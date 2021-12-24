https://ria.ru/20211224/dollar-1765251321.html

Стоит ли ждать отказа от доллара во всем мире

Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем мире - РИА Новости, 24.12.2021

Стоит ли ждать отказа от доллара во всем мире

Доля доллара в резервах мировых центральных банков продолжает снижаться, а в международных операциях растет роль других валют, однако скорого "обнуления"... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T02:17

2021-12-24T02:17

2021-12-24T02:17

экономика

сша

мексика

канада

михаил шульгин

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Доля доллара в резервах мировых центральных банков продолжает снижаться, а в международных операциях растет роль других валют, однако скорого "обнуления" позиций доллара пока ждать не приходится, рассказывает агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.Американский доллар продолжит оставаться доминирующей резервной валютой, поскольку такой расклад устраивает большинство участников международных валютных и торговых отношений, объясняет эксперт.Шульгин также не верит в отказ США от доллара в пользу какой-либо другой валюты, например, предложенной профессором экономики Гербертом Грубелем валюты Амеро (согласно предложениям, такая валюта могла бы стать единой для США, Канады и Мексики), поскольку её введение ограничило бы независимость США.

https://ria.ru/20211221/dollar-1764634483.html

сша

мексика

канада

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экономика, сша, мексика, канада, михаил шульгин