, по его словам, в России еще существуют общественные сферы, нуждающиеся в выделении в отдельные направления работы уполномоченного. "Без преувеличения можно утверждать, что тематика отрасли исполнения наказаний нуждается в учреждении подобного отдельного института омбудсмена", - добавил Петров.
"Несмотря на то, что преступник совершает злодеяние и своими поступками подвергает опасности устои мирной жизни внутри общества, он не перестает быть человеком с набором базовых прав. Более того, правильное и гуманное отношение к заключенным во время отбывания ими наказания гарантирует невозвращение к преступной деятельности в будущем, после завершения срока наказания", - подчеркнул общественник.
Он полагает, что создание и внедрение подобной должности поможет гражданскому обществу и органам государственной власти эффективнее наблюдать за соблюдением прав этой категории граждан, а также пресекать вероятные правонарушения, злоупотребления и преступления в отношении лиц, находящихся в местах лишения свободы и отбывающих наказание за совершенные преступления.
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