https://ria.ru/20211224/dolzhnost-1765287893.html

В России предложили ввести должность уполномоченного по правам заключенных

В России предложили ввести должность уполномоченного по правам заключенных - РИА Новости, 24.12.2021

В России предложили ввести должность уполномоченного по правам заключенных

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением разработать... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:06

2021-12-24T11:06

2021-12-24T11:06

общество

ленинградская область

вячеслав володин

владимир петров (политик)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:270:3067:1995_1920x0_80_0_0_3c91455ed85bfad69e715673001bb621.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением разработать правовые основания для создания в России должности уполномоченного по правам заключенных и лиц, находящихся под следствием или в следственных изоляторах."Прошу вас рассмотреть идею о разработке правовых оснований для создания должности уполномоченного по правам заключенных и лиц, находящихся под следствием или в следственных изоляторах", - говорится в письме Петрова Володину, имеющимся в распоряжении РИА Новости.Автор инициативы отметил, что в последние годы в России укрепился институт уполномоченных, занимающихся защитой прав граждан в разных сферах жизни страны. "Свою нужность и эффективность доказали уполномоченный по правам человека, уполномоченный по правам ребенка, уполномоченный по защите прав предпринимателей, а также финансовый уполномоченный", - уточнил он.Между тем, по его словам, в России еще существуют общественные сферы, нуждающиеся в выделении в отдельные направления работы уполномоченного. "Без преувеличения можно утверждать, что тематика отрасли исполнения наказаний нуждается в учреждении подобного отдельного института омбудсмена", - добавил Петров."Несмотря на то, что преступник совершает злодеяние и своими поступками подвергает опасности устои мирной жизни внутри общества, он не перестает быть человеком с набором базовых прав. Более того, правильное и гуманное отношение к заключенным во время отбывания ими наказания гарантирует невозвращение к преступной деятельности в будущем, после завершения срока наказания", - подчеркнул общественник.Он полагает, что создание и внедрение подобной должности поможет гражданскому обществу и органам государственной власти эффективнее наблюдать за соблюдением прав этой категории граждан, а также пресекать вероятные правонарушения, злоупотребления и преступления в отношении лиц, находящихся в местах лишения свободы и отбывающих наказание за совершенные преступления.

https://ria.ru/20211222/proverki-1764841360.html

https://ria.ru/20211220/spch-1764548772.html

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ленинградская область, вячеслав володин, владимир петров (политик), россия