https://ria.ru/20211224/deystviya-1765326481.html
В МИД оценили возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии
В МИД оценили возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 24.12.2021
В МИД оценили возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии
Россия ответит адекватными военно-техническими мерами на враждебные действия Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:40
2021-12-24T13:40
2021-12-24T13:51
политика
безопасность
россия
белоруссия
нато
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия ответит адекватными военно-техническими мерами на враждебные действия Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вы должны понимать, из-за чего возникла эта тема - из-за продолжения враждебных действий стран НАТО, на что российское руководство заявило, что если все это продолжится, то на подобные действия, враждебные, недружественные, агрессивные последует адекватный ответ, в том числе военно-технический", - сказала Захарова на брифинге, комментируя вопрос о возможном размещении ядерного оружия в Белоруссии."Поэтому не надо придумывать, что это особые планы или тайные. Ничего подобного. Это реальная оценка ситуации на земле, понимание стратегии и тактики стран и политических систем, с которыми нам сейчас приходится иметь дело и непосредственно отдельных их представителей, и выстраивание соответствующих мер, целей и задач, исходя из этого", - заключила представитель российского МИД.
https://ria.ru/20211223/nato-1765096996.html
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политика, безопасность, россия, белоруссия, нато, мария захарова
13:40 24.12.2021 (обновлено: 13:51 24.12.2021)
В МИД оценили возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии
Представитель МИД Захарова: Россия адекватно ответит на враждебные действия Запада