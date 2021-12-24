https://ria.ru/20211224/dolg-1765290169.html

В Тирасполе заявили, что Кишинев не разрешает оплатить долг "Газпрому"

В Тирасполе заявили, что Кишинев не разрешает оплатить долг "Газпрому" - РИА Новости, 24.12.2021

В Тирасполе заявили, что Кишинев не разрешает оплатить долг "Газпрому"

Тирасполь готов оплатить долг в более 7 миллиардов долларов "Газпрому", но Кишинев не дает разрешения, заявил в интервью РИА Новости лидер Приднестровской... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:16

2021-12-24T11:16

2021-12-24T15:11

тирасполь

кишинев

газпром

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Тирасполь готов оплатить долг в более 7 миллиардов долларов "Газпрому", но Кишинев не дает разрешения, заявил в интервью РИА Новости лидер Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов, причем львиная доля этой суммы приходится на неподконтрольное Кишиневу Приднестровье, а правый берег Днестра должен около 430 миллионов долларов."Мы готовы с "Газпромом" рассмотреть вариант оплаты. Это, скажем так, может быть любой период времени, главное - сам факт согласия оплаты за этот долг, и мы от него не отказываемся", - сказал он.По словам Красносельского, "чтобы оплатить данный долг "Газпрому", необходимы прямые договорные отношения".Он сообщил, что направил премьер-министру Молдавии Наталье Гаврилице письмо с просьбой предоставить лицензию на соответствующие правовые отношения с "Газпромом", и дали специальные коды для уже импортного газа в Приднестровье, который должен заходить уже напрямую из "Газпрома" именно в Приднестровье."Но ответа нет. По большому счету и по сути дела есть отказ на данные правовые отношения. Поэтому здесь Молдова опять же поступает как-то двояко. Первое, они не хотят нам давать самостоятельность, чтобы мы, по сути дела, сами платили за газ Российской Федерации. А, второе, они говорят, что это долг как бы не наш. Но оно и понятно, что не ваш, но дайте нам тогда возможность оплатить. Не дают. Вопрос опять же повисает в воздухе", - отметил лидер Приднестровья.Ранее глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что решение проблемы долга непризнанного Приднестровья за газ должно быть найдено политическим путем.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://radiosputnik.ria.ru/20211223/gazprom-1765162722.html

https://ria.ru/20211223/gaz-1765106403.html

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Глава Приднестровья Красносельский рассказал о готовности Тирасполя оплатить долг "Газпрому" Тирасполь готов оплатить долг в более 7 миллиардов долларов "Газпрому", но Кишинев не дает разрешения, заявил в интервью РИА Новости лидер Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов, причем львиная доля этой суммы приходится на неподконтрольное Кишиневу Приднестровье, а правый берег Днестра должен около 430 миллионов долларов. 2021-12-24T11:16 true PT0M53S

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тирасполь, кишинев, газпром